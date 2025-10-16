「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」を「SPORTS BULL（スポーツブル）」で完全無料ライブ配信

株式会社運動通信社

2025年10月16日

株式会社運動通信社

株式会社運動通信社（本社：東京都港区、代表取締役社長：若村祐介、以下「運動通信社」）は、「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」を、運動通信社が運営するスポーツメディア「SPORTS BULL（スポーツブル）」内の特設ページ（https://sportsbull.jp/live/npb-draft/2025/）にて、1巡目指名から育成枠指名終了まで、株式会社TBSテレビの協力のもと完全無料でライブ配信いたします。

配信ページでは、ユーザーがリアルタイムにコメントを投稿できる機能を搭載し、ファン同士が交流しながら視聴を楽しめます。また、SPORTS BULLで配信している「東京六大学野球」「東都大学野球」「首都大学野球」などの映像素材を活用した注目選手のオリジナル動画や関連記事を特設ページ上で展開します。

さらに今年は新たに、指名待ちの瞬間を同時中継予定。指名を待つ選手たちの表情や会場の空気をリアルタイムで体感でき、より臨場感のある体験をお届けします。

＜中継実施校＞

亜細亜大学／青山学院大学／東洋大学／中央大学

◆「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」について

主催：一般社団法人 日本野球機構（NPB）

開催日：2025年10月23日（木）16:50頃～

配信URL：https://sportsbull.jp/live/npb-draft/2025/

■「SPORTS BULL（スポーツブル）」について

「SPORTS BULL」は、スマートフォンアプリおよびウェブブラウザで無料でお楽しみいただけるインターネットスポーツメディアです。年間17,000試合以上の学生スポーツ、アマチュアスポーツのライブ配信を中心に、さまざまな競技のニュース記事を1日約800本配信しています。

さらには、気になる試合結果をリアルタイムに追いかけることができる速報機能に加え、完全オリジナルのスポーツ番組など、スポーツのコアファンからライトファンまで幅広いユーザー様にお楽しみいただけるスポーツコンテンツを多数取り揃えています。

今後もさまざまなコンテンツの拡充を行い、日本のスポーツ界全体の盛り上げを目指していきます。（2025年9月時点）

・サービス名：SPORTS BULL

・対応：iOSアプリ、Androidアプリ、ブラウザ（PC／スマートフォン）

・サービスURL：https://sportsbull.jp

・App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1086719653

・Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.undotsushin&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.undotsushin&hl=ja)

◆株式会社運動通信社について

所在地：東京都港区西新橋3-16-11 愛宕イーストビル13F

代表者：代表取締役社長 若村祐介

事業内容：インターネットスポーツメディア「SPORTS BULL」の運営など

URL：https://sportsbull.jp/about/company/