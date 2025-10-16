ÂçºåÉÜºæ»Ô¿å²ìÃÓ¸ø±àÀ°È÷»ö¶È¡¡Ìó6.5ha¤Î¸ø±à¾¦¶È½»ÂðÊ£¹ç³«È¯»ÏÆ°¡ªÆî³¤ÀôËÌÀþ¡Ö¿¼°æ±Ø¡×ÅÌÊâ3Ê¬¡¢¿·¤·¤¤¸ø±à¡¢¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¡¢¿·¤·¤¤½»¤Þ¤¤323À¤ÂÓ¤Î¡Ö¿Í¤¬µ±¤Êª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë³¹¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥¸¥ãー¥¹¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Àî±É°ì¡Ë¡¢
Æî³¤ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼¾å°ìµ×¡Ë¡¢Âçºå¥¬¥¹ÅÔ»Ô³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Í§ÅÄÂÙ¹°¡Ë¤Ï¡¢ºæ»ÔÃæ¶è¿å²ìÃÓ¸ø±àÀ°È÷»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ç¥å¥ª¥Ò¥ë¥º¿å²ìÃÓ¸ø±à¥ô¥§¥ê¥Æ¡×¡ÊÂçºåÉÜºæ»ÔÃæ¶è¿¼°æ¿åÃÓÄ®¡Ë¤ÎÊ¬¾ù¤ò³«»Ï¤·¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥êー¡ÊÂçºåÉÜºæ»ÔÃæ¶è¿¼°æÀ¶¿åÄ®¡Ë¤Ë¤Æ°ÆÆâ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆüËÜ½é¡ª¡Ê¢¨1¡ËÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ü¾¦¶È»ÜÀß¡ÜPark-PFI¸ø±à¤Î°ìÂÎ³«È¯»ö¶È
¡¦±ØÅÌÊâ3Ê¬¡¢¿å¤ÈÎÐ¤È¸÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹»ýÂ³²ÄÇ½¤Êºæ»Ô¤ÎÂ¿À¤Âå¸òÎ®µòÅÀ
¡¦»öÁ°È¿¶Á£µ£°£°·ïÄ¶¡¢»Ô³°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¸©³°¡¢Á´¹ñ¤«¤é¤ÎÈ¿¶ÁÂ¿¿ô
¿å²ìÃÓ¸ø±à´°À®Í½ÁÛCG¥Ñー¥¹
¢¨1¡§2017Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Park¡¾PFIÀ©ÅÙ¡Ê¸øÊçÀßÃÖ´ÉÍýÀ©ÅÙ¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¸ø±à¤È¾¦¶È»ÜÀß¡¢¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬°ìÂÎ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤ë»ö¶È¤È¤·¤Æ¥Ç¥å¥ª¥Ò¥ë¥º¿å²ìÃÓ¸ø±à¥ô¥§¥ê¥Æ¤¬ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯7·î¡ÊÍ¡ËMRCÄ´¤Ù¡Ë
Êª·ïHP¤Ï¤³¤Á¤é¢ªhttps://www.hoo-sumai.com/project/mizugaike-park/(https://www.hoo-sumai.com/project/mizugaike-park/)
¢£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¡¡
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤ä¼«Á³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÈÊë¤é¤·¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡Ö¿Í¤¬µ±¤¡¢Êª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Á¡×¤Ç¤¹¡£¿å²ìÃÓ¤ÎÂ¸ºß¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÃÏ°è¤Îµò¤ê½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸ø±à¤ò³Ë¤È¤·¡¢½»Âð¡¦¾¦¶È»ÜÀßÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÊ£¹ç³¹¶è¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ËÊë¤é¤·¡¢Ë¬¤ì¡¢½¸¤¦¿Í¡¹¤¬¡¢À¤Âå¤äÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¸òÎ®¤·¡¢ÌÀÆü¤Ø¤Î³èÎÏ¤ò°é¤à¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÃÏ°è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡×¤È¤Ê¤ê¡ÖºÇ¹â¤Î¤¤¤Ä¤â¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÏ°è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ë¸ø±à
³¹¶è¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸ø±à¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÎÐÃÏ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¸òÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÇÀ¸¹¾ì¡¢Â¿ÌÜÅª¹¾ì¡¢Ê£¹çÍ·¶ñ¹¾ì¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó»ÜÀß¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¹Ô»ö¤ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Æü¾ï¤Î»¶ºö¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º×»ö¤äºÅ¤·¤ÎÊ¸²½¤¬º¬¤Å¤¯¿¼°æ±Ø¼þÊÕ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ø±à¤Ï¿·¤¿¤Ê¡ÖÃÏ°è³èÆ°¤ÎÉñÂæ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢½»Ì±¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤â¼«Á³¤Ë½¸¤¤¡¢¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø±à¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¿Æ¿å»ÜÀß¡Ö¡Ê²¾¾Î¡Ë¥¢¥¯¥¢¥Æ¥é¥¹¡×¤òÀ°È÷¡£¾®Àî¤ä¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°Ê®¿å¤òÀß¤±¡¢²Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿»Íµ¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¿å²»¤ÈÉ÷·Ê¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ë·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¿å²ìÃÓ¸ø±à´°À®Í½ÁÛCG¥Ñー¥¹
¢£¸ø±à¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡¡
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¸ø±à¤È¾¦¶È»ÜÀß¤Î°ìÂÎÅª¤ÊÇÛÃÖ¤Ç¤¹¡£¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¡¢¸ø±à¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥ÁÆ°Àþ¾å¤ËÅ¹ÊÞ¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çã¤¤Êªµ¢¤ê¤Ë¸ø±à¤ØÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ø±àÍøÍÑ¼Ô¤¬µ¤·Ú¤Ë¤ªÃã¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¡¢Êë¤é¤·¤È·Æ¤¤¤¬¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë½»¤Þ¤¤
½»Âð¥¾ー¥ó¤Ë¤Ï¡¢15³¬·ú¤Æ¡¦323¸Í¤ÎÂçµ¬ÌÏÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò·×²è¡£Æî¸þ¤¡¦Åì¸þ¤¡¦À¾¸þ¤¤Î½»¸ÍÇÛÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÎ¸÷¤ÈÄÌÉ÷¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿²÷Å¬¤Ê½»´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÀµÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Þ¤Á¤«¤É¹¾ì¡×¤òÀß¤±¡¢½»Âð¡¦¾¦¶È¡¦¸ø±à¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿É÷·Ê¤òÉÁ¤¡¢µï½»¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë³«¤«¤ì¤¿¶õ´Ö¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·úÊª¤ÎÇÛÃÖ¤äÃó¼Ö¾ìÆ°Àþ¤Ï°ÂÁ´À¤ÈÍøÊØÀ¤ËÇÛÎ¸¡£»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¨¤ë½»¤Þ¤¤¤È¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë³¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âçµ¬ÌÏÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¤³¤½³ð¤¨¤é¤ì¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¶¦ÍÑÉô¤â¤´ÍÑ°Õ¡££²ÁØ¿áÈ´¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë¤äÃæÄí¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØLOGOS¡Ê¥í¥´¥¹¡Ë¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥°¥Ã¥º¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¥·¥§¥¢¥¬¥ìー¥¸¡¢¥¹¥¿¥Ç¥£¥ëー¥à¡¢¥²¥¹¥È¥ëー¥à¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥¥Ã¥º¥ëー¥à·ó¥Ñー¥Æ¥£¥ëー¥à¤òÈ÷¤¨¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³°´Ñ´°À®Í½ÁÛCG¥Ñー¥¹
¢£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê
³Æ»ÜÀß¤ä¶õ´Ö¤Ï¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤ä»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¿å»ÜÀß¤Ç¤ÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò½Û´ÄÍøÍÑ¡£¸ø±à¤ÎÎÐ¤ä¿åÊÕ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¼«Á³´Ä¶¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò²Ã¤¨¡¢ÃÏ°è¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë·Ê´Ñ¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥«¥Ã¥·¥å¥³ー¥È¤ä¥Ñ¥Ç¥ë¥³ー¥È¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤òÊ»Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢·ò¹¯¤ò°é¤à¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¡£ÃÏ°è½»Ì±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼þÊÕÃÏ°è¤«¤é¤ÎÍèË¬¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¡Ì¥ÎÏÅª¤ÊµòÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¸òÎ®¤È·ÐºÑÅª½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¿Æ¿å»ÜÀß¤È¥Ñ¥Ç¥ë¥³ー¥È¤Î¥¤¥áー¥¸
¢£¡Ö¿Í¤¬µ±¤¡¢Êª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤Þ¤Á¤Ø
»ä¤¿¤Á¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÅÔ»Ôµ¡Ç½¤Î½¸ÀÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Î¡ÖÊª¸ì¡×¤¬°é¤Þ¤ì¤ëÉñÂæ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤Ë¶î¤±²ó¤ë»Ñ¤ò¸«¼é¤ë¿Æ¤Î¾Ð´é¡¢ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¼«Á³¤ò³Ú¤·¤à²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¡£¤½¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤³¤Î³¹¤ò¡Ö¿Í¤¬µ±¤¯¤Þ¤Á¡×¤Ø¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ºæ»Ô¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¿·¤·¤¤À¸³èµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î´õË¾¤òÉÁ¤¯Ä©Àï¤Ç¡¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÌµ¿ô¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ë³èÎÏ¤ò¹¤²¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¿Í¤¬µ±¤¡¢Êª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»ÜÀß¤ä¶õ´Ö¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ»ö¶È¤Î¥¹¥ー¥à
ËÜ»ö¶È¤Ï¸øÊçÀßÃÖ´ÉÍýÀ©ÅÙ¡Ê°Ê²¼¡Ö£Ð-£Ð£Æ£É¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÅÔ»Ô¸ø±à»ö¶ÈµÚ¤Ó¡¢»ÔÍÃÏ³èÍÑ»ö¶È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÔ»Ô¸ø±à»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÌó£´¡¥£²¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Î¸ø±à¥¨¥ê¥¢¤Ë£Ð-£Ð£Æ£É¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥«¥Õ¥§¡¦¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¸øÊçÂÐ¾Ý¸ø±à»ÜÀß¡Ê¼ý±×»ÜÀß¡Ë¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ø±à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£»ÔÍÃÏ³èÍÑ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÌó£²¡¥£³¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÎÌ±´Ö³èÍÑ¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢¸ø±à¤È°ìÂÎÅª¤Ëµ¡Ç½¤·Æø¤ï¤¤¤ä¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤È¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¤Âå¤Î¿Í¸ýÍ¶Æ³¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥¸¥ãー¥¹¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ÂåÉ½´ë¶È¤òÌ³¤á¡¢ÅÔ»Ô¸ø±à»ö¶È¤ª¤è¤Ó»ÔÍÃÏ³èÍÑ»ö¶È¤òÃ´¤¦ÆÃÄêÌÜÅª²ñ¼Ò¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢»ÜÀßÀ°È÷¡¢°Ý»ý´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ëº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤´ÍøÍÑÄº¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¸ø±à¤Å¤¯¤ê¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºÆÀ¸»ö¶È¤ÎÁ´ÂÎ³µÍ×
¼Â»ÜÂÎÀ©¡Ê³Æ¸Þ½½²»½ç¡Ë
¢£½»Âð Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊª·ï³µÍ×¡¡
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹·ÇºÜÆâÍÆ¤Ï¡¢¸øÊçÄó°Æ»þÅÀ¤Î·×²è¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÀß·×¤Î¿ÊÅ¸Åù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·×²èÆâÍÆ¡¦·úÊª·Á¾õÅù¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾¦¶È»ÜÀß¡¦¸ø±à»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·úÃÛ³ÎÇ§Ç§²Ä¤Î¼èÆÀÁ°¤Î¤¿¤á¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½»Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·úÃÛ³ÎÇ§Ç§²Ä¤ò¼èÆÀºÑ¤Ç¡¢·úÃÛ³ÎÇ§»þ¤ÎÀß·×ÆâÍÆ¤Ë´ð¤Å¤·ÇºÜ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±ÆâÍÆ¤òÁ°Äó¤Ë¡¢»ö¶È·×²è¤ÎÊÑ¹¹¼êÂ³¤¤ò2026Ç¯¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£