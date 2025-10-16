マルエツオリジナルキャラクター「まるっぴー」がデビュー！

株式会社マルエツ

株式会社マルエツ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本間 正治）は、２０２５年１０月、オリジナルキャラクターとして「まるっぴー」を採用いたしましたのでお知らせします。社内投票と名前の公募を経て選ばれた「まるっぴー」は、従業員の想いが詰まったキャラクターです。

「まるっぴー」のプロフィール

※商品登録出願中

名前：

まるっぴー

ふるさと：

南の島

性格：

食べることが大好きな食いしん坊

おしゃれ好き

特徴：

お腹のポケットに入りきらない

ほど食べたいものをたくさん

買って幸せな気持ちになる

宝物：

マルエツロゴに似たネクタイ

新キャラクター「まるっぴー」は、「みんなに愛されるキャラクターをつくりたい」という想いから誕生しました。

「まるっぴー」は、オーストラリアに生息する有袋類“クオッカ”をモデルにしています。クオッカは、まるで笑っているかのような表情が特徴で、「世界一しあわせな動物」とも称される動物です。

デザインは、従業員による社内投票で決定。個性豊かな複数の候補の中から、「一緒に過ごしたい、応援したい」といった項目で高評価を得て選ばれました。その後、従業員より公募した多数のお名前候補から「ハッピー」と「マルエツ」を連想させる「まるっぴー」が選ばれました。

今後は、チラシや売場、キャンペーンページなど、さまざまな場面に登場する予定です。ぜひ、さまざまな表情の「まるっぴー」を見つけて、お楽しみください。

以上

マルエツは、将来、わたしたちが目指す姿を≪ありたい姿≫として明文化し、活動指針としています。

≪ありたい姿≫

ブランドメッセージである「しあわせいかつ。」をもとに、

お客さま、従業員、そして地域の暮らしを支える「いちばん近い存在」に

なりたいという想いが込められています。

これからも、しあわせのいちばん近くに。

当社は2025年10月に80周年を迎えます。

日ごろ私たちを支えてくださる、地域のお客さまをはじめとする全ての皆さまに、

心よりの感謝を申し上げます。

一坪の小さな鮮魚店から始まったマルエツは、

お客さまの声を大切に、ふだんの暮らしに寄り添い続けてまいりました。

創業からの想いを受け継ぎこれからも地域の「健康で豊かな食生活」のため、

革新と挑戦を続けてまいります。

今後も変わらぬご支援・ご愛顧を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。