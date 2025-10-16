AIG損害保険株式会社

東京-2025年10月16日- AIG損害保険株式会社（以下「AIG損保」）は2026年5月より、グローバルで受講者から高い評価を得ている「AIGリスクマネジメントアカデミー（以下「ARMA」）」を日本で初開講することを発表いたします。ARMAはリスクマネジャーの高まるニーズに応えるために発足したAIG独自のプログラムです。日本においては、専門性の進化を目指されるリスクマネジャーを対象とし、グローバルの知見・ノウハウを含めた実践的なスキルを提供することで、日本企業のリスクマネジメント力の底上げに貢献します。

グローバル化の進展に伴い、企業を取り巻くリスクは複雑化し、投資家や株主からは日本企業にもグローバルレベルの説明責任や体制整備が求められています。一方で、日本では専任のリスクマネジャーを配置する企業はまだ限られており、今後の体制強化が期待されています。AIG損保は、ARMAを通じてリスクマネジャーが行う戦略的な意思決定プロセスを下支えする知識とスキルを提供し、日本企業の持続的成長を支援します。

ARMAの特長

- グローバルでの実績：2014年の開講以来、多国籍企業を中心に高い評価を獲得。参加者からは「経営層への提言力が向上した」との声。- グローバルネットワーク：海外の専門家・多国籍企業の実務者らが講師として登壇、業界横断的なネットワークを構築に加え、アルムナイネットワークを構築し、コミュニティ作りを促進。- 戦略的アプローチ：保険知識の修得だけでなく、経営幹部を含むステークホルダーとの対話や経営戦略に直結するリスクマネジメントとその活用方法を習得。- 全員参加型セッション：ワークショップ形式による講師と参加者の双方向での意見交換。

AIGジャパン・ホールディングス株式会社 / AIG損害保険株式会社 代表取締役社長 兼 CEO ジェームス・ナッシュは次のようにコメントしています。「今、リスクとリスクマネジメントは、これまで以上に取締役会で議論されるべき課題となっています。リスクが複雑化する事業環境下で、日本企業が信頼を獲得し、勝ち抜くためには、戦略的なリスクマネジメントが不可欠です。グローバルで高く評価されているリスクマネジャーのラーニングプログラムであるARMAを日本で開講できること大変嬉しく思います。」

ARMAについて：AIGリスクマネジメントアカデミー(https://www.aig.co.jp/sonpo/global/arma)

# # #

AIGについて

AIGグループ（ニューヨーク証券取引所銘柄：AIG）は、世界の保険業界のリーダーであり、200以上の国や地域で、法人および個人のお客さまの資産を守り、リスクマネジメントをサポートするための保険ソリューションをAIGの事業、免許・認可およびその協力パートナーを通じて提供しています。