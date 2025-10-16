～フィリピン・ミンダナオ島に3か所目の拠点～ 2025年10月カガヤンデオロ事務所開設

株式会社阪急阪神エクスプレス

阪急阪神エクスプレス（本社：大阪市北区 代表取締役社長：谷村 和宏）のフィリピン法人である HANKYU HANSHIN EXPRESS PHILIPPINES, INC.（本社：マニラ）は、フィリピン・ミンダナオ島北部の中心都市であるカガヤンデオロ市に新たに事務所を開設し、10月23日より業務を開始します。

カガヤンデオロ市はミンダナオ島北部の港湾都市で、日系およびグローバル企業の大手食品メーカーが多数進出しており、国際輸送のみならず国内輸送の需要も旺盛な地域です。これまで同島では南部のジェネラルサントス事務所、ダバオ事務所で全島をカバーしていましたが、お客様からの拠点開設のご要望や南部からの移動が不便であることから、同市に事務所を開設することになりました。同島ではジェネラルサントス事務所、ダバオ事務所に続いて3か所目の拠点になります。

従来、南部拠点からカガヤンデオロへの移動には車で約7～8 時間掛かっていましたが、拠 点を開設することによって、同市顧客へのより密度の濃い営業が可能となるうえ、カガヤンデオロの周辺都市であるイリガン、オザミス、パガディアンシティ、ザンボアンガなどへの営業も容易となり、よりエリアに密着した営業活動を行ってまいります。

また、同事務所では、今年度取得した国内輸送事業許可を使用することで、ルソン島などのフィリピン国内から食品加工で使用する容器や資材を仕入れ、ミンダナオ島で作った商品をフィリピン国内各地へ発送する国内輸送サービスについても展開してまいります。

当社はグローバルに展開する高品質な国際輸送サービスとともに、お客様に最適なロジスティクスをプロデュースしています。今後も国内外における拠点ネットワークを拡充し、お客様の幅広いご要望にお応えするサービスを提供してまいります。

株式会社阪急阪神エクスプレス https://www.hh-express.com/jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/eb1bb6b7af1691a8ed224d151000cb7a5690fab2.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1