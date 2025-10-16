フューチャーショップ、ショート動画活用ツール「Tolstoy」との連携開始

株式会社フューチャーショップ

SaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」を提供する株式会社フューチャーショップ（本社：大阪市北区、代表取締役：星野 裕子、以下「フューチャーショップ」）は、株式会社ギャプライズ（所在地：東京都千代田区、代表：甲斐 亮之、以下：ギャプライズ）が国内提供するショート動画活用ツール「Tolstoy」との連携を開始いたしました。

今回の連携により「futureshop」または「futureshop omni-channel」（以下「futureshop」）をご利用中のEC事業者さまは、「Tolstoy」のご活用により、ショート動画をECサイトにノーコードで実装できます。動画視聴中の購入導線を実現する「ショッパブル動画」や、外部SNSのUGCの自動取り込み・一括管理・分析機能により、コンバージョン率の向上と業務効率化を支援します。

「Tolstoy」の主な機能・特長

ECサイト上での購買導線をシームレスにし、売上向上に直結する多様な機能

SNS感覚で直感的に閲覧できるショート動画の実装が可能なうえ、動画視聴中に表示されるバナーからそのまま購入できる「ショッパブル動画」が、コンバージョン率の向上とシームレスな購買体験を実現します。さらに、ユーザーの選択に応じて展開が変化する「インタラクティブ動画」では、オンライン上でもパーソナライズされた接客体験を提供します。

また、複数の動画を設置しても表示速度を維持できるため、サイト訪問者はストレスなく快適にコンテンツを利用できます。

UGC動画の一元管理機能により、商品訴求の幅を拡大

InstagramやTikTokなど外部SNSからの動画を自動収集・管理し、ノーコードでECサイトに掲載可能です。これにより、UGCを活用した効果的な商品訴求とコンバージョン率の向上を実現します。

効果分析やオンボーディング機能で施策の最適化を支援

再生回数が少ない設置箇所や設置方法、コンバージョンへの寄与が低い動画素材などがひと目で分かり、迅速に修正できる分析機能を備えています。これにより、動画コンテンツを常に最適化し、ECサイトにおける成果最大化を支援します。

さらに、ショート動画のノーコード実装や効率的なUGC管理により、食品・アパレル・コスメなど幅広い業界で効果を発揮し、多くの企業で活用が進んでいます。導入企業では、サイト滞在時間が最大4倍、コンバージョン率が最大3倍に向上した事例が報告されており、ECサイトでの高い成果を発揮しています。

サービスの詳細やお問い合わせにつきましては、下記からご確認ください。

Tolstoy ご紹介ページ

https://www.future-shop.jp/tieup/function/cx/ugc/tolstoy/

今後ともフューチャーショップは、EC支援事業者さまとのパートナーシップを強化し、Eコマース事業の成長のためにEC事業者さまと伴走いたします。

「futureshop」について

フューチャーショップが提供するSaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」では、サイトデザインのカスタマイズやコンテンツの更新を、EC担当者の手で自由度高くスピーディに行えます。さらに、顧客のファン化を促進するための多彩な機能も有しており、効果的なロイヤルティマーケティングを展開することが可能です。

オムニチャネル戦略においては、実店舗とECサイトの顧客データを一元管理し、オンラインとオフラインの間でスムーズな顧客体験を実現する「futureshop omni-channel」を提供しています。統合された顧客情報をベースに、オンラインとオフラインの垣根を越えた細やかなデジタルマーケティング施策を実行できます。

株式会社フューチャーショップ

