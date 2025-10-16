【EBISU FLOWER PARK 恵比寿店】11月のメインフラワーは「ダリア」店内の色彩が大きく変わります。──フラワーアーティストALLYが語る“色を超えた美のバランス”

株式会社クローバークラブ

恵比寿店・新宿店を監修するのは、東京都内を拠点に活動するフラワーアーティスト、ALLY。

https://www.instagram.com/ally_flowerplants/



完全予約制・無店舗で展開し、ギフト制作から空間演出、ビジュアルディレクションまで幅広く手がける。

そのデザインテーマは「強さの中にある美しさ」。シックでスタイリッシュ、時に挑発的。

官能的な色彩と構成で、見る人の心に残る“非日常”の世界を生み出してきた。



彼女の花は、ただの装飾ではない。



空間や感情に作用し、夜に煌めく蝶のように、儚くも鮮烈な印象を残す“瞬間の芸術”だ。

EBISU FLOWER PARKでは、その独自の美学を生かし、店舗全体の世界観とビジュアルを担当。

空間に命を吹き込む中核的存在として、ブランドの核を担っている。

――11月のメインフラワー「ダリア」に込めた想いを教えてください

ALLY：「ダリアは“華やかさ”と“品”の両方を持つお花です。秋から冬へと移ろうこの季節、少しずつ空気が澄んでいく中で、空間にあたたかさと静けさを添える存在にしたいと思いました。

光が落ち着き、夜が深くなるほど、ダリアの花弁が照明に反射してまるで呼吸しているように見える。

そんな“生きているような美しさ”を感じてもらいたいです。」

――恵比寿店のディスプレイには「色を分けない」という特徴があるそうですね

ALLY：「一般的なお花屋さんは“色ごとに分けて並べる”のが基本ですが、恵比寿店ではあえて色を分けません。隣り合うお花が自然に調和するように配置し、どの角度から見てもブーケになるようにデザインしています。たとえば、深いボルドーのダリアの隣に淡いピンク色を。その隣にはシルバーグリーンのユーカリを。一見バラバラに見えるお花たちが、光の加減や距離感でひとつの絵画のようにまとまって見える。“偶然が生み出す美しさ”を空間全体に広げたいという想いで、ディスプレイを構成しています。」

――お客様には、どんな時間を過ごしてほしいですか？

ALLY：「お花を“見る”だけでなく、“感じてほしい”と思っています。“このあたりのお花でお願いします”とだけ伝えてもらえれば、その人らしい色とバランスでブーケが自然と完成します。

『このお花とこのお花、意外と合うんだな』と発見してもらえるような、感性が動く体験を提供したいです。その瞬間にしか出会えないお花の表情を、楽しんでいただけたら嬉しいです。」

――空間づくりで大切にしていることは？

ALLY：「“整いすぎない美しさ”です。都会の真ん中でも、少しのゆらぎや余白がある方が、人の心は自然と安らぎます。だから恵比寿店のディスプレイは、完璧ではなく“呼吸するアート”を意識しています。一輪一輪が主張しすぎず、全体として調和している。それが“生きている空間”だと思うんです。」

11月の恵比寿店は、マムからダリアへ。

深みのあるボルドーや淡いピンク、ホワイトなど多彩なダリアが織りなす空間は、まるで秋と冬の境目に咲く“光の花園”。

訪れるたびに異なる角度で、異なる美しさに出会える。

お花が放つ生命のエネルギーと、空間そのものが持つ静寂が重なり合う--

それが、EBISU FLOWER PARK 恵比寿店の魅力です。

