【参加募集】〈10/29 開催〉国際共同製作促進「日韓インセンティブ制度紹介セミナー」＠TIFFCOM

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、東京都中央区）および韓国映画振興委員会（KOFIC）は、日韓両国間の国際共同製作や国際協業のさらなる振興を目的に、両国映画祭開催時にプロデューサーの交流事業を実施しています。

このプログラムの一環として、この度TIFFCOMにおいてもセミナーを実施する事になりました。

本セミナーでは国際共同製作や協業を目指す映画制作者を対象に、日韓両国がもつインセンティブ制度について紹介し、制度への理解と活用を促進します。





◆日韓Producers Exchange＠東京 セミナー

「日韓インセンティブ制度と選出プロデューサーの紹介」◆

また日韓双方で共同製作・協業に関心のあるプロデューサーが5名ずつ選出されており、セミナー会場内にて選出されたプロデューサーをご紹介します。この機会にぜひご参加を検討ください。

【日 時】2025年10月29日（水）16:15～17:45



【場 所】TIFFCOM会場内5FセミナーB会場（東京都立産業貿易センター浜松町館）



【内 容】

・日韓両国がもつインセンティブ制度について紹介

・国際共同製作・協業に関心のある日韓プロデュ―サーのご紹介



※セミナー参加への事前登録等は必要ありませんが、TIFFCOM会場への入場にはIDバッジのご登録が必要となります。IDバッジはご自身にてお手配をお願い致します。

★TIFFCOM登録は［こちら(https://tiffcom.jp/visitor/)］

詳細は下記リンクボタンよりご確認ください。

TIFFCOMセミナーページはこちら :https://tiffcom.jp/list/seminar/

本日（10/16）締切！

「日韓Producers Exchange＠東京」

TIFFCOMにて韓国のプロデューサーとのミーティングを開催

10/30（木）、31（金）にはKOFICにて選出された日韓プロデューサーとの個別ミーティングを実施いたします。

【場 所】TIFFCOM会場内 商談スペース（ブース番号：2-04）

※事前予約制【 詳細・お申込みはこちら(https://www.vipo.or.jp/news/47511/) 】

★VIPOとKOFICの関係について

VIPOとKOFICは、2006年に日韓両国の映像コンテンツ産業の振興と拡大、文化交流と発展を目指す相互協力関係強化についての協力約定書を締結。2024年の釜山国際映画祭にてKOFICハン・サンジュン委員長（2024年6月就任）とVIPO市井三衛専務理事兼事務局長との会合を通し、更なる連携を約束し、本イベントの実施が実現しました。

【お問い合わせ】

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

「日韓Producers Exchange＠釜山＆東京」事務局

E-mail: bpdept@vipo.or.jp