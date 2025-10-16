介護現場の定着と採用を支える低コスト福利厚生アプリ「EEFUL DB+ 福利厚生くん」を提供開始

株式会社emome

「EEFUL DB+ 福利厚生くん」

株式会社emome（読み: エモミー、本社：東京都港区、代表取締役：森山穂貴）は、介護・福祉業界で働く職員の生活支援と人材定着を目的とした福利厚生アプリ「EEFUL DB+ 福利厚生くん」の提供を開始しました。

本サービスは月額500円／人・初期費用ゼロで導入でき、職員本人だけでなく二親等以内の家族も利用可能です。



職員の暮らしに“実質的なゆとり”を生み出すことで、給与アップだけに頼らず「安心して働ける環境」を整え、結果的により良いケアと施設づくりにつなげることを目指します。

◆背景

介護業界では、慢性的な人材不足と高い離職率が長年の課題とされています。

現場では「給与を上げたいが、経営上の制約で難しい」という声が多く、結果として職員の生活や意欲に影響が出るケースも少なくありません。

こうした状況の中で、emomeは「給与を上げることがすべてではなく、職員の生活を支えることで現場を支える」という発想に立ち、職員が安心して働ける環境づくりを支援するための新しい福利厚生サービスとして「EEFUL DB+ 福利厚生くん」を開発しました。

◆サービスの特長

１．月額500円／人・初期費用ゼロの低コスト設計

小規模法人でも導入しやすく、全職員への平等な還元が可能。

２．家族も使える（二親等以内）

配偶者・子・両親・祖父母・兄弟姉妹も利用可能。

家計単位での支援により、実質的な可処分所得の増加を実現。

３．全国10万店舗以上で日常的に利用可能

飲食店・ショップ・映画館・カラオケなど、日常生活に密着した店舗で割引が受けられます。

４．アプリ完結・運用負担ほぼゼロ

登録・利用はすべてスマートフォン上で完結。管理部門の工数を大幅削減。

５．ストレスチェック機能を無償提供予定（2025年）

従業員50名未満の事業所への義務化に先立ち、福利厚生とメンタルケアを一体で支援。

◆導入による効果

・職員の生活安定・モチベーション向上

・離職率の低下・定着率アップ

・採用広報における魅力訴求の強化

・管理コスト削減と導入スピードの向上

◆代表コメント

株式会社emome 代表取締役 森山穂貴：

「介護現場の質を高めるためには、まず“働く人が安心して暮らせること”が欠かせません。

職員の生活が安定し、日々の暮らしに余裕が生まれることで、自然と利用者さまへのケアの質にも良い循環が生まれます。

『福利厚生くん』は、そうした“職員の暮らしを支える仕組み”を通じて、結果的により良い施設づくりのお手伝いをしていくことを目指しています。」

◆会社概要

・会社名：株式会社emome（エモミー）

・所在地：東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー6階

・代表者：代表取締役 森山穂貴

・設立：2023年4月27日

・資本金：56,724,100円（資本準備金等含む）

・事業内容：

超高齢社会を支える持続可能なケアシステムの創造を目指し、株式会社emomeは2023年に設立されました。介護事業の運営・プロデュースに加え、映像を活用したレクリエーション事業「シニアカレッジ」など、介護事業所の魅力を高める取り組みを二本柱として展開しています。基幹戦略「CCRCC（Continuing Caring Retirement Communal City）」は、「既存の街を壊さず、足りない部分だけをソフトサービスで補い、高齢期になっても暮らし慣れた地域で安心して生き続けられる環境を整える」という発想から生まれた“未来都市”構想です。この戦略の実現に向け、エリアドミナント戦略とクロスセル戦略を組み合わせ、介護事業所のM&Aやロールアップを推進。さらに、介護前のアクティブシニア層を対象としたコミュニティ事業も視野に入れ、地域に根ざした包括的なケアインフラの構築を目指しています。

・レクリエーションクラウド「シニアカレッジ」の企画・運営

・定額制対面レク「りあれくん」の企画・運営

・介護事業所検索サイト「EEFUL DB」の運営

・福利厚生アプリ「EEFUL DB+ 福利厚生くん」の提供

本件に関するお問い合わせ

株式会社emome 広報担当

E-mail：pr@emome.co.jp

TEL：050-1722-2862 （代表）

HP：https://emome.co.jp/