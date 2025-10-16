「ZETA DIVISION」CREATOR部門のSHAKAが主催する『LEGENDUS SHAKA ONE』開催決定！

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は、GLOE株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：谷田優也、古澤明仁、東証グロース：9565、以下「GLOE」)と共同で、所属クリエイターのSHAKAが主催するオフラインイベント『LEGENDUS SHAKA ONE』を2025年10月18日(土)に開催いたします。

『LEGENDUS SHAKA ONE』は人気ストリーマー35人が5人1組のチームを組み、チーム対抗で新東京サーキットを舞台に競走するSHAKA主催のゴーカート企画です

出演者紹介

レーサー一覧

SHAKA

Ceros

Clutch_Fi

DJふぉい

JapaneseKoreanUG

Jasper

Laz

mittiii

rainbrain

rion

RobiN

Sasatikk

SurugaMonkey

ta1yo

takera

Zerost

しゃるる

スタンミ

たかやスペシャル

たぬき忍者

どぐら

トナカイト

ファン太

へしこ

まざー３

ゆきお

ゆふな

らいじん

らっしゃー

蛇足

象先輩

石井プロ

葉

立川

鈴木ノリアキ

キャスター

OooDa & チョコブランカ

イベント概要

イベント名：LEGENDUS SHAKA ONE

日程：2025年10月18日(土)11:00開始

主催：SHAKA (ZETA DIVISION CREATOR部門所属)

共催：GANYMEDE株式会社、GLOE株式会社

配信情報

Twitch：SHAKA - http://twitch.tv/fps_shaka

YouTube：LEGENDUS公式 - https://www.youtube.com/@LEGENDUS_SHAKA

※現地での観戦は固くお断り申し上げます。観戦、視聴は配信のみとなります。

SHAKAについて

日本を代表する世界的ストリーマー。

配信の総視聴時間は常に日本トップを走り、2023年12月には世界ランキング1位を獲得。

選手時代はFPSゲーム「AVA」の公式大会で通算18回優勝、日本代表として4年連続世界大会に出場するなど輝かしいキャリアを持つ。その確かなゲームスキルとユーモア溢れるトークで、Z世代の若者を中心に圧倒的な知名度を誇る。

近年では自身発案のイベントシリーズ「LEGENDUS」をプロデュース。後楽園ホールや東京体育館といった大型会場を熱狂させるなど、ゲーム配信者を超えた存在となっている。

X : https://x.com/avashaka

YouTube : https://www.youtube.com/@SHAKAch

Twitch : https://www.twitch.tv/fps_shaka

『LEGENDUS』について

オーガナイザーは世界トップクラスの実力と実績を持つレジェンドストリーマー SHAKA

そんなSHAKAがおくるイベント『LEGENDUS』が2024年5月に始動！

SHAKAがやりたいことを全部やる。



─ これから起こる全ての伝説は、ここにある。

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

Web：https://zetadivision.com

X：https://x.com/zetadivision

Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision

YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION