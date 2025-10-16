パートナープロップ、認定パートナーのワンマーケティングほか5社にて、Japan IT Week【秋】マーケティングEXPOへ共同出展

株式会社パートナープロップ

「パートナーマーケティング」を実現する国内のリーディングカンパニーとしてPRM(パートナー関係管理システム ※1)を提供する株式会社パートナープロップ（本社：東京都千代田区 代表取締役：井上拓海）は、2025年10月22日（水）～24日（金）に幕張メッセで開催される「Japan IT Week【秋】マーケティングEXPO」において、弊社のパートナーであるワンマーケティング株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：垣内 良太）ほか、immedio、ネクプロ、SYSLEAとともに5社共同でブースを出展いたします。



出展テーマは「BtoB Sales Marketing Quest」。来場者自身を「勇者」に見立て、BtoB企業の成長を阻む“課題モンスター”を討伐する体験を通じ、売上最大化を実現する方法を紹介します。

出展の趣旨BtoB Sales Marketing Quest｜各社のサービス紹介に加えて、BtoBモンスターを紹介

今回の出展は、5社が一堂に会する共同ブースという形で実施します。

BtoBの現場には、データの分断、非効率な営業活動、属人的な運営など、さまざまな「モンスター」が存在します。こうした課題は一社単独では解決できない場合が多く、複合的なアプローチが不可欠です。

そこで、マーケティング戦略の再構築を支援するワンマーケティング、パートナービジネスを戦略とツールで支援するパートナープロップ、商談化を自動化するimmedio、ウェビナー運営を効率化するネクプロ、AIによる商談支援を提供するSYSLEAが一体となり、ひとつの冒険の舞台を用意しました。来場者は、5社のソリューションを「ギルドの力」として活用し、課題解決の旅を体験できます。

ワンマーケティング社は、パートナープロップの認定パートナーであり、今回のような共同マーケティング（Co-Marketing）を通じて、より多くの企業様にパートナーマーケティングを実践いただけるように協業を進めてまいります。

展示内容「BtoB Sales Marketing Quest」

当ブースでは、ワンマーケティングをはじめ、immedio、パートナープロップ、ネクプロ、SYSLEAの5社が共演。各社が得意とする課題解決を“モンスター討伐”として表現し、実際のソリューションを提示します。

「あるある課題」をモンスター化！ブースでは全20体を展示- ワンマーケティング：システム分断を引き起こす「サイロパス」を撃退- immedio：つながらないリード課題「商談かまいたち」を退治- パートナープロップ：活動が見えない「稼働不可視ゴースト」を可視化- ネクプロ：作業工数を奪う「手作業ゴブリン」を自動化で撃破- SYSLEA：商談中の記録に追われる「メモトレー」から解放

このほか、来場者が共感できる「あるある課題」をモンスター化した全20体を展示。ブース内で冒険を進めることで、課題解決のヒントを体験いただけます。

また、「BtoB Sales Marketing Quest」の世界観を感じられるスペシャルサイトも公開しております。BtoBの冒険の世界を是非ご体感ください。

スペシャルサイト：https://www.onemarketing.jp/seminar/event/2510_japanitweek

共同出展企業のご紹介

社名：ワンマーケティング株式会社

代表者：代表取締役社長 垣内 良太

所在地：大阪市中央区平野町3-3-9 湯木ビル 5階

会社概要：BtoB企業の売上最大化をミッションに掲げ、「再現性の高い、売れるセールスマーケティング組織の再構築」を目的とし、「レベニューサイクルモデル」を中心とした、マーケティング・営業戦略の策定からプロセス設計、MA/SFA構築・運用までをワンストップで支援するサービスを提供しています。

社名：株式会社immedio（イメディオ）

代表者：代表取締役 浜田 英揮

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-19-9 第一暁ビル 4F

会社概要：immedioは、決まる商談が増える 有効商談オートメーションツール「immedio」を提供しています。immedioはWebサイトや資料などあらゆる接点で、顧客がアクションを起こした瞬間に自動で商談を打診。有効商談数を飛躍的に増やします。 さらに、AIリサーチ機能がCV企業の情報を自動収集。営業は次に誰へどう動くべきかを即座に把握でき、架電フォローの効率が大幅に向上。SaaS・人材・不動産業界を中心に成果を実感する企業が増えています。

社名：株式会社ネクプロ

代表者：取締役社長 尾花 慎也

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル3F

会社概要：ネクプロは、BtoB営業・マーケティングを支援するウェビナー・動画マーケティングプラットフォームを提供するSaaS企業です。動画配信と営業DXを融合し、BPOとSaaSを組み合わせたBpaasモデルにより、リード獲得から商談獲得までを効果最大化します。

社名：株式会社SYSLEA

代表者：代表取締役 大橋 勇輔

所在地：東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア4F SHIP413

会社概要：Frictioは、顧客とのあらゆるミーティングに同席するAIアシスタントです。会話データを整理し、要約・CRM入力・報告業務を自動化し、営業やカスタマーサクセスが本質的な顧客対応に集中できる環境を提供します。

イベント会場図及び概要7ホール出入口より奥に向かって直進。デジタルマーケティングEXPOゾーン内にブースがあります。

・名称：Japan IT Week【秋】デジタルマーケティングEXPO

・会期：2025年10月22日（水）～24日（金）

・会場：幕張メッセ 7ホール A34-54

・主催：RX Japan株式会社

・スペシャルサイト：https://www.onemarketing.jp/seminar/event/2510_japanitweek

・主催者側公式サイト：https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html

※展示会入場には、事前に主催者側の入場のご登録が必要となります。

パートナーマーケティングを実現するPRM『PartnerProp』とは

あらゆる企業がパートナーマーケティングを実現するために、当社では PRM （パートナー関係管理システム）である「PartnerProp（パートナープロップ）」を開発・提供しております。

これまでのパートナーチャネルは、企業間を跨ぐため、パートナーの活動状況の”見える化”や、パートナーと共に販売促進していくための”仕組み作り”が困難な状態でした。

当社が提供するPRMツール「PartnerProp（パートナープロップ）」を活用することで、それらの課題を解決して、パートナーチャネルの成果拡大、ひいては企業成長を実現します。

すでにエンタープライズ企業からスタートアップまでさまざまな企業で幅広く活用され、国内最大級のレビューサイト「IT review」にて、PRMカテゴリでリーダー評価を獲得しています。

https://www.itreview.jp/products/partnerprop/reviews

■『PartnerProp』サービスページ：https://partner-prop.com/ ※1

■「パートナーマーケティングとは？」：https://partner-prop.com/partner-marketing/

会社概要

社名：株式会社パートナープロップ

事業内容：PRM ツール「PartnerProp」の企画・開発・販売

設立：2023年5月

代表者：代表取締役 CEO 井上拓海

所在地：東京都千代田区平河町2丁目5-3 MIDORI.so 3F

公式サイト：https://partner-prop.com/