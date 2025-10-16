業界の進化を、現場の最前線で知る２日間―。「Virtual Production Boost 2025」開催決定！
※昨年開催時の様子。今年のワークショップは角川大映スタジオでの実施が決定。
LEDを活用したバーチャルプロダクション（以下、VP）は、いまや映像制作の現場で広く活用されており、もはや一部の先進企業だけのものではありません。この動きをさらに加速させるため「Virtual Production Boost 2025」を開催します。本イベントは、ソニーグループとKADOKAWAの資本業務提携後の新たな協業活動のスタートとして、業界の知見を共有し、新たな連携や創造の機会を生み出すことを目的としています。
国内外の企業やクリエイターが集まり、VPの最新事例や実績、現場の知見を共有。映像制作の事例やノウハウを紹介し、業界動向の把握とネットワーク形成を支援します。今年は日本国内のVPスタジオ動向を中心に、11月21日公開の劇場映画『TOKYOタクシー』（山田洋次監督／松竹配給）の制作舞台裏や、2026年2月開設予定「Digi-Cast HANEDA STUDIO」の最新情報など、多彩なセッションを用意。セミナーとワークショップの2日間で、現場のリアルと未来の可能性をぜひご体感ください。
詳細を見る :
https://sony-pcl.smktg.jp/public/seminar/view/1190
Virtual Production Boost 2025とは
ゲームエンジンを活用した国内外の映像制作企業が登壇し、業界全体でのつながりと取り組みを促進するイベントです。2回目となる今年は、11月13日（木）にセミナー、15日（土）にワークショップを開催します。セミナーでは、11月21日公開の劇場映画『TOKYOタクシー』（山田洋次監督／松竹配給）の制作舞台裏や、2026年2月開設予定の「Digi-Cast HANEDA STUDIO」についてクレッセント社担当者が解説するなど、ジャンルを超えた多彩なセッションを予定。ワークショップは角川大映スタジオの「VIRTUAL PRODUCTION STUDIO シー・インフィニティ」で、実際のスタジオ環境を使った実践的な体験を提供します。詳細は公式サイトやSNSで順次発表します。
「Virtual Production Boost 2024」ダイジェスト映像
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g0dHf1Rg-UY ]
[表: https://prtimes.jp/data/corp/171290/table/1_1_574cb68d5786979b1148455ff18ac790.jpg?v=202510170256 ]
「Virtual Production Boost 2024」開催時の様子
【本イベントに関するお問い合わせ】
「Virtual Production Boost 2025」実行委員会事務局（ソニーPCL）
メール：pcl-ml-event_mk@sony.com