【ルイ・ヴィトン】メンズ「LV SKI」コレクションより、新作ウェアを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、メンズ「LV SKI」コレクションより、洗練された冬のバカンスに最適なラグジュアリーでエフォートレスなコートや、アウトドア仕様にデザインされたフード付きのダウンブルゾン、雪の結晶を想起させるグラフィカルなモチーフをあしらったウールカーディガン、山歩きから着想を得た、着心地のよいホワイトのフーディなどの新作メンズ・ウェアを発売しました。

洗練された冬のバカンスに最適な、ラグジュアリーでエフォートレスなコート。深みのあるグレーのこのアイテムは、ウールやカシミヤ、シルクを混紡した流れるようなダブルフェイスの素材で仕立てられ、内側にはジャカード織りの大ぶりのモノグラム モチーフがあしわれています。調節可能なフードとシアリングのライニングを施したハイカラーが暖かさをもたらし、織りで表現したダミエ・パターンのドローストリングや、前立て上部に配されたLV オーナメントが上品な印象を添えます。

製品名：カシミヤシルクブレンドダブルフェイスコート

価格：874,500円

素材：ウール 91%、カシミヤ 8%、シルク 1%

アウトドア仕様にデザインされた、フード付きのダウンブルゾン。取外し可能な袖を外せばベストとしても着用できる、多用途な軽量アウターです。ルイ・ヴィトンのトランクの内側を想起させるマルタージュ・キルティングを施し、脇下にはジャージーパネルを配して通気性を高めました。焼けたキャラメルを想わせる色合いで表現したミニLVとモノグラム・フラワーのプリントがキルティングを彩り、ライニングではカラーを反転させてアクセントを添えています。

製品名：コンバーチブル ダウンブルゾン

価格：682,000円

素材：リサイクルポリエステル 100%

ウィンタースポーツにも都会的なスタイルにも合わせやすい、エレガントなダークブラウンの着心地のよいダウンブルゾン。テクニカルジャカードに同系色のモノグラム・パターンを全面にあしらい、包み込むような美しいシルエットにはEcodown(C)を配して高い保温性を実現しました。メゾンのレザーグッズの伝統を想起させるダミエやヌメ革カラーのレザーディテールが、洗練されたアクセントを添えます。

製品名：モノグラム ダウンブルゾン

価格：720,500円

素材：リサイクルポリアミド 100%

冬のシーズンに最適なウールカーディガン。大ぶりのLVシグネチャーとモノグラム・フラワーを重ね合わせ、雪の結晶を想起させるグラフィカルなモチーフを身頃と袖にあしらいました。ホワイトのボリューム感のあるリブ編みをベースに、グレー＆ブルーのコントラストカラーのステッチで表現した洗練されたインターシャニットが、豊かな質感を演出します。ゲレンデでの1日を過ごした後の、心地よいリゾートの夜にぴったりのアイテム。

製品名：グラフィックニットカーディガン

価格：311,300円

素材：ウール 100%

山歩きから着想を得た、着心地のよいホワイトのフーディ。テクニカルなアウトドア用レイヤードしても、普段のスタイルを格上げするメゾンならではのピースとしても活躍します。しなやかな高級ウールパイルに、ヨークと袖部分には質感のあるジャカードモノグラムパターンがあしらわれています。ファスナー式ナイロンパッチポケットがスポーティなアクセントを添え、左ポケットには刺繍の筆記体で「Vuitton」シグネチャーが施されています。

製品名：シグネチャー テクニカルウールパイルフーディ

価格：426,800円

素材：ウール 100%

柔らかなコットンフランネルで仕立てたシャツ。暖炉の前でのリラックスタイムに最適なアイテムです。ダミエの要素を取入れた、ネイビーブルーを基調とするジャカード織りのチェック・パターンをあしらいました。コーデュロイ素材のカラーとカフが際立つデザインに加え、ヌメ革カラーのシグネチャーパッチと襟元の「LV」刺繍でスマートな印象に。グラオーバーシャツとしても活躍するグラフィカルなアイテム。

製品名：フランネルシャツ

価格：291,500円

素材：コットン 100%

深みのあるダークブルーのオーガニックコットン混で仕立てた、ショートスリーブのクルーネック。

大ぶりのLVイニシャルとモノグラム・フラワーをグラフィカルなインターシャによるモチーフであしらいました。トーナルなコントラストや編み地のバリエーションが、ルイ・ヴィトンならではのクラフツマンシップを表現。アウトドアからデイリーまでシームレスに対応し、あらゆる装いに大胆なシグネチャーアクセントを添える、カジュアルなデザイン。

製品名：モノグラム ショートスリーブニットクルーネック

価格：213,400円

素材：コットン 98%、ナイロン 2%

オーガニックコットンで仕立てた、定番のホワイトTシャツ。フロントには、岩山や雪、森を描いたリッチな質感のベルベットジャカードを使用した「LV マウンテン」のモチーフをあしらいました。森の小径を想わせる、割れ目のような効果が洗練されたデザインを引き立て、その中央にはさりげなくLV シグネチャーが浮かび上がります。カジュアルな冬の装いに、大胆かつグラフィカルなアクセントを添える1着です。

製品名：ベルベット ジャカードショートスリーブTシャツ

価格：192,500円

素材：コットン 100%

カジュアルでラグジュアリーな雰囲気を放つ、エレガントなダークグレーのカーゴパンツ。オーガニックのコットン＆カシミヤ素材で暖かく柔らかな肌触りを実現し、リラックス感のあるワークウェア風シルエットに仕上げました。左脚のモノグラム・パターンをエンボス加工で施したポケットが、洗練されたアクセントをプラス。無地にも柄物にもエフォートレスにスタイリングできる冬のワードローブに欠かせないアイテムです。

製品名：カシミヤミックス カーゴパンツ

価格：253,000円

素材：コットン 95%、カシミヤ 5%

快適な履き心地のパンツ。暖かく太めのリブをあしらったコーデュロイを使用し、リラックス感のあるワークウェア風シルエットに仕立てました。左脚には、メゾンのレザーグッズの伝統を想起させるレザーのシグネチャーパッチを配し、洗練されたアクセントをプラス。ミックス＆マッチしやすいデザインで、エフォートレスなアフタースキーの装いを心地よさとエレガンスを兼ね備えた冬のスタイルにもたらします。

製品名：カジュアルコーデュロイパンツ

価格：253,000円

素材：コットン 100%

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。