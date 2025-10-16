“ライオン兄さん”が代表を務める株式会社バイアンドホールド、ひとり親支援プログラム「ママヨロアカデミー」に参画

株式会社バイアンドホールド

金融教育の「Financial Free College」を運営する株式会社バイアンドホールド(本社:神奈川県逗子 市、代表取締役:山口 貴大)は、ひとり親(シングルマザー)を支援するプログラム「ママヨロアカ デミー」に、月額会費を通じて協賛‧参画し、アンバサダーに就任したことをお知らせいたします。

■ママヨロアカデミー 概要

「教育と実業で、社会課題を解決する」を理念に掲げる一般社団法人ママヨロアカデミーは、代表理事・石光（せきひかり）氏により2023年1月に設立されました。石光氏自身がシングルマザー家庭で育ち、同じ境遇を経験したことから、ひとり親家庭が抱える困難を肌で知る存在として、「親が希望を語り、子どもが夢を描ける社会」を実現するためにこの学びの場を立ち上げました。

ママヨロアカデミーは、“人生を学ぶ”ための「ひとり親人生學校」と、学びを社会実装する実践の場「株式会社ままよろ」の両輪で運営。教育を通じて人生の再スタートを支援し、社会的自立と幸福度の向上を目指しています。2025年4月からは社会貢献プラットフォーム「OSUSO（おすそ）」と連携し、“未来を変える共育空間”の提供を本格始動。年間1億円の教育財源を基盤に、150名の「學校オーナー」を全国から募集し、教育に情熱を持つ経営者たちとともに、社会的価値と企業成長の両立を目指します。

HP：https://www.mamayoroacademy.com/

■参画の背景

この度の参画は、ひとり親支援のイベント「ままoneアカデミーフェス」にて、弊社代表取締役である山口 貴大（ライオン兄さん）がボランティアで実施した講演をきっかけに実現いたしました。

講演では「複利の力」をテーマに、小額から始める積立投資の大切さなどを伝え、参加者からは活発な質問が出るなど、資産運用への関心の高さを肌で感じました。

■山口 貴大（ライオン兄さん）のコメント

石光代表の情熱とお取り組みに共感し、参画いたしました。「子供への投資＝日本の未来への投資」と考えております。微力ながら、お役に立てれば幸いです。

■一般社団法人ママヨロアカデミーについて

山口貴大（左）、ママヨロアカデミー代表理事の石光さん（右）

代 表：代表理事 石 光（せき ひかり）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山1丁目3番1号 アールキューブ青山3階

HP：https://www.mamayoroacademy.com/

設立：2023年1月

理念：「教育と実業で、社会課題を解決する」

事業内容：「ひとり親人生學校」の運営、「株式会社ままよろ」での実践支援。

■山口 貴大（ライオン兄さん）プロフィール

金融教育の「Financial Free College」代表。ネット関連会社などに会社員として8年間勤務後、サービス業関連会社を起業。2018 年に事業を売却。その後、米国株を中心とした運用により経済的自由を獲得する。代表を務めるマネースクールは、「投資家が推奨するお金のスクール」、「未経験から学べるお金のスクール」、「結果が見込めるお金のスクール」の3冠を取得。（JMRO 日本マーケティングリサーチ機構調べ）2021年10月4日に「1時間で TikTok に投稿された同じ文章を言う人のビデオの最多数」で世界記録としてギネス認定。

現在は、KADOKAWA セミナーでも認定講師として、「投資」「経済」「貯蓄」のジャンルを担当。さらに、日本人の金融リテラシーを高めるために「ライオン兄さん」名義で、資産運用ノウハウやお金にまつわる旬な情報を SNS で発信している。

2022 年2月に初著書となる『年収 300 万円 FIRE 貯金ゼロから 7年でセミリタイアする「お金の増やし方」』を出版。1年6カ月で出版部数10万部を突破。

https://www.amazon.co.jp/dp/4046054069/ref=cm_sw_r_

また、2023年11月9日には2冊目の著書『【新NISA完全攻略】月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方』を出版。予約受け付け中のAmazonでは本総合１位を獲得。（2023/9/19) 発売3カ月で10万部を突破した。

https://amzn.asia/d/11eWptZ

2025年6月18日には3冊目の著書として『S&P500・オルカン完全攻略！月10万円を永久にもらえる配当マシンの作り方』を出版。初版部数は2万部。新NISA制度の非課税枠を活用した「月10万円の配当マシン」の作り方のほか、個別株や債券、ゴールド、ビットコインといった多様な投資対象についても網羅し、読者の年代や運用スタイルに応じた資産形成をサポートする内容となっている。

https://amzn.asia/d/7FYAdyM

バイアンドホールドでは山口 貴大を金融教育の授業における特別講師や講演会の講師として希望される高校、大学を募集しています。本件はボランティアで行われ費用は一切いただきません。



募集概要： https://sp4.work/cp/lion-lesson/



■会社概要

会社名：株式会社バイアンドホールド

所在地：神奈川県逗子市桜山8-1-3 グレイス桜山 201

代表者：代表取締役 山口 貴大

設 立：2021年5月

事業内容：金融・起業のスクール「Financial Free College」の運営他

Email：info@financial-free-college.jp

HP ：https://financial-free-college.jp/

ライオン兄さんメディア実績ページ：https://financial-free-college.jp/media/