【10月21日】グロップ職長・安全衛生教育サービス説明会開催！現場の安全を守るために欠かせない「職長教育」

本説明会では、弊社の各種教育サービスについて職長教育を軸に、その作り、仕組みを図解解説してゆきます。参加後にはきっと「自社社員にどのように学んでもらうべきか」が見通せるようになります。さらに、法定講習の成功を阻む3つの課題を解説し、その解決策を具体的にご紹介しながら、グロップが提供する 職長・安全衛生教育サービスの特徴・導入事例・導入フローをわかりやすくお伝えします！





サービスの特徴：自社の業態、現場にあわせたカスタマイズ可能な研修プログラム、豊富な事故事例データベース社員が何を学んだのかが見えるフィードバック、学びなおしが可能な伴走型サポート体制事例紹介：食品工場や製造業の導入事例を交え、実際にどのように効果があったのかを解説導入フローがわかる：研修準備 → 実施 → レポート提供までの流れを具体的にご説明「法定講習を“受けるだけ”で終わらせない」「現場で定着し、文化として根付く安全衛生教育」を目指す皆さまに、導入の第一歩となる内容です！

💡こんな課題をお持ちの方におすすめ

・職長教育を“受けるだけ”で終わらせず、現場で活用したい

・何度も取り組んだものの、どうしても定着しない各種安全衛生活動を、自社に合わせた形にカスタマイズ、定着させたい

・講習を企画したが、何が社内に残ったか把握に困っている

・職長や管理者として、教育内容の重点を整理したい

・グロップの安全衛生教育サービスについて詳しく知りたい

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/50_1_f8a645368313db37ce7fe855c8b4d394.jpg?v=202510170226 ]

※イベントの内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

