【生成AI市場の動向】世界18カ国・地域による主要生成AIの検索ボリューム

アウンコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：信太 明、東証スタンダード：2459）は、グローバルマーケティング（国内・海外向けの販売促進・AI活用支援）*、メディアマーケティング（火災保険・地震保険の申請サポート）**などのマーケティング事業を展開しています。

この度、世界18カ国・地域を対象に、2024年9月1日から2025年8月31日までの1年間における、主要な生成AIの検索ボリューム***を調査しました。

この調査では、主要な生成AIツール（ChatGPT、Microsoft Copilot、Google Gemini、Claude、Perplexity、Grok）に焦点を当て、国・地域ごとの人気度や市場トレンドを明らかにしています。

前回の2024年に調査を行った際のリリース（2024年12月12日）はこちら(https://www.auncon.co.jp/press/release/2024-12-12/)をご覧ください。

*** 検索ボリュームとは、特定のキーワードにおける、検索エンジンでの検索回数を示す指標です。今回の調査では、各生成AIをキーワードとし、各国の検索ボリュームをAhrefsより取得しており、推定値であることにご留意ください。

■ChatGPTの圧倒的な検索ボリューム

調査対象すべての国・地域において、ChatGPTが他の対話型AIツールを大きく上回る検索ボリュームを記録しました。この傾向は2024年から2025年にかけて一貫しており、依然として他のツールとの差が顕著となっています。

幅広い分野で活用されているChatGPTは、生成AIの入り口としての役割も果たしており、検索ボリュームの高さはその影響力の大きさを物語っています。

■Geminiの検索ボリュームが9カ国・地域で2位

Googleが提供するGeminiの検索ボリュームが、日本・東南アジア・米国など9カ国・地域で2位にランクインしました。2025年5月の「Google I/O」で発表されたメディア生成モデル「Veo 3*1」や、検索にAIを統合した「AIモード*2」のグローバル展開が、検索ボリューム増加の背景にあると考えられます。今後も、さらなる機能強化や新モデルのリリースが市場にどのような影響を与えるか引き続き注目です。

■ベトナムではClaude、インドではPerplexityが急伸

（※）【国・地域別 2025年9月時点の検索ボリューム順位】

ベトナムではClaude、インドではPerplexityの検索ボリュームが急増した結果も見られるなど、国・地域ごとにおける注目度の差も明らかになっています。

ベトナムでは、AIの活用を国家成長戦略の柱と位置づけ、2025年末までに初のAI関連法の制定を目指しており、中小企業向けにAI導入を支援する助成金の配布など、利用拡大に向けた取り組みが活発に進められています※3。また、AI技術者の育成が進む中、ビジネスや教育現場では安全性と倫理性を重視したAIのニーズが高まっています。

インドでは、2025年7月に通信大手のBharti Airtel（バーリ・エアテル）とPerplexityが提携し、約3億6,000万人のユーザーに対して、有料版「Perplexity Pro」（年間約3万円相当）が無料で提供※4されました。このキャンペーンの影響で、インド国内でのPerplexityに関する検索数が急激に増加したと考えられます。

国・地域ごとのトレンドの把握を通じて、ユーザーの関心や市場の動向を読み解き、今後のAI活用や戦略立案の参考情報として活用していくことが重要です。

（※）【国・地域別 ChatGPTを除く、生成AIごとの検索ボリューム推移】

各種生成AIは技術の発展とともにアップデートを繰り返し、そのたびにユーザーの注目度や検索ボリューム、市場に変化を与えます。

引き続き、各種最新のアップデート情報に注視しながら、AI技術の進化を的確に捉え、ビジネスや生活の中にも導入していくことが、競争力強化と新たな価値創造につながると言えます。今後も新たな進化に目を向けながら、各国・地域でどのような注目が集まり市場が変化していくのか注目です。

国・地域別検索キーワードランキングの調査結果を含む、本レポートの完全版を、アウンコンサルティングウェブサイトに掲載しています。ぜひご覧ください。

詳細を見る :https://www.auncon.co.jp/press/release/2025-10-16/

■調査概要

【調査主旨】

世界18か国・地域による主要生成AIの検索ボリューム

【調査要綱】

・対象国・地域： OECD加盟主要国を中心にアウンコンサルティングにて抽出した18カ国・地域

・検索ボリューム取得方法： ahrefs（https://app.ahrefs.com/）の「Keywords Explorer」にて、各種生成AIをキーワードとし、国・地域ごとの検索ボリュームを取得

※検索ボリュームは取得時点の数値であり、日付の経過や検索エンジンのアルゴリズム変更などにより数値が前後する可能性があります。

・調査実施期間：2025年9月17日～2025年10月2日

