クレジットカード「ローソンPontaプラス」 最大15％ポイント還元対象店舗に「LOTTERIA」「ZETTERIA」を追加
当行が発行するクレジットカード「ローソンPontaプラス」について、最大15%ポイント還元の対象店舗として、ファーストフードの「LOTTERIA」「ZETTERIA」（株式会社ロッテリア）を2025年10月16日（木）から追加いたしました。
ぜひ、「ローソンPontaプラス」で日常のさまざまなシーンでのお買い物をお楽しみください。
■新たに追加する対象店舗（10月16日）
LOTTERIAのHPはこちら（https://www.lotteria.jp/）
ZETTERIAのHPはこちら（https://www.zetteria.jp/）
■対象店舗での最大15%ポイント還元について
対象店舗のご利用でもれなく8%還元、各種条件達成で最大15%のポイントを還元いたします。詳細はこちら（https://www.lawsonbank.jp/creditcard/point/point/#anc05）をご確認ください。
【本件に関するお問い合わせ先】
ローソン銀行クレジットカードデスク（9 時～17 時、年中無休）
0570-063-899（※通話料有料）
050-3786-6325（IP 電話・海外から ※通話料有料）
以 上
（参考）
■最大15％Pontaポイント還元の対象店舗（2025年10月16日現在）
※特典は予告なく終了・変更する場合があります。
※ポイント還元には条件があります。詳細はこちら（https://www.lawsonbank.jp/creditcard/point/point/#anc05）をご確認ください。
■「ローソンPontaプラス」の特長
・デザイン中央にローソンブランドをさりげなくあしらい、黒色を基調としたシンプルで洗練されたデザイン。
・Mastercard(R)のタッチ決済に対応し、決済専用端末にかざすだけでお支払いが完了します。
・クレジットカード情報を裏面に集約しているため、より安心安全にご利用いただけます。
券面イメージ
■クレジットカード「ローソンPontaプラス」概要
※1 決済アプリや電子マネーへのチャージでもたまります。
※2 ポイント還元には条件があります。詳細はこちら（https://www.lawsonbank.jp/creditcard/point/point/）をご確認ください。