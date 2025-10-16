NECネクサソリューションズ、『名古屋 ファクトリーイノベーション Week 2025　第8回 名古屋スマート工場EXPO』に出展します

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズは、2025年10月29日(水)よりポートメッセ名古屋で開催されます

「名古屋 ファクトリーイノベーション Week 2025」内の「第8回 名古屋スマート工場EXPO」に出展します。

当社では生産スケジューラ「Asprova」をはじめ製造業の経営情報と工場情報を繋ぎ、様々な角度での統計分析と経営・現場判断を可能にするソリューションを展示します。

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/ev250009.html

■名古屋スマート工場EXPO 概要

生産・製造のDXや効率化を実現するためのIoTソリューション、AI,FA/ロボットなど最新技術、ソリューションが一同に集結する展示会です。

このような業種のお客様に適した展示会です

■産業機械・機械部品 ■電気部品 ■電子部品 ■鉄鋼・非鉄金属 ■化学 ■精密機械・精密部品

■自動車部品／輸送機器部品 ■食品・医薬 ■プラスチック製品 ■繊維・紙・パルプ・ゴム

■窯業・土石製品 ■石油・石炭 など

当社出展概要［ブース： 第3展示館 小間番号N39-6］

■スマート工場を実現する現場DX

生産スケジューラ「Asprova」をはじめ製造業の経営情報と工場情報を繋ぎ、

様々な角度での統計分析と経営・現場判断を可能にするソリューションを展示します。

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/88_1_385c04ca5d978a908bf1a6fa5eb55282.jpg?v=202510170357 ]

■お問い合わせ

NECネクサソリューションズ

お客様センター

セミナー担当

メールアドレス：nexstation@nexs.nec.co.jp