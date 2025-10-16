ファイナルシーズン 第12節「すみだvs神戸」ＦリーグTV無料生配信が決定！YouTubeでの見逃し配信も！【メットライフ生命女子Ｆリーグ2025-26】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

10月18日（土）に開催されるメットライフ生命女子Ｆリーグ2025-26 ファイナルシーズン 第12節「フウガドールすみだレディースvsアルコ神戸」において、ＦリーグTVでの無料生配信が決定しましたのでお知らせいたします。また、本試合はＦリーグTV内で見逃し配信も可能なほか、10月20日（月）20:00からは、Ｆリーグ公式YouTubeチャンネルでも無料配信をいたします。



本節は、「メットライフ生命女子Ｆリーグ 2025-26」のファイナルシーズンの開幕節です。11月には、日本も出場する初の世界大会を控え、今ますます盛り上がる女子フットサル界の熱気を多くのファン・サポーターはもとより、はじめてフットサル観戦に触れる方々への機会の創出のため、女子Ｆリーグでは初めての無料配信を実施します。

■無料配信は「すみだvs神戸」

日付：10月18日（土）

対象試合：第12節「フウガドールすみだレディース vs アルコ神戸」

キックオフ時間：16:00～

会場：俵田翁記念体育館

チケット情報：https://t.livepocket.jp/e/f20251018

【無料配信】ＦリーグTV：https://fleague.stores.play.jp/lives/6587fc65-ddcd-4fd4-ad30-1f6c29f734c9

YouTube：https://www.youtube.com/@fleaguechannel

■男女Ｆリーグを全試合配信！

公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」

──全試合ライブ配信＆ストリーミング配信──

価格：月額2,200円（税込）

登録はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/news/?p=63052