【参加特典あり】主要3都市で体験イベント開催

株式会社マプリィ

株式会社マプリィ（本社：兵庫県丹波市、代表取締役：山口圭司）は、モービルマッピングシステム 「mapryM2」 を中心に、3周波対応GNSSレシーバー 「R2」 とハンディLiDAR 「LA01-2」 の活用勉強会を含む体験型イベントを、東京・名古屋・大阪の3都市で開催いたします。

本イベントでは、以下の内容をデモンストレーション形式で解説します。

- 「走るだけで現況を3Dで取得する」モービルマッピングの仕組みと実測データを紹介- R2やLA01-2を組み合わせた現場での実用例- 精度検証- 公共測量対応のノウハウ

現場で導入を検討している測量・建設・インフラ・林業関連の企業様を中心に、実際のデータやサポート体制を直接ご確認いただけます。

イベント概要

内容：mapryM2、LA01-2、R2の概要説明・デモや業種別ユースケース解説、個別質問等

所要時間：120分

参加費：無料（事前登録制）

開催場所：東京、名古屋、大阪

開催スケジュールと会場（各回10社限定）

大阪（茨木市周辺での開催を予定）

10/31（金） 午前の部 10:00～12:00

10/31（金）午後の部 13:00～15:00

東京（東京都内での開催を予定）

11/10（月） 午前の部 10:00～12:00

11/10（月） 午後の部 13:00～15:00

名古屋（名古屋市内での開催を予定）

11/11（火）午前の部 10:00～12:00

11/11（火）午後の部 14:00～16:00

会場は、お申込みいただいた方に個別でご案内いたします。駅から徒歩圏内を予定しております。

コインパーキングにご駐車いただく場合がございますので予めご了承ください。

お申込み方法

以下のフォームより参加お申込みをお願いいたします。

https://forms.gle/EsPmBoXVuK3kffZB7

参加特典（先着5社限定）

イベント参加後、1ヶ月以内にご成約いただいた企業様に以下の特典を進呈します。

- イベント参加者には特別価格での販売- 導入支援パッケージ（約50万円相当） 無償提供

・保守契約1年（250,000円相当）

・現場立会サポート＋初期研修（150,000円相当）

・追加アカウント1件（78,000円相当）

※その他、中小企業等経営強化税制の証明書発行や専用PCの追加手配（別料金）のサポートもあり

お問い合わせ

製品の詳細やご不明点は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

https://mapry.co.jp/contact/

マプリィについて

マプリィは測量・林業・防災・農業・建設に関わる全ての方向けのサービスです。これまで測量機器費用負担や機器操作/解析が難しく、ハードルの高かった三次元データなどの取得、解析や活用を容易に行えるソリューションを提供しています。

■会社概要

社名 ： 株式会社マプリィ

所在地 ： 兵庫県丹波市春日町多田165番地（本社）

代表者 ： 代表取締役 山口 圭司

HP ： https://mapry.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@mapry.co.jp