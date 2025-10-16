クレジットカード「ローソンPontaプラス」 最大15％ポイント還元対象店舗に「LOTTERIA」「ZETTERIA」を追加

株式会社ローソン銀行

当行が発行するクレジットカード「ローソンPontaプラス」について、最大15%ポイント還元の対象店舗として、ファーストフードの「LOTTERIA」「ZETTERIA」（株式会社ロッテリア）を2025年10月16日（木）から追加いたしました。

ぜひ、「ローソンPontaプラス」で日常のさまざまなシーンでのお買い物をお楽しみください。

■新たに追加する対象店舗（10月16日）

LOTTERIAのHPはこちら（https://www.lotteria.jp/）

ZETTERIAのHPはこちら（https://www.zetteria.jp/）

■対象店舗での最大15%ポイント還元について

対象店舗のご利用でもれなく8%還元、各種条件達成で最大15%のポイントを還元いたします。詳細はこちら（https://www.lawsonbank.jp/creditcard/point/point/#anc05）をご確認ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

ローソン銀行クレジットカードデスク（9 時～17 時、年中無休）

0570-063-899（※通話料有料）

050-3786-6325（IP 電話・海外から ※通話料有料）

以 上

（参考）

■最大15％Pontaポイント還元の対象店舗（2025年10月16日現在）

※特典は予告なく終了・変更する場合があります。

※ポイント還元には条件があります。詳細はこちら（https://www.lawsonbank.jp/creditcard/point/point/#anc05）をご確認ください。

■「ローソンPontaプラス」の特長

・デザイン中央にローソンブランドをさりげなくあしらい、黒色を基調としたシンプルで洗練されたデザイン。

・Mastercard(R)のタッチ決済に対応し、決済専用端末にかざすだけでお支払いが完了します。

・クレジットカード情報を裏面に集約しているため、より安心安全にご利用いただけます。

券面イメージ

■クレジットカード「ローソンPontaプラス」概要

クレジットカード「ローソンPontaプラス」概要

※1 決済アプリや電子マネーへのチャージでもたまります。

※2 ポイント還元には条件があります。詳細はこちら（https://www.lawsonbank.jp/creditcard/point/point/）をご確認ください。