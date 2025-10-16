【10/28開催】「仕事がうまくいかないのは、まだ適職が見つかっていないから」-“自分に合った形”で活かす再スタートのヒント-元Amazon部長の支援のプロが徹底解説！特別個別相談会付き【オンライン】

株式会社キズキイベント参加はこちら :https://form.run/@W6F3i

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は、2025年10月28日（火）に、「仕事がうまくいかないのは、まだ適職が見つかっていないから」をテーマとした無料オンライン講演を開催します。

適応障害・うつ、発達障害などを抱えながらも自分のキャリアを諦めたくない方を対象に、元Amazon部長でADHD当事者である支援のプロが、キャリアや強みを“自分に合った形”で活かす、再スタートのヒントをお届けします。

今回のイベントは、講演参加とあわせて、後日行う特別相談会のご予約も同時に完了します。

自分の強みに変えて、「あなたに合った適職」を一緒に探してみませんか？

適応障害・うつ、発達障害などを抱えながらも自分のキャリアを諦めたくない。そんな方へ届けたい講演です。

登壇者の就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）の責任者である辻亜希子は、ADHD当事者。小学校からいじめられて、中学では過集中で勉強だけが逃げ場。高校生の頃には、家庭の虐待が激しくなり、ホームレスのような生活を送っていました。大学では10以上のバイトを掛け持ちしながら学び、社会人になってからも、ミスを繰り返し、「自分の頭を信用できない」と感じるほど自信をなくしていました。

でも、振り返ると、どんな仕事にも“自分なりに工夫できた瞬間”があることに気づきました。それを自分の強みに変えた結果、大手自動車メーカーでシニアマネージャー、Amazonで部長職を務めるなど様々な業界・業種でキャリアを積むことができました。

その後、適応障害・うつ、発達障害などを抱え、キャリアを諦めている方の支援をしたいという想いから、キズキビジネスカレッジの責任者に就任。就労支援の現場で700人以上の適応障害・うつ、発達障害などの方を支援しています。

今回の登壇では、特性に合った適職の見つけ方、メンタルが落ち込んだり、職場でうまくいかない時どう乗り越え方法、もやもやした悩みをうまく言語化して、真の問題を発見する方法など、特性や病気と向き合いながらも「自分の強みを活かして再スタートする方法」を、実体験ベースでお話しします。

仕事がうまくいかない経験も、自分の強みに変えて、「あなたに合った適職」を一緒に探してみませんか？

また、今回のイベントは、後日行う辻との特別オンライン個別相談会の予約も同時に完了します。

相談会では登壇者の辻と個別に話すことで、より具体的に「自分に合う仕事」の方向性を固めることができます。相談会はオンライン・短時間で、初めての方でも安心してご参加いただける形式です。

イベントで安心を得て、特別相談会で一歩を踏み出しませんか？

https://form.run/@W6F3i

イベント参加者限定・辻との特別オンライン個別相談会

イベント参加者限定で、辻に個別で相談できるオンライン個別相談会（無料）を実施します。

イベントにお申し込みいただくと、個別面談の予約も同時に完了。イベントで不安を解消したうえで、後日スムーズに面談に進めます。

就労移行支援事業所で働く支援のプロが、ご家族や当事者の方の悩みに丁寧に寄り添い、仕事やキャリア、生活に関する相談に応じます。

特別相談会の特徴

- イベント申込時に、相談会の日時もあわせてご予約いただきます- イベント終了後または後日、オンラインでの面談を実施- ご本人の特性や希望をもとに、「どんな仕事が合っているか」を一緒に分析- 就労移行支援の専門家が、不安や疑問に丁寧にお答えします

“イベントで安心を得て、特別相談会で一歩を踏み出す”--そんなサポートを提供します。

イベント詳細

日時： 2025年10月28日（火）19:00～20:00

場所：オンライン（Youtube Live）※要申込

参加費： 無料（事前申込制）

主催： キズキビジネスカレッジ（KBC）

申込フォーム：https://form.run/@W6F3i

こんな方におすすめ

以下のような悩みを感じている当事者の方やそのご家族は、ぜひご参加ください。

プログラム内容

- 仕事が続かず、転職を繰り返している方- 適応障害やうつ、発達障害などで働くことに強い不安がある方- 「自分の能力が足りない」と自己否定する方- キャリアをやり直したいが、何から始めればよいかわからない方- 特性を強みに変え、“自分らしく、無理なく働く”ためのヒントを知りたい方

オープニング：趣旨説明・登壇者紹介・KBCの紹介

講義：

仕事が続かない人に共通する“3つの思い込み”と、そこからの脱却

「責められた性格」を「強み」に変えるための、自己理解ステップ

一般雇用、在宅勤務、配慮ある職場など、特性と職場の“相性”を見つける方法

キャリアを“やり直し”ではなく“活かし直し”へと導く実践的なアクション

クロージング：特別相談会の流れの案内

登壇者プロフィール

講師：辻亜希子（つじ・あきこ）

キズキビジネスカレッジ（KBC） 責任者／株式会社キズキ就労支援事業部部長

神奈川県出身。新卒で大手化粧品メーカーに就職。その後、大手自動車メーカーや外資系ECに転職。いずれもマーケティングや商品企画、事業企画に従事。

ボランティア活動など社会貢献をライフワークにしてきたところ、キズキの理念に共感して現職。

趣味は音楽演奏やダンス（フラ・タヒチ）、飼い犬（トイプードル）と遊ぶこと、ボランティア、お笑い鑑賞。

イベント参加の流れ

以下のフォームからお申し込みください。自動返信メールで、イベントのURLをお伝えします。

https://form.run/@W6F3i(https://form.run/@W6F3i)

- 簡単な申込フォームに入力- 送信後、自動返信メールで視聴URLを受け取り- URLからイベントを視聴！

補足

※ご提供には簡単なフォーム入力が必要です。

※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

※イベントの様子の無断転載などはお控えください。

※本件についてのお問い合わせは、メール（service@kizuki.or.jp）にてお願いします。

株式会社キズキについて

◆各種事業について

「何度でもやり直せる社会をつくる」というビジョンを持つキズキでは、その実現のために、様々な「困難」を経験した方向けに、様々な事業を展開中です。

本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-7 ドルミ御苑202号

会社設立日：2015年7月13日

代表：安田祐輔（代表取締役社長）

従業員数：役員3名、正社員：123名、契約社員・アルバイト：1,256名（2025年2月）

株式会社キズキウェブサイト：https://kizuki-corp.com/(https://kizuki-corp.com/)

○キズキビジネスカレッジ（KBC）（就労支援事業）

東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県にて、就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」を運営。

うつ病などの精神疾患や発達障害のために退職した方、また、それらの疾患や障がいのために就労できずにいる方などのために、「一人ひとりに適した就職」のための支援を実施。

ズキビジネスカレッジ（KBC）ウェブサイト：https://kizuki-corp.com/kbc/

○キズキ共育塾（学習支援事業）

一人ひとりの困りごとに寄り添い、自分に合った学び方を見つけていくことをコンセプトにした学習塾。不登校や中退をはじめ、人間関係の不安、体調の心配、学習への苦手意識など、お受けするご相談の種類は多岐に渡る。埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県に、全16校舎（2025年3月）。オンライン授業は全国対応。

キズキ共育塾ウェブサイト：https://kizuki.or.jp/

○キズキ家学（学習支援事業）

「家庭教師キズキ家学」を運営。不登校やひきこもりの方々のために、関東・関西で、勉強のみならずカウンセリングや外出同行も含めた支援を実施。

キズキ家学ウェブサイト：https://tokyo-yagaku.jp/

○公民連携事業

全国各地の自治体から委託を受けて、低所得世帯の子どもたちの学習支援などを実施（東京都足立区・渋谷区・八王子市、大阪府吹田市、大阪市大正区・住吉区、兵庫県西宮市、愛知県名古屋市など。（2025年1月現在、累計で42自治体等から48案件を受託）。

○不登校オンライン（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者の方向けのwebメディア。不登校にまつわる保護者さんの体験談、お子さんの気持ち、著名人のインタビュー、不登校からの勉強法などの記事を掲載。「地に足のついた確かな情報」でお悩みに寄り添い、 「次の一歩」に進むための方法を紹介しています。

不登校オンラインウェブサイト：https://futoko-online.jp/

○親コミュ（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者さまのためのオンラインコミュニティ。

「不登校が特別ではない環境」で、チャットを通じて、不登校の親同士で、悩みを解決し合ったり、雑談したりできます。また、有識者を招いたオンライン講演会も提供しています。

親コミュウェブサイト：https://kizuki.or.jp/oya-community-lp/

今後もキズキは、創業から11年間での1万2千人を超える方々への相談・支援経験を活かし、既存事業の発展及び新規事業の積極的展開を通じ、様々な理由でつまづいた方々が「何度でもやり直せる社会」の実現に向けて邁進いたします。