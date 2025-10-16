「第17回渋谷芸術祭2025～SHIBUYA ART SCRAMBLE～」開催前全コンテンツ情報解禁！「緊急告知」渋谷芸術祭×Oasisのタイアップが決定

渋谷芸術祭実行委員会

渋谷芸術祭実行委員会(実行委員長：渋谷・東地区まちづくり協議会代表幹事 小林幹育)は、2025年10月24日(金)～11月2日(日) の10日間、「渋谷駅周辺公園空間まるごとアートパーク化をテーマにした「第17回渋谷芸術祭2025～SHIBUYA ART SCRAMBLE～」を開催します。

渋谷の街を舞台に、クリエイターと共にアート展示に限らず「触れる」「創る」「進化する」街とアートの新たな可能性を創出する渋谷の芸術の祭典です。

「渋谷芸術祭2025×oasis live’25~MUSIC AS ART~」

■タイトル：渋谷芸術祭2025×oasis live’25~MUSIC AS ART~

■開催期間：2025年10月24日(金)~11月2日(日)

■開催場所：渋谷区立宮下公園

■開催概要：世界的ロックバンド・Oasisの来日ライブ「Live’25」にあわせ、彼らの歌詞を渋谷の公園空間に展示するアートインスタレーションを実施。世界中で愛される彼らの音楽とともに生まれた「言葉」が街の風景と重なることで、渋谷へ訪れた人々へ新たな感情や視点をもたらし、「日常の中にアートを体感できる瞬間」を創出します。

特別企画 渋谷芸術祭×アニメ『ガチアクタ』「ガチアクタART PARK」

■タイトル：「ガチアクタART PARK」

■開催期間：2025年10月27日（月）～11月3日（月・祝）

■開催場所：渋谷区立北谷公園

■開催概要：

１.渋谷芸術祭コラボレーションビジュアル

２.「ガチアクタART PARK」

渋谷区立北谷公園内（東京都渋谷区神南1丁目7-3）に廃材によるアートの掲出

３.SHIBUYA ART MAPコラボレーション

渋谷芸術祭の期間中に、プログラム実施場所を記載したオリジナル SHIBUYA ART MAP を配布。作中のルド、エンジン、ザンカ、リヨウ とともに渋谷のアートスポットを巡ろう！

※配布枚数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

配布期間：2025年10月24日（金）～11月2日（日）

配布場所：渋谷芸術祭連携会場・観光案内所等

「DISCOVERED+THE FLWRS Ri(DARS) a dozen worlds」

■タイトル：DISCOVERED+THE FLWRS Ri(DARS) a dozen worlds

■開催期間：2025年 10月29日（水）～31日（金）

■開催時間：29日（水）11:00～18:00 / 30日（木）11:00～18:00 / 31日（金）11:00～15:00

■開催場所：渋谷区立宮下公園 芝生広場

■開催概要：今回の展示会では、「再構築」と「循環」をテーマに、12種類のライダースジャケットを発表します。エコ素材や廃材を用い、解体と再構築を繰り返すことで新たな形へと再生。着るためだけでなく、リユース可能なアート作品として提示します。12は「ひとまとまり」を象徴し、異なる12カテゴリーが一つの世界観を構築。ブランドの原点であるライダースの普遍性と変化を、新しい表現として体現しました。

「SHIBUYA ×HONOLULU WAVE RIDE」

■タイトル：SHIBUYA × HONOLULU WAVE RIDE

■開催期間：2025年10月27日（金）～11月3日（月・祝）

■開催時間：17:00～21:00

■開催場所：代々木公園 BE STAGE

■開催概要：渋谷区とホノルル市の姉妹都市提携を記念し、ネイキッドがプロデュースする新たなアート体験を代々木公園BeSTAGEで開催。スケートとサーフ、都市と自然が融合し、ハワイのアーティスト作品がスケーターの動きに呼応して広がる。渋谷とホノルルをつなぐ次世代の文化交流プログラム。

「SHIBUA KIDS GAMES」

■タイトル：SHIBUA KIDS GAMES

■開催期間：2025年 １１月２日（日） 10:00~15:00

■開催時間：10:00~15:00

■開催場所：シニア・いきいきコミュニティ・美竹の丘

お申し込みはこちらから

https://shibuyakidsgames.com/

「SHIBUYA ART AWARDS 2025 ノミネート展」

■タイトル：SHIBUYA ART AWARDS 2025 ノミネート展

■開催期間：2025年 10月31日（金）～11月2日（日）

■開催場所：渋谷駅東口地下広場

■開催概要：【絵画・立体・デジタルアート】国内外から幅広く作品を募集し、現代社会とアートの新たな関係を提示する優れた作品を選出・展示・表彰するアワードです。11回目を迎える今回は「自由 -JIYU-」をテーマに開催。渋谷駅周辺で行われる渋谷芸術祭2025内にて、ノミネート作品展が開催されます。

「流-ryu」

■タイトル：朝倉健太 / 小山恭史 / サッカラーニ愛 / 水口麟太郎 ４人展 「流-ryu」

■開催期間：10月16日（木）～10月29日（水）

■開催時間：平日・土11:00-21:00 日・祝11:00-20:00（最終日は20:00閉場）

■開催場所：渋谷ヒカリエShinQs ５F ShinQs Gallery 5

■開催概要：

2025年5月、渋谷ヒカリエShinQsに誕生した新たなアートスペースShinQs Gallery 5では、第27回TARO賞特別賞などの受賞歴を持つ小山恭史を中心としたグループ展を開催。出展作家は皆、小山氏がフォトグラファーとして参加するウェブマガジン「カルチャークルーズ（Culture Cruise）」 にて、LDH所属アーティストとのコラボレーションを経験。

*株式会社LDH JAPAN

作家名 朝倉健太 / 小山恭史 / サッカラーニ愛 / 水口麟太郎

※「渋谷ヒカリエShinQs ５F ShinQs Gallery 5」とはアートと暮らしをつなぐ新たな出会いの場として、週替わりで多彩なジャンルやスタイルの作品を展開しているギャラリーです。

「渋アート＆ウォーク2025」

■タイトル：渋アート＆ウォーク2025

■開催期間：2025年10月3日(金)～11月9日(日)

■開催概要：

渋谷周辺にある日本美術や日本文化、伝統芸能に関する美術館や博物館、文化施設を「渋アート」と一緒に巡りませんか？スタンプを集めるともれなくもらえるステキな特典やイベント招待券が当たるチャンスも！秋のまちを歩いて、あなたの知らない渋谷の新たな魅力を見つけてください。

■参加施設：

戸栗美術館、山種美術館、太田記念美術館、渋谷区立松濤美術館、國學院大學博物館、実践女子大学香雪記念資料館、セルリアンタワー能楽堂

イベントページ https://www.bunkamura.co.jp/sp/shibu-art/info/10069.html

アール・ブリュット2025巡回展「既知との遭遇」

■開催期間：2025年9月27日（土）～12月21日（日）

※月曜休館（祝休日の場合は翌平日休館）

■開催時間：11:00～19:00

■開催場所：東京都渋谷公園通りギャラリー

■観覧：無料

■開催概要：身の回りにあるものを組み合わせて、従来の用途や役割を離れ、新たな意味を獲得しようとする創作や思考方法「ブリコラージュ」をテーマに、日本のアール・ブリュット作家 6 名の独創性あふれる作品世界を、都内3ヶ所に巡回して紹介します。

■主催：東京都、（公財）東京都歴史文化財団 東京都現代美術館 東京都渋谷公園通りギャラリー

■公式サイト：https://inclusion-art.jp/

第17回渋谷芸術祭2025 SHIBUYA ART SCRAMBLE 開催概要

開催名称：第17回渋谷芸術祭2025 SHIBUYA ART SCRAMBLE

開催日程：2025年10月24日(金)～11月2日(日)

会 場：渋谷区立宮下公園、その他渋谷駅周辺エリア

H P：http://shibuyaartscramble.tokyo/

主 催：渋谷芸術祭実行委員会

共 催：渋谷区、一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷未来デザイン

協 賛：東急株式会社、東急不動産株式会社、東急建設株式会社、三井不動産株式会社、特定非営利活動法人明日の神話保全継承機構 、エイベックス・ピクチャーズ株式会社

＜渋谷芸術祭とは＞

岡本太郎の作品「明日の神話」が渋谷駅へ恒久設置されることが決まったことを契機にスタートした「渋谷芸術祭」。日本を代表するメディア都市・渋谷の街全体をギャラリーと捉え、あらゆる空間をチャレンジする人たちへ解放し「都市とアートの関係性」を模索します。

多様な人々がアートに触れ、アートを考え、アートを体験する機会を創出し都市と都市、人と人、過去と今、今と未来をアートで繋げる国際文化観光都市・渋谷が取り組む文化事業「渋谷芸術祭」です。