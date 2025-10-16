Spatial Pleasure、伊予鉄バス、神姫バス、東急バス等と協力し、国内初となるEV重量車のJ-クレジット認証を取得。モビリティカーボンクレジットグループ（MCCG）を組成し、脱炭素を加速。

株式会社Spatial Pleasure株式会社Spatial Pleasure（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：鈴木 綜真）は、伊予鉄バス株式会社、神姫バス株式会社、東急バス株式会社との協力により、EVバスの運行によるCO2排出削減効果について、一般財団法人日本海事協会（ClassNK）の検証を経て、国内初となるEV重量車のJ-クレジット認証を完了しました。この成果を足がかりに、Spatial Pleasureはモビリティ・カーボンクレジット・グループ（MCCG）を設立し、交通・物流業界の脱炭素化を後押ししていきます。

■ 取り組み概要

今回のJ-クレジット認証は、EVバスの運行に伴うCO2排出削減効果を定量的に評価したものです。この認証が国内初となった背景には、J-クレジット制度の「EN-S-012：電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車の導入」方法論がver.4.2に改定され、重量車の燃費モードが初めて認められたことがあります。この技術的な進化によって、これまで難しかった大型のEV車両における排出削減効果の計測と認証が可能となりました。

今回は、伊予鉄バス、神姫バス、東急バス等が導入したEVバス車両を対象に、Spatial Pleasureがプロジェクト主体として各社と協力し、削減効果のデータ収集、申請、検証（MRV）を実施しました。これにより、J-クレジット制度のグループプロジェクト（プログラム型プロジェクト）として排出削減プロジェクトの認証を受けました。

■ モビリティ・カーボンクレジット・グループ（MCCG）について

Spatial Pleasureは、今回の認証というマイルストーンを足がかりに、モビリティ・カーボンクレジット・グループ（MCCG）を設立します*。交通・物流領域における脱炭素化施策は、EV化だけでなく、モーダルシフト、共同配送、バイオ燃料の利用、エコドライブなど多岐にわたります。

MCCGでは、これらの脱炭素施策によって生み出されるCO2削減量を、GX-ETSの適格クレジットであるJ-クレジットとJCM（二国間クレジット制度）を中心として認証・活用することをサポートします。弊社では、国内のJ-クレジットだけでなく、国外でのJCMプロジェクトも初期登録が完了しており、アジア圏を中心にグローバルな視点でのカーボンクレジット創出を支援します。

※Spatial Pleasureが主体となって推進する事業であり、今回のEVバスプロジェクトの協力パートナーである各社様のMCCGへの参加とは独立したものです。

【JCM 海外プロジェクト事例】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000047935.html

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Spatial Pleasure

担当：鈴木

Mail : contact@spatial-pleasure.xyz