ネオ四季時代にパフっとはまる部品たち「パフ展」開催 ユニクロ史上、最も軽くて暖かい高機能アウター「PUFFTECH（パフテック）」が“ネオ四季”時代を乗りきるヒントを提案する体験型展示イベントを実施
ユニクロは気候変動によって変化している現代の日本の四季を“ネオ四季”と定義し、ネオ四季時代を乗りきるヒントを提案する体験型展示イベント「パフ展」を開催します。
“ネオ四季”時代に生まれた“モヤモヤ”を見える化した展示や、ネオ四季を乗りきるための診断コンテンツ、そしてモヤモヤを解決するヒントとなる新しいアイデア「衣備え」などをご紹介します。さらに「パフっとはまれる」フォトスポットなど、体験型の展示が盛りだくさんのイベントです。会場では展示以外にも、特設店舗で「パフテック」各種商品を販売するほか、SNSで「パフ展」について投稿していただいた方には、毎日先着100名様限定でふわふわのパフテックをイメージしたわたあめをご提供します。また、投稿者全員に、会場内特設のUNIQLO COFFEEのドリンクを1杯無料で提供するサービスもございますので、ぜひ会場へ足をお運びください。※なくなり次第終了いたします
“ネオ四季”時代で生まれた“モヤモヤ”や解決するヒントをユニークな展示で紹介
10月を迎えてもなお25℃を超える夏日が記録されるなど、これまでの四季感覚が通用しなくなっている現代の季節感。この度ユニクロでは、そのような新しい四季の在り方を“ネオ四季”と定義しました。
この“ネオ四季”の影響は日常における衣服選びをはじめ、さまざまな生活様式に変化をもたらしています。今回開催する「パフ展」で、そんな“ネオ四季”における新たな暮らしの装い方やライフスタイルを、診断コンテンツや体験型の展示で紹介しています。
■イベント概要
タイトル ネオ四季時代にパフっとはまる部品たち「パフ展」
開催期間 10月31日（金）～11月3日（月）
営業時間 11:00～19:00 （11月3日（月）のみ11:00～17：00の営業となります）
入場料 無料（予約不要）
主催 株式会社ユニクロ
会場 クレインズ6142（東京都渋谷区神宮前6-14-2）
アクセス 千代田線・副都心線「明治神宮前」駅から徒歩5分
JR山手線「原宿」駅から徒歩8分
銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道」駅から徒歩10分
■「パフ展」開催中の限定サービスについて
１.会場内特設店舗で「PUFFTECH（パフテック）」の各種商品を販売
10月31日（金）～11月3日（月）の「パフ展」開催期間中、「パフテック」の全アイテムを会場内の
特設店舗で販売いたします。※一部特別コレクション商品除く
２.「パフ展」についてSNSで投稿すると、先着でわたあめをプレゼント
開催期間中、「パフ展」の会場へ足をお運びいただき、Instagram、X、TikTokで「パフ展」について
写真付きで投稿していただいた方には、毎日先着100名様限定でふわふわのパフテックをイメージした
わたあめをご提供します。
３.「パフ展」についてSNSで投稿すると、UNIQLO COFFEEのドリンク1杯を無料で提供
さらに投稿者全員に、会場内特設のUNIQLO COFFEEのドリンクを1杯無料で提供するサービスもご用意します。
メニュー：コーヒー（HOT/ICE）、ラテ（HOT/ICE）、デカフェ（HOT/ICE）、リンゴジュース、アイスティ
■「PUFFTECH（パフテック）」について
ユニクロ史上、最も軽くて暖かい機能性中綿を使用した次世代高機能アウター
「PUFFTECH（パフテック）」は天然の羽毛（ダウン）を使わない、革新的な次世代中綿を使った、新しいアウターです。天然羽毛の構造を化学繊維で模した中綿は、2種の繊維で構成されています。
その一本一本が空洞でバネ状になっており髪の毛の約1/5の極細繊維を含む粒綿が空気の層を作ることで高い断熱効果と保温性を実現しました。
「パフ展」特設サイト：https://www.uniqlo.com/jp/ja/special-feature/cp/pufftech-exhibition
※10月24日（金）AM3時公開