「ZETA DIVISION」CREATOR部門のSHAKAが主催する『LEGENDUS SHAKA ONE』開催決定！
GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は、GLOE株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：谷田優也、古澤明仁、東証グロース：9565、以下「GLOE」)と共同で、所属クリエイターのSHAKAが主催するオフラインイベント『LEGENDUS SHAKA ONE』を2025年10月18日(土)に開催いたします。
『LEGENDUS SHAKA ONE』は人気ストリーマー35人が5人1組のチームを組み、チーム対抗で新東京サーキットを舞台に競走するSHAKA主催のゴーカート企画です
出演者紹介
レーサー一覧
SHAKA
Ceros
Clutch_Fi
DJふぉい
JapaneseKoreanUG
Jasper
Laz
mittiii
rainbrain
rion
RobiN
Sasatikk
SurugaMonkey
ta1yo
takera
Zerost
しゃるる
スタンミ
たかやスペシャル
たぬき忍者
どぐら
トナカイト
ファン太
へしこ
まざー３
ゆきお
ゆふな
らいじん
らっしゃー
蛇足
象先輩
石井プロ
葉
立川
鈴木ノリアキ
キャスター
OooDa & チョコブランカ
※敬称略
イベント概要
イベント名：LEGENDUS SHAKA ONE
日程：2025年10月18日(土)11:00開始
主催：SHAKA (ZETA DIVISION CREATOR部門所属)
共催：GANYMEDE株式会社、GLOE株式会社
配信情報
Twitch：SHAKA - http://twitch.tv/fps_shaka
YouTube：LEGENDUS公式 - https://www.youtube.com/@LEGENDUS_SHAKA
※現地での観戦は固くお断り申し上げます。観戦、視聴は配信のみとなります。
SHAKAについて
日本を代表する世界的ストリーマー。
配信の総視聴時間は常に日本トップを走り、2023年12月には世界ランキング1位を獲得。
選手時代はFPSゲーム「AVA」の公式大会で通算18回優勝、日本代表として4年連続世界大会に出場するなど輝かしいキャリアを持つ。その確かなゲームスキルとユーモア溢れるトークで、Z世代の若者を中心に圧倒的な知名度を誇る。
近年では自身発案のイベントシリーズ「LEGENDUS」をプロデュース。後楽園ホールや東京体育館といった大型会場を熱狂させるなど、ゲーム配信者を超えた存在となっている。
X : https://x.com/avashaka
YouTube : https://www.youtube.com/@SHAKAch
Twitch : https://www.twitch.tv/fps_shaka
『LEGENDUS』について
オーガナイザーは世界トップクラスの実力と実績を持つレジェンドストリーマー SHAKA
そんなSHAKAがおくるイベント『LEGENDUS』が2024年5月に始動！
SHAKAがやりたいことを全部やる。
─ これから起こる全ての伝説は、ここにある。
ZETA DIVISIONについて
2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。
Web：https://zetadivision.com
X：https://x.com/zetadivision
Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision
YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION