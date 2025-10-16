【株式会社ROLEUP】中規模市場M&Aリーグテーブル（2025年第3四半期）にて、5億米ドル以下の公表案件ベース18位、0.5億米ドル以下の公表案件ベース18位にランクイン

株式会社ROLEUP

LSEG（ロンドン証券取引所グループ、旧リフィニティブ)が発表したM&A市場リーグテーブル「中規模市場 日本M&Aレビュー2025年 第3四半期 フィナンシャル・アドバイザー」にて、

5億米ドル以下の公表案件ベース18位、0.5億米ドル以下の公表案件ベース18位にランクインしました。

※2025年1月1日から2025年9月30日の期間に公表された案件が対象

弊社グループはM&Aのサポート及び事業承継問題の解決に向けて、

財務・税務・法務・労務・ビジネスデューデリジェンス、株価算定に加えて、

FA、PPA、PMI、税務サポート領域まで幅広くご支援させていただいております。

M&Aを実行する全ての企業様の成長の一助になれば幸いでございます。

◼️LSEG（ロンドン証券取引所グループ、旧リフィニティブ）について

金融市場のデータとインフラストラクチャを提供する世界有数のデータプロバイダー。70カ国で事業展開し、世界全体で金融にかかわる市場参加者を支えている。

URL：https://www.lseg.com/ja/about-us

◼️リーグテーブルについて

公募増資や普通社債の引き受け、M&Aアドバイザリーなどに関する金融機関の実績ランキングのこと。投資銀行をはじめとする金融機関にとっては、自社がどれだけの実績を上げているかが公表されるため、営業活動促進のためにもリーグテーブルで上位に入ることは非常に重要視されています。

＜株式会社ROLEUP 概要＞

・商号：株式会社ROLEUP

・代表者：代表取締役社長 渡邉 達也（公認会計士 税理士 行政書士）

・設立日：2022年9月1日

・住所：東京都千代田区丸の内二丁目４-１丸の内ビルディング２８階

・HP：https://roleup.co.jp/