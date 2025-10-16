自宅を汚さず、至れり尽くせり。ホーユーが提案する新しいセルフカラー体験

ホーユー株式会社

ホーユー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：佐々木 義広、以下ホーユー）は、セルフカラーの悩みを解決する新しいスタイルの施設「ホーユーセルフカラーショップ金山駅前店」を、2025年10月7日（火）にグランドオープンいたしました。

本施設は、2025年6月30日よりプレオープン期間を設け、体験モニターの声をもとにサービスの改善を重ねてまいりました。グランドオープンでは、より快適なセルフカラー体験を提供いたします。

■ セルフカラーショップ 提供の背景

近年、セルフカラー利用者の多くが「洗面所や浴室を汚してしまう」「片付けが面倒」といった理由でヘアカラーを中止・休止しています。ホーユーの調査では、セルフカラーをやめた人のうち95％が「自宅を汚した経験がある」と回答しており（図１）、これはセルフカラー継続の大きな障壁となっています。

この課題を解決するため、ホーユーでは“モノ”ではなく“コト”としてヘアカラー体験を見直し、セルフカラー専用空間の提供に踏み切りました。

■ 店舗の特長

図1：直近１年でヘアカラー離脱者の自宅汚れの経験（2024年ホーユー調べ）※対象者 ： 直近１年間でセルフカラーを離脱した70名

【ホーユーセルフカラーショップ金山駅前店】は、鍵付き個室の染毛ブースを提供するセルフカラー専用空間です。以下のような特長を備えています。

・ヘアカラー剤のみ持ち込みでOK（タオル、ケープ、シャンプー、ドライヤー等はすべて完備）

・後頭部確認用カメラ付きで塗り残しゼロへ

・サロン向けヘアケアなどのホーユー商品を試す事ができ、気に入ったら購入できる

・専用タブレットで染め方・手順・カラー相談などをオペレーターへリモート相談可能

・予約制＆常駐スタッフによる清掃管理で安心・清潔

・ごみの処理・掃除不要で手軽

【プレオープンの結果】

・40～60代を中心に計27名のお客様にご利用いただきました

・お客様の9割が女性

・満足度は8割以上の方がご満足と回答。

＜お客様の声の一部＞

「ごみ処理や掃除が不要なのが楽！」

「ヘアカラーに必要な物が全て揃っていて至れり尽くせりでした」

「正直、洗面台での洗髪は少し使いにくかったですが、それを差し引いてもまた来たいです！」

＜利用者アンケートによる評価＞ ※【とても満足～とても不満】の５段階評価

〇改善点

・ゆとりをもってヘアカラー・ヘアケアを楽しめる、80分の時間設計

・洗髪時の水濡れを防止するリストバンド、高級ドライヤー、化粧水・乳液などのアイテムの追加

・ホーユーの製品を知って・手軽に試せる場として、シャンプー等のアメニティを拡充 （持ち帰り不可）

■ 利用方法

公式LINE「https://lin.ee/1DP7qRT」からご予約をお願いいたします。

営業時間：午前8時～午後5時 ※土・日・祝日および弊社休業日を除く

料金は、スタンダードコース 80分 3,000円～。 ※以下、料金表をご参照。

■ 店舗概要

店舗名：ホーユーセルフカラーショップ金山駅前店

所在地：愛知県名古屋市熱田区新尾頭一丁目6-10 第15フクマルビル406

アクセス：金山駅南口より徒歩3分

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/selfcolorshop/

■ 今後の展望

今後は、金山駅前店をモデルケースとして、さらなる店舗展開やサービス拡充を検討してまいります。

自宅ではストレスの多いセルフカラーを、【手軽・快適・ワンランク上の品質】で実現できる場所に。

「自分の髪はセルフでメンテナンスしたい。でも髪にいいものを使いたい」--そんな想いを、コスパよく賢く叶えられる新しい選択肢を目指します。

ホーユーは、これからも新しい価値を創出し続け、当社の「イキイキ・ワクワクビジョン２０３０」で掲げた「顧客彩りビジョン・環境彩りビジョン・社員彩りビジョン」を実現し、事業の成長と地球環境の保全を両立させながら、より豊かで持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

ホーユー株式会社について

ホーユーは1905年（明治38年）の創業以来、家庭用およびプロ向けのヘアカラー・頭髪化粧品に関するビジネスを展開しています。市販品ヘアカラー市場において、国内シェアNo.1 ※1 を誇り、長年に渡って、ヘアカラー関連商品の製造・販売ならびに研究・開発をおこなっています。

2023年に会社創立100年を迎え、海外への積極的な事業展開や安全性研究の一歩先を見据えたアレルギー分野への挑戦など、常に新しいものを生み出す姿勢を変えることなく次の100年へ向け歩みを進めています。

※1調査期間：

インテージSRIヘアカラー市場 ： 1996年1月～2017年12月 各年累計販売金額

インテージSRI+ヘアカラー市場 ： 2018年1月～2024年12月 各年累計販売金額

ホーユー株式会社 会社概要

本社：愛知県名古屋市東区徳川一丁目501番地

代表：代表取締役 社長執行役員 佐々木 義広

創業：1905年（明治38年）

創立：1923年（大正12年）

資本金：1億1000万円

従業員数：1,036名 (2024年10月31日時点)

連結売上高：521億円（2024年10月31日決算）

国内生産拠点： 瀬戸工場 （愛知県瀬戸市山の田町106番地の2） 、桜が丘工場（愛知県瀬戸市穴田町985）

事業内容：ヘアカラー・頭髪化粧品の製造・販売

HPアドレス：https://www.hoyu.co.jp/