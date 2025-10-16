「ZETA DIVISION」CREATOR部門のSHAKAが主催する『LEGENDUS SHAKA ONE』開催決定！

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は、GLOE株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：谷田優也、古澤明仁、東証グロース：9565、以下「GLOE」)と共同で、所属クリエイターのSHAKAが主催するオフラインイベント『LEGENDUS SHAKA ONE』を2025年10月18日(土)に開催いたします。



『LEGENDUS SHAKA ONE』は人気ストリーマー35人が5人1組のチームを組み、チーム対抗で新東京サーキットを舞台に競走するSHAKA主催のゴーカート企画です


出演者紹介



レーサー一覧


SHAKA


Ceros


Clutch_Fi


DJふぉい


JapaneseKoreanUG


Jasper


Laz


mittiii


rainbrain


rion


RobiN


Sasatikk


SurugaMonkey


ta1yo


takera


Zerost


しゃるる


スタンミ


たかやスペシャル


たぬき忍者


どぐら


トナカイト


ファン太


へしこ


まざー３


ゆきお


ゆふな


らいじん


らっしゃー


蛇足


象先輩


石井プロ



立川


鈴木ノリアキ



キャスター


OooDa & チョコブランカ



※敬称略


イベント概要

イベント名：LEGENDUS SHAKA ONE
日程：2025年10月18日(土)11:00開始
主催：SHAKA (ZETA DIVISION CREATOR部門所属)
共催：GANYMEDE株式会社、GLOE株式会社


配信情報

Twitch：SHAKA - http://twitch.tv/fps_shaka


YouTube：LEGENDUS公式 - https://www.youtube.com/@LEGENDUS_SHAKA


※現地での観戦は固くお断り申し上げます。観戦、視聴は配信のみとなります。



SHAKAについて

日本を代表する世界的ストリーマー。




配信の総視聴時間は常に日本トップを走り、2023年12月には世界ランキング1位を獲得。


選手時代はFPSゲーム「AVA」の公式大会で通算18回優勝、日本代表として4年連続世界大会に出場するなど輝かしいキャリアを持つ。その確かなゲームスキルとユーモア溢れるトークで、Z世代の若者を中心に圧倒的な知名度を誇る。


近年では自身発案のイベントシリーズ「LEGENDUS」をプロデュース。後楽園ホールや東京体育館といった大型会場を熱狂させるなど、ゲーム配信者を超えた存在となっている。



X : https://x.com/avashaka


YouTube : https://www.youtube.com/@SHAKAch


Twitch : https://www.twitch.tv/fps_shaka



『LEGENDUS』について

オーガナイザーは世界トップクラスの実力と実績を持つレジェンドストリーマー SHAKA


そんなSHAKAがおくるイベント『LEGENDUS』が2024年5月に始動！


SHAKAがやりたいことを全部やる。


─ これから起こる全ての伝説は、ここにある。


ZETA DIVISIONについて






2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。



Web：https://zetadivision.com


X：https://x.com/zetadivision


Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision


YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION