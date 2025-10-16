NECネクサソリューションズ、『名古屋 ファクトリーイノベーション Week 2025　第8回 名古屋スマート工場EXPO』に出展します

写真拡大 (全2枚)

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社


NECネクサソリューションズは、2025年10月29日(水)よりポートメッセ名古屋で開催されます


「名古屋 ファクトリーイノベーション Week 2025」内の「第8回 名古屋スマート工場EXPO」に出展します。
当社では生産スケジューラ「Asprova」をはじめ製造業の経営情報と工場情報を繋ぎ、様々な角度での統計分析と経営・現場判断を可能にするソリューションを展示します。



お申し込み・詳細はこちらから :
https://www.nec-nexs.com/seminar/ev250009.html


■名古屋スマート工場EXPO　概要

生産・製造のDXや効率化を実現するためのIoTソリューション、AI,FA/ロボットなど最新技術、ソリューションが一同に集結する展示会です。


このような業種のお客様に適した展示会です

■産業機械・機械部品　■電気部品　■電子部品　■鉄鋼・非鉄金属　■化学　■精密機械・精密部品　
■自動車部品／輸送機器部品　■食品・医薬　　■プラスチック製品　■繊維・紙・パルプ・ゴム
■窯業・土石製品　■石油・石炭　　など　


当社出展概要［ブース： 第3展示館　小間番号N39-6］

■スマート工場を実現する現場DX

生産スケジューラ「Asprova」をはじめ製造業の経営情報と工場情報を繋ぎ、


様々な角度での統計分析と経営・現場判断を可能にするソリューションを展示します。




イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/88_1_385c04ca5d978a908bf1a6fa5eb55282.jpg?v=202510170357 ]


お申し込み・詳細はこちらから :
https://www.nec-nexs.com/seminar/ev250009.html


■お問い合わせ

NECネクサソリューションズ


お客様センター


セミナー担当


メールアドレス：nexstation@nexs.nec.co.jp