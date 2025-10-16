【11/11(火)開催】ウェビナー：勝ち続ける企業が実践！2026年を見据えたWeb集客戦略

株式会社GIG

Web集客の施策は多様化し、広告、SEO、SNS、LLMOなど選択肢が溢れる今、

「結局、何に投資すべきなのか分からない…」という声が多く聞かれます。

一方で、成果を出し続ける企業には明確な共通点があります。

それは、未来を見据えた“選択と集中”の実行です。

本ウェビナーでは、

2026年以降も成果を出し続ける企業とそうでない企業の分岐点をテーマに、

Web集客における注力すべき領域・見直すべき領域を、具体的な思考軸と共に解説します。

「今のままでいいのか不安」「限られた予算をどう配分するべきか悩んでいる」

そんな課題感を持つ方にとって、ヒント満載の30分です。

ぜひお気軽にご参加ください。

このような方におすすめです

開催概要

登壇者

- Webマーケティングに取り組んでいるが、投資判断に迷っている- 集客施策が分散し、戦略がブレてきている- 2026年以降に向けて、成果の出る施策を見直したい- 開催日時 2025年 11月11日（火）13：00～13：30- 会場 オンライン（Zoomウェビナー）- 参加費 無料（事前登録制）- 申し込み こちら（Zoomの申し込みフォームに遷移します）(https://us02web.zoom.us/webinar/register/1617598017234/WN_y1GtBAN1TOyrcPBDxhviKg)

橋本 尭明(はしもと たかあき)

株式会社GIG Marketing事業部

教育業界にてマーケティングマネージャーとして、SEO・LINEを用いたリードナーチャリング・ウェビナー企画まで一気通貫で実行。複数チャネルを統合した集客基盤構築に強みを持つ。GIGではこれまでの知見を活かし、Webマーケティングの総合支援を手掛ける。

アジェンダ

お申し込み

- 情報過多時代に成果を出し続ける企業の共通点- 2025年以降に注目すべきWeb集客の優先領域とは？- 陥りがちな“失敗パターン”と見直すべき思考軸

お申し込みページはこちら（Zoomの申し込みフォームに遷移します）(https://us02web.zoom.us/webinar/register/1617598017234/WN_y1GtBAN1TOyrcPBDxhviKg)

主催

株式会社GIGについて

ナショナルクライアントからスタートアップまで、Webコンサルティング、UI/UXデザイン、システム開発など、DX支援をおこなう。また、登録人材50,000人／導入企業1,300社以上が登録するフリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship(https://goworkship.com/)』や、7,000人以上が登録するデザイナー特化エージェントサービス『クロスデザイナー(https://www.xdesigner.jp/)』、リード獲得に特化したCMS『LeadGrid(https://goleadgrid.com/)』、UXコンサルティングサービス『UX Design Lab(https://www.uxdl.jp/)』、コンテンツマーケティング総合パートナー『コンマルク(https://www.conmark.jp/)』などを展開する。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社GIG 広報担当

東京都中央区日本橋浜町1-11-8-4F

メールアドレス：pr@giginc.co.jp