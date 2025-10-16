グローバル音楽会社大手Believe、今井一成をBelieve Japanの会長 兼 ストラテジック・ビジネスリレーションズ・シニアエグゼクティブ・ディレクターに任命

Believe Japan合同会社

（写真 左から：小川エリカ、Believe Japan代表／シルヴァン・ドランジュ、Believe APAC社長／今井一成、Believe Japan会長 兼 ストラテジック・ビジネスリレーションズ・シニアエグゼクティブ・ディレクター）

世界有数のデジタル音楽企業であるBelieveが、2025年10月16日、日本の音楽業界で豊富な経験と高い実績を持つ今井一成を、新設の役職であるBelieve Japanの会長 兼 ストラテジック・ビジネスリレーションズ・シニアエグゼクティブ・ディレクターに任命したことを発表しました。

今井一成は、Believe Japan代表である小川エリカとBelieve APAC社長シルヴァン・ドランジュのもと、レーベル＆アーティストソリューションズ事業を含むBelieve Japanの事業全体にわたる成長戦略の策定・実行を共同経営者としてリードし推進します。さらに、日本の音楽業界における Believe のポジションと影響力を強化するため、大規模な M&A および戦略的ジョイントベンチャーの機会創出も担います。

コメント

シルヴァン・ドランジュ（Believe APAC社長）

「Believeは日本における存在感をさらに高め、ローカルのアーティストやレーベルを中心に据えたアーティスト開発戦略を展開しています。私たちは日本のエコシステムに対する長期的なコミットメントを強化し、日本のアーティストを世界に届けることに貢献していきます。今井一成氏が私たちの仲間に加わることを大変嬉しく思います。豊富なリーダーシップ経験、深い業界知見、広範なネットワークを有する今井氏以上に、この成長の次章を牽引するにふさわしい人物はいません。」

小川エリカ（Believe Japan代表）

「日本は現在、世界第2位の音楽市場であり、デジタル化が進展する中で、Believeが深く注力している重要な市場のひとつです。今井氏の豊富な経験と専門性は、日本における当社の長期的な成長ロードマップを加速させるうえで極めて重要な役割を果たします。そして独自の視点を取り入れ、ともに次の成長フェーズを牽引できることを光栄に思います。日本の音楽と文化が持つ強大なソフトパワーを世界に向けて発揮できると確信しており、Believeはグローバルで培ったデジタルの専門性と実行力を生かし、新たに発足した日本のリーダーシップチームとともに「ローカル・ファースト」のアプローチで、この可能性をBelieveならではの形で実現してまいります。」

今井一成（Believe Japan会長 兼 ストラテジック・ビジネスリレーションズ・シニアエグゼクティブ・ディレクター）

「このたび新設された役職でBelieve Japanに参画できることを大変光栄に思います。長年にわたり日本の音楽業界のあらゆる分野で培ってきた経験を、アーティストやレーベルの成長を支えるというBelieveの使命に役立てていきたいと考えています。

日本は世界有数の音楽市場でありながら、デジタル分野においては依然として発展の余地を大きく残しています。世界各国、特にアジアにおいてデジタル音楽市場の拡大と強化を支えてきたグローバルな知見を日本に生かすことで、日本の音楽業界団体や関係者が描く未来像とも呼応し、今こそ日本の音楽産業におけるデジタル変革を共に推進できると確信しています。」

今井一成は、40年にわたるキャリアの中で、国内大手ビクターエンタテインメント株式会社取締役、JVCネットワークス株式会社代表取締役を歴任し、また名門ロックレーベルであるSPEEDSTAR RECORDS／TAISHITAレーベルのプロモーターを務めました。2020年から2023年までは、株式会社ポニーキャニオンのマーケティングクリエイティブ本部執行役員本部長を務め、2023年には音楽コンサルティング会社KiSML Inc.を設立し、日本音楽のデジタル化や国際展開を推進してきました。J-POPやロックにおける豊富な経験に加え、日本国内で数々のレーベル運営を成功に導いてきた実績を有しています。

今回の人事は、Believe Japanがアーティストおよびレーベルのキャリアの各段階における成長支援力を一層高めるべく、ローカルチームを強化する取り組みの一環です。

Believeについて

Believeはアーティストの成長を支援するグローバル企業です。「専門知識」、「敬意」、「公平性」、「透明性」をもって、世界各地のアーティスト・レーベル・パブリッシャーがキャリアの各段階でオーディエンスを拡大できるよう支援しています。

現在、世界50か国以上で2,000名を超える社員を擁するBelieveは、オーディエンス開発や音楽出版、マーケティング、音楽配信など、広いサービスをアーティストやレーベル、パブリッシャーのそれぞれのニーズに合わせて提供しています。Believeは、ローカルの専門知識とグローバルなテクノロジープラットフォームを融合させた独自のモデルによって、音楽のプロモーションおよびマネタイズを可能にする独自のソリューションを提供。世界の主要なデジタル音楽プラットフォームとの戦略的パートナーシップを通じて、インディペンデンスとイノベーションを推進しています。

Nuclear Blast、Naïve、TuneCore、Groove Attack、Sentric、AllPoints、Byondなどを傘下に持ち、2024年には全世界で年間8000億回以上のストリーミング再生を記録、70を超える音楽業界の主要アワードを受賞しました。

Believeはフランス法に基づく、ジョイント・ストック・カンパニーです。

本件に関するお問い合わせ先

・英語：Maria DA SILVA - maria.da-silva@agenceproches.com | +33 7 60 70 23 16 / 日本語：contact_lasjp@believe.com

・Believe Japanへのお問い合わせ: Contact_believejp@believe.com