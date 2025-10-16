【毎月人気のウェビナー開催！11/11（火）】職長や工場長の方必見！安全管理のリソース足りてますか？200事業所のノウハウが詰まった事例公開★明日から変えられる現場での事故事例ウェビナーを開催します！

株式会社グロップ詳細を見る :https://devsite.satori.site/grop_20251111

「もっと現場を良くしたい」「他社の最新の安全対策を知りたい」――そんな声に応える実践ウェビナーです！

工場・物流現場の安全衛生を徹底サポートするグロップが、現場で実際に起きた最新の事故事例をもとに、明日から活かせる事故防止のポイントをわかりやすく解説します。





登壇するのは、全国120か所を巡回し安全研修を担当する岡野秀樹、現場教育・安全衛生指導のプロ奥山亮。両名がリアルな経験と最新ナレッジを対話形式でお届け。現場の職長・工場長など、実務担当者の皆様に役立つ具体的なヒントが満載です。事故ゼロの現場づくりに、ぜひご活用ください！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/52_1_43fa321c4df41a3c4a1e31779d7014fc.jpg?v=202510170226 ]

※イベントの内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

お申し込みはこちらから！（無料） :https://devsite.satori.site/grop_20251111

★登壇者

株式会社グロップ

グループサービス本部 安全衛生対策課

役職（資格）：RSTトレーナー/応急手当普及員/鳶技能士等

岡野 秀樹（おかの ひでき）



2008年、株式会社グロップへ入社。山陰地方を担当エリアとして、オフィスマネージャー、営業職として活動。2010年、安全衛生対策課の立ち上げに参加。現在は年間120か所前後の工場、物流センターを巡回、各種安全提案や研修を実施している。



株式会社グロップ

グループサービス本部 安全衛生対策課

役職（資格）：RSTトレーナー/第一種衛生管理者/フォークリフト運転技能講習修了/生産士3級/社会福祉士等

奥山 亮（おくやま りょう）



2008年、株式会社グロップへ入社。11年間にわたり船橋・新宿オフィスにて、社員教育、コーディネーター・営業・拠点長業務を担当。担当業種は製造・物流等ブルーカラー系の他、携帯販売や各種事務作業、介護業界など。2019年から安全衛生対策課へ異動しスタッフの皆様に対する安全衛生教育の充実化と、営業担当者の教育を目的として、各派遣先様における現場巡回・見学を毎月実施中。

★会社概要

社名：株式会社グロップ

本社所在地：岡山県岡山市中区さい70-3

（登記上本社）岡山県岡山市中区さい東町 2-2-5

代表取締役社長：原田 竜一郎（はらだ りゅういちろう）

事業内容：各種アウトソーシング、人材派遣事業、人材紹介事業、テレマーケティング事業、発送サービス、事務サービス 他

設立：1975 年 10 月 13 日

企業HP：https://www.grop.co.jp/

★本件に関するお問い合わせ先

株式会社グロップデジタルセールス 広報担当

e-mail：digital-sales@grop.co.jp