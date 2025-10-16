中国新聞社、ニュースアプリ「みみみ」の全機能を学生に無料提供開始

株式会社中国新聞社

株式会社中国新聞社（本社：広島市中区、代表取締役社長：岡畠鉄也）は、若年層向けニュースアプリ「みみみ」の有料プラン「みみみフル」（月額780円）について、18歳以上の学生であれば全機能を無料で利用できる新プラン「みみみフルStudent」を10月16日より提供開始します。地域の未来を担う学生の皆さんに、信頼できる地域ニュースとの接触機会を増やし、日々の情報収集を習慣化していただくことで、地元の多様な魅力や企業の面白さに気づくきっかけを創出することを目指します。

■若者に、もっと気軽にニュースを

ニュースアプリ「みみみ」は、「みつける、みになる、みんなでつくる」をコンセプトに、特に若い世代の方々が、もっと気軽に楽しくニュースに触れ、日々の習慣にしてもらうことを目指して開発しました。

今回の学生向け無料提供は、その取り組みをさらに一歩進めるものです。学業や就職活動など、人生の重要な時期を過ごす学生の皆さんにこそ、信頼できる情報源から地域社会の動向や経済ニュースに触れてほしい。そして、これまで知らなかった地元の魅力や、キラリと光る企業の存在に気づくきっかけにしてほしい。この取り組みが、地域の未来を担う若い世代の成長と、ひいては地域全体の活性化につながると考えています。

■新プラン「みみみフルStudent」で広がる体験

「みみみフルStudent」は、月額780円の有料プラン「みみみフル」の全機能を、18歳以上の学生（大学、大学院、短大、専門学校など）が無料で利用できる新プランです。 全てのニュース記事の閲読に加え、ユーザー同士の交流機能（掲示板）である「イドバタ」の閲覧・書き込みも可能です。

＜地元就職を応援するコンテンツも強化＞

本プランの提供開始に合わせ、地元経済を分かりやすく読み解くオリジナルコラム、企業の採用担当者へのインタビュー、地域の優良企業の深掘り記事など、学生のキャリア形成に役立つ経済情報をさらに強化・充実させます。学生の皆さんがこれまで接点のなかった企業や業界の魅力を発見し、自らの将来を考える上での新たな選択肢を見つける場を提供します。また、「イドバタ」機能を活用し、学生と企業の担当者が気軽に交流できる機会も設けていく予定です。

＜ご利用方法＞

中国新聞社の会員サービス「たるポ」への登録後、学生証認証をすることで、本プランをご利用いただけます。

※本プランは予告なく内容を変更したり、提供を終了したりする場合がございます。

■公式サイトなど

「みみみフルStudent」ご案内サイト： https://event.tarupo.jp/event/14887

ニュースアプリ「みみみ」公式サイト： https://tarupo.jp/mimimi

【新プランの要点】

プラン名： みみみフルStudent

提供開始日： 2025年10月16日

対象： 18歳以上の学生（大学生、大学院生、短大生、専門学校生など）※要学生証認証

料金： 無料（通常：月額780円）

内容： ニュースアプリ「みみみ」の全機能の無料提供

【会社概要】

会社名： 株式会社中国新聞社

所在地： 〒730-8677 広島市中区土橋町7-1

代表者： 代表取締役社長 岡畠鉄也

創刊： 1892年（明治25年）5月5日

事業内容： 日刊紙「中国新聞」の発行、ニュースサイト「中国新聞デジタル」の運営、文化・スポーツ事業の開催など地域の方々の暮らしや文化に結びついた事業を多角的に展開。2024年3月からは、中国地方の地域活性化を目指す新たな会員プラットフォーム「たるポ」、ニュースアプリ「みみみ」のサービスを開始している。

コーポレートサイト： https://chugoku-np.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

部署名： 株式会社中国新聞社メディア開発局

E-mail： mediak2@chugoku-np.co.jp