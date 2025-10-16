イタリア発ダイバーズウォッチブランド「UNIMATIC（ウニマティック）」、ブランド史上初となる日本限定モデル「JDM」を10月22日（水）より発売

株式会社エスディーアイ

2015年イタリア ミラノにて誕生したダイバーズウォッチブランドUNIMATIC（ウニマティック）は、

創業10年を節目に、日本限定の新作モデル「JDM」（Japan Domestic Market）として、

ブランド史上初となる特定のマーケット（エリア）を限定したモデルを3型リリース。

2025年10月1日、JDM ファーストモデルとなる、U2-JDM “カリフォルニアダイヤル” を

リリース。 そして10月22日、新たに新作モデル2型を発表いたします。

UNIMATIC（ウニマティック）

過去と現在を融合したミニマルなデザイン性と、高い機能性を併せ持ち、伝統的な時計の概念を

よりモダンでスタイリッシュなものにアップデートしています。またこの唯一無二の存在である

時計を、競争力ある価格でユーザーに提供することを目指しています。

【 UT4-JDM ・UT5-JDM 】 ※国内各 50 本限定

これらのモデルは、ミリタリーの伝統に現代技術を融合させ、アウトドアと都会の両環境で、

耐久性を発揮する時計として、ツールウォッチの美的限界を押し広げます。

UT4-JDM “アーバンエクスプローラー”UT4-JDM “アーバンエクスプローラー”海中や暗闇で光る蓄光性塗料のスーパールミノバを採用。

タフな性能と洗練されたミニマリズムの両立を図った1本。ケース径40mm のガンメタルマット仕上げのステンレススチールケースはヴィンテージミリタリーの色合いからインスピレーションを得て、

洗練された現代のミリタリーツールウォッチを体現しています。

UT5-JDM “コンクリートジャングル”UT5-JDM “コンクリートジャングル”海中や暗闇で光る蓄光性塗料のスーパールミノバを採用。

多様な実用性と高い耐久性を重視したシリーズ最小径36mmのケースコンパクトモデル。

サンドブラスト加工された特徴的なセメントグレーカラーのステンレススチールケース、

クールグレーの2ピースナイロンストラップは洗練された都会のエレガンスを体現しています。

＜ 360°耐衝撃保護システム ＞

より優れた耐衝撃性を実現するために 360°耐衝撃保護システムを採用。

MIL-STD-810（米国国防総省が制定した軍用製品調達時に使用される基準）を

クリアした耐久性と実用性を兼ね備えています。

＜ 日本限定ケースバック ＞

JDM モデルのケースバックには、

Japan Domestic Market の証となる

日章旗のデザインを採用。

【 共通スペック 】

エディション： 50 本限定(個別シリアルナンバー入り)

ケース：316L ステンレススチール

ケースサイズ：UT4-JDM 40mm / UT5-JDM 36mm （直径）

防水性能：300m

生産：イタリア製

ムーヴメント：セイコーVH31A（クォーツ式）

【 販売先・価格 ・発売日】

UT4-JDM / UT5-JDM・日本限定各 50 本

販売先 : 新宿伊勢丹メンズ館 1Fで開催されるUNIMATIC POP-UP、（以下詳細）

オンラインアーケード FLOENS TOKYO（https://floens.jp）

価格 : \143,000（税込）

発売日：10 月 22 日（水）

【 新宿伊勢丹メンズ館 UNIMATIC POP-UP 】

10 月 22 日（水）～11 月 4 日（火）の間、

新宿伊勢丹メンズ館 1F のプロモーションスペースにてUNIMATIC POP-UP を開催いたします。

イベント期間中は、日本限定の新作モデル UT4-JDM と UT5-JDMに加えて、定番のクラシックシリーズからツールウォッチ、25FW シーズナル 限定モデルなど 豊富なラインナップで販売いたします。（24 モデルを予定）

またご自身のお好みやシーンに合わせて、付け替え可能な UNIMATIC 純正ベルトも

多数ご用意しています。 ぜひこの機会に UNIMATIC をお楽しみください。

＜伊勢丹新宿店＞

住所 〒160-0022

東京都新宿区新宿３丁目１４-１

TEL:03-3352-1111

営業時間 10：00～20：00

【 FLOENS TOKYO 】

世界の専業ブランドをスタイルあるヒトへ届けるタイムレスなアーケード

URL : https://floens.jp

Instagram：https://www.instagram.com/floenstokyo/