CMOとしてkoujitsu社・柴田雄平氏を迎え、AI人材育成の認知・普及を加速｜株式会社AX

株式会社AX

法人向けAI研修「AX CAMP」を展開する株式会社AX（本社：福岡県福岡市、代表取締役：石綿 文太）は、マーケティング・ブランド戦略の強化を目的に、株式会社koujitsu 代表取締役の柴田雄平氏をCMO（Chief Marketing Officer）として迎えました。

今回の参画により、AI人材育成の認知拡大および社会全体でのAI活用促進をさらに加速してまいります。

「AIを使う」から「AIと働く」時代へ

AI技術が急速に普及する中、多くの企業が“AIツールの導入”にとどまり、現場での定着や実践スキルの育成に課題を抱えています。

株式会社AXは、AIスキル教育にとどまらず、「AIを共に働くチームメンバーとして扱う力」を育むことを重視し、全国の企業向けにAI研修プログラム「AX CAMP」「AX DIVE」を提供。

今回、企業ブランディングや事業開発に豊富な経験をもつ柴田雄平氏（koujitsu社代表取締役）をCMOに迎え、社会全体でのAI人材育成の普及をさらに推進していきます。

株式会社koujitsu 代表取締役 柴田 雄平氏 コメント

AIは、働く私たちの“拡張知能”になる存在です。そして、その力を引き出せるかどうかは“人”にかかっています。私自身、複数の事業を経営してきた中で、どんな領域でも“人が変われば組織は変わる”ことを痛感してきました。

AXの取り組みを通じて、AI時代の人づくり・組織づくりの文化を日本に根づかせていきたいと考えています。

CMO就任の背景

柴田氏は、マーケティング支援・ブランディング・事業開発の分野で多くの企業成長を支えてきた実業家です。自身が代表を務める株式会社koujitsuでは、設立から10年あまりで累計1,200社以上と取引を行い、上場企業から中小・ベンチャー企業まで多様な事業領域で伴走してきました。

今後は、koujitsu社代表としての視点を活かしながら、AXのCMOとしてブランド戦略および発信体制を支援。AI人材育成という社会的テーマのもと、「AIと人の共創」を広げるためのマーケティング・教育連携をリードしていきます。

株式会社koujitsuについて

株式会社koujitsu（本社：東京都武蔵野市）は、「日々を、より良い日に（＝好日）」を理念に掲げ、マーケティング支援・ブランディング・クリエイティブ制作・D2C事業などを展開する総合プロデュースカンパニーです。

これまでに累計1,200社以上の企業を支援し、広告運用から商品開発、採用支援まで一貫したブランド構築を行っています。

koujitsu社オフィシャルサイト :https://koujitsu.co.jp/

株式会社AX 代表取締役 石綿 文太 コメント

柴田氏は“人の可能性を信じる経営者”です。

AI導入は技術の話に見えますが、実は“人がどう変化するか”の挑戦でもあります。その両輪を支えるマーケティングと教育の視点を、柴田氏とともに磨きながら、社会全体の『余白時間』を広げていきたいと思います。

AIと働く組織づくりを、すべての現場へ

株式会社AXは、「1000万時間を解放し、世界の創造性を爆発させる」を掲げ、AI研修やAIシステム開発を通じて企業の業務効率化と価値創造を支援しています。

今後も「AX CAMP」「AX DIVE」両プログラムを軸に、業種・規模を問わず“AIと働く組織づくり”を実現するパートナーとして、企業・個人のAI導入に伴走してまいります。

【会社概要】

AX CAMP詳細はこちら :https://a-x.inc/downloadAX DIVE詳細はこちら :https://a-x.inc/download-1

会社名：株式会社AX

所在地：福岡県福岡市中央区大名1-3-29-7F

代表者：代表取締役CEO 石綿 文太

事業内容

・AI研修/開発事業

・広告代理業

・組織開発コンサルティング業

・有料人材紹介事業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社AX

広報担当：竹内

Email：pr@a-x.inc

Tel：090-7137-0960