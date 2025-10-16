【11/11(火)開催】ウェビナー：勝ち続ける企業が実践！2026年を見据えたWeb集客戦略
Web集客の施策は多様化し、広告、SEO、SNS、LLMOなど選択肢が溢れる今、
「結局、何に投資すべきなのか分からない…」という声が多く聞かれます。
一方で、成果を出し続ける企業には明確な共通点があります。
それは、未来を見据えた“選択と集中”の実行です。
本ウェビナーでは、
2026年以降も成果を出し続ける企業とそうでない企業の分岐点をテーマに、
Web集客における注力すべき領域・見直すべき領域を、具体的な思考軸と共に解説します。
「今のままでいいのか不安」「限られた予算をどう配分するべきか悩んでいる」
そんな課題感を持つ方にとって、ヒント満載の30分です。
ぜひお気軽にご参加ください。
このような方におすすめです
- Webマーケティングに取り組んでいるが、投資判断に迷っている
- 集客施策が分散し、戦略がブレてきている
- 2026年以降に向けて、成果の出る施策を見直したい
開催概要
- 開催日時 2025年 11月11日（火）13：00～13：30
- 会場 オンライン（Zoomウェビナー）
- 参加費 無料（事前登録制）
- 申し込み こちら（Zoomの申し込みフォームに遷移します）(https://us02web.zoom.us/webinar/register/1617598017234/WN_y1GtBAN1TOyrcPBDxhviKg)
登壇者
橋本 尭明(はしもと たかあき)
株式会社GIG Marketing事業部
教育業界にてマーケティングマネージャーとして、SEO・LINEを用いたリードナーチャリング・ウェビナー企画まで一気通貫で実行。複数チャネルを統合した集客基盤構築に強みを持つ。GIGではこれまでの知見を活かし、Webマーケティングの総合支援を手掛ける。
アジェンダ
- 情報過多時代に成果を出し続ける企業の共通点
- 2025年以降に注目すべきWeb集客の優先領域とは？
- 陥りがちな“失敗パターン”と見直すべき思考軸
お申し込み
お申し込みページはこちら（Zoomの申し込みフォームに遷移します）(https://us02web.zoom.us/webinar/register/1617598017234/WN_y1GtBAN1TOyrcPBDxhviKg)
主催
株式会社GIG
https://giginc.co.jp/
株式会社GIGについて
ナショナルクライアントからスタートアップまで、Webコンサルティング、UI/UXデザイン、システム開発など、DX支援をおこなう。また、登録人材50,000人／導入企業1,300社以上が登録するフリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship(https://goworkship.com/)』や、7,000人以上が登録するデザイナー特化エージェントサービス『クロスデザイナー(https://www.xdesigner.jp/)』、リード獲得に特化したCMS『LeadGrid(https://goleadgrid.com/)』、UXコンサルティングサービス『UX Design Lab(https://www.uxdl.jp/)』、コンテンツマーケティング総合パートナー『コンマルク(https://www.conmark.jp/)』などを展開する。
本件に関するお問い合わせ先
株式会社GIG 広報担当
東京都中央区日本橋浜町1-11-8-4F
メールアドレス：pr@giginc.co.jp