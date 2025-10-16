【Recboo】費用対効果を最大化する！人材紹介会社との連携チェックリスト ホワイトペーパーを公開

株式会社ノックラーン

株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、人材紹介会社を活用する企業に向けて「費用対効果を最大化する！人材紹介会社との連携チェックリスト」を公開しました。

「採用フィー」が平均して35%かかる人材紹介は、費用対効果を高くするのが難しい採用手法の一つです。採用成果は、エージェントとの「関係の質」で決まると言っても過言ではありません。

本資料では、費用対効果を最大化するのに役立つ、人材紹介会社との連携チェックリストを紹介しています。

本ホワイトペーパー作成の背景

採用市場は依然として売り手市場が続き、多くの企業が人材紹介会社を活用しています。しかし、同じ人材紹介会社でも役割分担と情報共有のやり方次第で成果とコストに大きな差が生まれます。

そこで、Recbooではこれまでの現場での支援知見を基に、費用対効果を最大化するための連携チェックリストを作成しました。

依頼の質を高める準備編・スピードと質を担保する運用編・データで成果を測る評価編の3つの軸に分けて、13のチェックリストに整理。本資料を活用すれば、人材紹介会社をうまく活用して費用対効果を最大化する方法が理解できます。

ホワイトペーパーの主な内容

資料ダウンロードはこちら :https://recboo.com/wp/wp07_form

人材紹介会社との連携のポイントを、以下の3つの軸に分けて解説します。

準備編：依頼の質を高める(戦略策定)

運用編：スピードと質を担保する(実行‧管理)

評価編：データで成果を測る(改善‧投資判断)

本資料で紹介する13のチェックリストを活用することで、費用対効果の高い採用活動を実現できるでしょう。

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

サービスサイト：https://recboo.com/

公式サイト：https://corporate.knocklearn.com/

