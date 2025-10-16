秋のマイル王決定戦「マイルグランプリ（SII）」を10/22に実施！話題の「東スポ餃子」も堪能できる！！TCKに東スポキッチンカー登場！～ウマきゅんゲストに元メジャーリーガーの五十嵐亮太さんが初出演！～
東京シティ競馬（TCK）では、大井競馬第11回開催（10/20～10/24）にて、スピードと持久力のバランスが試されるマイル戦「マイルグランプリ（SII）」を実施！TCK 公式 YouTube ライブ番組「ウマきゅん」では、今開催も多彩なレギュラー陣とスペシャルなゲストが１レースから最終レースまで予想と楽しいトークを交えて配信するほか、東スポキッチンカー出店やヤングジョッキーズシリーズ（YJS）トライアルラウンド大井出場騎手紹介式、場内グッズショップ「ChampionsTCK」の出張販売など、オンラインでも競馬場でもお楽しみいただけるイベントを実施します。
秋のマイル王決定戦「マイルグランプリ（SII）」実施！
10月22日（水）には、スピードと持久力のバランスが試されるマイル戦「マイルグランプリ（SII）」を実施。過去の優勝馬にはコンサートボーイやフジノウェーブなど地方競馬を代表する数多くの実力馬が名を連ねています。“秋のマイル王”決定戦を制するのはどの馬か？注目です！
マイルグランプリ（SII）：https://www.tokyocitykeiba.com/race/grade_race/2025-10-22/
TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」は豪華ゲストが連日出演！マイルグランプリ当日には元メジャーリーガーの五十嵐亮太さんが初出演！10/23（木）黒木芽依さんが登場！！
TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」は、1レースから最終レースまで出演者が登場する2部構成でお届けします。
10月22日（水）には、元メジャーリーガーの五十嵐亮太さんが初出演します！現役時代にメジャーリーグでも活躍した五十嵐さん。多くの勝利をつかみ取った“勝負勘”を生かして、勝ち馬を見極めることができるのか。期待が高まります！
10月23日（木）には、タレントの黒木芽依さんが登場！競馬初観戦の2023年天皇賞で、３連単を見事的中させたという黒木さん。その強運を発揮し、TCKでも高額配当を的中できるのか。注目です。
そのほか、10月20日（月）には、競馬評論家の古谷剛彦さん、10月23日（木）には、B-Max監督の本山哲さん、10月24日（金）には、タレント・声優の三村遙佳さんや、フリーアナウンサーの青嶋達也さんが出演！豪華ゲストの競馬談義や裏話が聞けるのは「ウマきゅん」だけ！ぜひご視聴ください！
黒木芽依さん
五十嵐亮太さん
＜TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」第11回開催概要＞
実施日：第11回開催中は毎日実施
時間：10月20日 14時00分～17時20分、17時25分～21時00分の2部構成
10月21日 14時00分～17時20分、17時25分～21時00分の2部構成
10月22日 14時00分～17時20分、17時25分～21時00分の2部構成
10月23日 13時50分～17時25分、17時30分～21時00分の2部構成
10月24日 14時00分～17時20分、17時25分～21時00分の2部構成
配信チャンネル：TCK公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/user/tckkeiba）
出演者：下表のとおり
東京メトロポリタンウィーク
第11回開催は、大井競馬を主催する東京23区にスポットを当てた「東京メトロポリタンウィーク」として、東京23区にちなんだ冠レースの実施や各区のPR動画を放映します。
この機会に東京23区にぜひご注目ください！
【冠レースおよびPR動画放映実施日程】
実施日：10月20日（月）江東区、墨田区、港区、杉並区、品川区
21日（火）千代田区、練馬区、渋谷区、北区、目黒区、世田谷区
22日（水）足立区、板橋区、中野区、荒川区、豊島区
23日（木）新宿区、葛飾区、大田区、文京区、江戸川区
24日（金）中央区、台東区
内容：それぞれ冠レースの実施及びレースに合わせPR動画を放映します。
YJSトライアルラウンド大井出場騎手紹介式
10月23日（木）、JRAと地方競馬の若手騎手が腕を競い合うヤングジョッキーズシリーズ（YJS）のトライアルラウンド大井に出場するジョッキーの紹介式を実施します。12月18日（木）に園田競馬場で、12月20日（土）にJRA中京競馬場で行われるファイナルラウンド出場に向けて、大井競馬場では第8レース（18時25分発走予定）と第10レース（19時35分発走予定）にトライアルラウンドが実施されます。
昨年の様子
時間：16時35分頃～（第5競走終了後）
場所：賞典台
※天候・その他の理由により、変更・中止となる場合がございます。
JBC2025PRイベント
11月3日（月祝）に船橋競馬場で開催される『JBC2025』のPRイベントを10月21日（火）～23日（木）の3日間実施いたします。360度映像でリニューアルした船橋競馬場の臨場感を味わえる「新ハートビートVR」の体験ブースを設置するほか、豪華賞品が当たる「ハートビートVR X投稿キャンペーン」や、『JBC2025』開催を告知するチラシの配布も行います。
この機会に、JBC2025にぜひご注目ください。
実施日：10月21日(火)～23日(木)
時間：開門～最終競走発走まで
場所：G-FRONT前
※天候・その他の理由により、変更・中止となる場合がございます。
東スポキッチンカー出店！！
10月22日（水）東京スポーツ盃マイルグランプリ当日、東スポキッチンカーが登場！話題の東スポ餃子&からあげとキッチンカーオリジナルレモンサワーを販売します。当日はミス東スポ2025の心愛さん、竹森みこさんが来場し開催を盛り上げます。ぜひ大井競馬場にお越しください。
東スポ餃子&からあげ※画像はイメージです。
竹森みこさん
心愛さん
実施日：10月22日（水）マイルグランプリ当日
時間：開門～20時50分（最終レース発走まで）
場所：G-FRONT前(正門側)
販売品目：１.東スポ餃子＆東スポからあげセット 700円
２.キッチンカーオリジナルレモンサワー 500円
※なくなり次第終了となります。
※販売品目は予告なく変更する場合がございます。
ＣｈａｍｐｉｏｎｓＴＣＫ出張販売
10月22日（水）マイルグランプリ（SII）当日、場内グッズショップ「ChampionsTCK」の出張販売をいたします。正門入ってすぐのG-FRONT前に出店いたしますので、開催中の空き時間やお帰りの際にぜひお立ち寄りください。
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
実施日：10月22日（水）マイルグランプリ当日
時間：開門～20時20分頃（マイルグランプリ確定）まで
場所：G-FRONT前（正門側）
新商品：ジョッキーメンコホースミニリボンキーホルダー(出張店舗 限定商品)
TCKジョッキー Vol.1 全15騎手・Vol.2 全16騎手/各種300円(税込)
※ブラインド仕様のため、各種のうち1種類が入っています。
※なくなり次第終了となります。
