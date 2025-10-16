絢香がゲストに登場！　音楽と向き合い続けた20年、その原点と新たな挑戦を語る。J-WAVE『DEFENDER BLAZE A TRAIL』

株式会社J-WAVE

亀田誠治、絢香

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で放送中の番組『DEFENDER BLAZE A TRAIL』（毎週日曜21:00～21:54、ナビゲーター：亀田誠治）。10月19日（日）の放送回には、シンガーソングライター・絢香をゲストに迎えます。

『DEFENDER BLAZE A TRAIL』は、音楽を愛するゲストを迎え、その方が歩んできた人生のストーリー、そして、その世界を切り開いていく過程でどんな音楽が寄り添ってきたのかを、音楽プロデューサー・ベーシストの亀田誠治がじっくりと聞いていくプログラムです。“困難な道でも走破する”というDEFENDERのスピリットと、ゲストが人生の中で出会ってきた“かけがえのない音楽”とを重ね合わせながら、試練を乗り越える力となった楽曲や、心の支えとなった音の記憶を紐といていきます。

【ゲストに絢香が登場！】

デビュー以来、“歌の力”で人々の心を照らし続けてきたシンガーソングライター・絢香が登場。

幼少期に音楽の魅力に出会った原点から、近年刺激を受けた海外アーティスト、そして制作過程での試行錯誤や最新アルバム『Wonder!』に込めたメッセージまで──。

音楽と真摯に向き合い続ける彼女が、自身の創作の源や、今だから語れる心境を明かします。

来年デビュー20周年を迎える絢香が、亀田誠治とともにお届けする特別なトークをお聴き逃しなく。

番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251019210000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251019210000)

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：DEFENDER BLAZE A TRAIL

放送日時：2025年10月19日（日）21:00～21:54

ナビゲーター：亀田誠治

ゲスト：絢香

番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/blazeatrail/

番組X(旧Twitter)：https://x.com/DBT813

ハッシュタグ：#blaze813