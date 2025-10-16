【10月23日】3社共催ウェビナー開催！「経理部門に“攻めの時間”を取り戻す！省人化・効率化のリアル事例」
株式会社グロップ
詳細を見る :
https://qnm89.hp.peraichi.com/?organizationId=1728
[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/49_1_8a3307eac532f3a24dc0afd46b304fbb.jpg?v=202510170226 ]
お申し込みはこちらから！（無料） :
https://qnm89.hp.peraichi.com/?organizationId=1728
詳細を見る :
https://qnm89.hp.peraichi.com/?organizationId=1728
本ウェビナーでは、経理業務の省人化・効率化を実現する具体的なアプローチや最新事例を紹介し、バックオフィスの生産性を高めるヒントをお届けします。参加者の皆さまには、日常業務の負担を減らしながら、より付加価値の高い業務にシフトするための実践的な視点を持ち帰っていただけます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/49_1_8a3307eac532f3a24dc0afd46b304fbb.jpg?v=202510170226 ]
※イベントの内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
お申し込みはこちらから！（無料） :
https://qnm89.hp.peraichi.com/?organizationId=1728
★会社概要
社名：株式会社グロップ
本社所在地：岡山県岡山市中区さい70-3
（登記上本社）岡山県岡山市中区さい東町 2-2-5
代表取締役社長：原田 竜一郎（はらだ りゅういちろう）
事業内容：各種アウトソーシング、人材派遣事業、人材紹介事業、テレマーケティング事業、発送サービス、事務サービス 他
設立：1975 年 10 月 13 日
企業HP：https://www.grop.co.jp/
★本件に関するお問い合わせ先
株式会社グロップデジタルセールス 広報担当
e-mail：digital-sales@grop.co.jp