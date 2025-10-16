【シントトロイデン】株式会社よきあす様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社よきあす様（本社：東京都新宿区）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。



株式会社よきあす様は2023－2024シーズンからの継続となり、3シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【株式会社よきあす様 コメント】

「当社は人材紹介ならび人材派遣サービスを通じて、『少しでも多くの人に活躍の機会を提供したい』、『すべての人の良き明日を提供したい』という思いから設立し、活動している会社です。STVVの“ベルギーリーグにて経験を積み、トップクラブへの移籍を目指し、日本代表を世界トップクラスにする“という想いに共感し、今回で3シーズン目のスポンサー契約をさせて頂く運びとなりました。これからも挑戦し続けるSTVVと共に当社も挑戦し続けてまいります」

■会社概要

社名：株式会社よきあす

代表者：野呂田義尚

所在地：東京都新宿区西新宿3-1-5

事業内容：

人材紹介サービス(新卒・中途)

【厚生労働大臣許可番号 13-ユ-310310】

人材派遣サービス(新卒・中途)

【厚生労働大臣許可番号 派13-317324】

採用支援サービス(新卒・中途)

人事コンサルティングサービス(採用・育成・評価・報酬)

経営コンサルティングサービス

公式サイト：https://www.yokius.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。