NHK ONE¥µー¥Ó¥¹¥¤¥ó ¿·¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î°Ü¹Ô163Ëü·ï
NHK¤Î¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖNHK ONE¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ2½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê¤¬·Ð²á¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢µìNHK¥×¥é¥¹¤«¤é¿·NHK¥×¥é¥¹¤Ø¤Î°Ü¹Ô·ï¿ô¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±. µìNHK¥×¥é¥¹¤«¤é¤Î°Ü¹Ô·ï¿ô
µìNHK¥×¥é¥¹¤«¤é¿·NHK¥×¥é¥¹¤Ø¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È°Ü¹Ô·ï¿ô¤Ï¡¢10·î1Æü¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é10·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÌó163Ëü·ï¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢µìNHK¥×¥é¥¹¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ï¡¢¤³¤È¤·9·îËö»þÅÀ¤Ç¤ÎID¿ô¤¬Ìó668Ëü·ï¡¢1½µ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î»ëÄ°UB¿ô¤¬Ìó264Ëü¡ÊÂè1»ÍÈ¾´üÊ¿¶Ñ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
£². ÅÐÏ¿¥µ¥Ýー¥È¤Ø¤ÎÍèË¬¼Ô¿ô
10·î1Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖNHK ONE ÅÐÏ¿¥µ¥Ýー¥È¡×¤ËÍèË¬¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢¤Î¤ÙÌó5Ëü¿Í¤Ç¤·¤¿¡£NHK¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÁàºî¤ËÉÔ°Â¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤Ë¤â°Â¿´¤·¤ÆNHK ONE¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢³ÆÊüÁ÷¶É¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤òÂÐÌÌ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÅÐÏ¿¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
NHK ONE¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î¤´ÍøÍÑ¤â¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤ÎºÝ¤ËÇ§¾Ú¥³ー¥É¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢10·î1Æü¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
NHK ONE¤Ë´Ø¤¹¤ë¼êÂ³¤¤äÍøÍÑÊýË¡¤Ê¤É¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ÖNHK ONE ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë´Ø¤¹¤ë²óÅú¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µìNHK¥×¥é¥¹¤«¤é¤Î°Ü¹Ô¼êÂ³¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆ°²è¤Ç¼ê½ç¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ°²è¥Úー¥¸¤ÎÆó¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¢ª
NHK ONE ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤´ÅÐÏ¿¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
NHK¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢NHK ONE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤ÈÊØÍø¤Êµ¡Ç½¢¨1¤ò¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿11·îÃæ½Ü°Ê¹ß¡¢NHK ONE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¼õ¿®·ÀÌó¾ðÊó¤ÎÏ¢·È¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖNHK ONE ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡¢²èÌÌ¤Ë·«¤êÊÖ¤·É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Î¤´ÅÐÏ¿¢¨2¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖNHK ONE ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ê¥µ¥ó¥×¥ë¡Ë
¡¡¡Ö¼õ¿®·ÀÌó¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿¡¦Ï¢·È¤Î¤ª´ê¤¤¡×¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ê¥µ¥ó¥×¥ë¡Ë
¡ö1¡¡À¤ÂÓ¤Ç1¤Ä¡ÖNHK ONE ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢5¤Ä¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤´¤È¤Ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÈÖÁÈ¤ä¤è¤¯¸«¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ê¤É¤ò¥Õ¥©¥íー¤Ç¤¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤ËÄÉ²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥º¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡È¥¥Ã¥º¥âー¥É¡É¤â¥Æ¥ì¥Ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ö2 ¡ÖNHK ONE ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤äº£¸åÉ½¼¨¤¹¤ë¡Ö¼õ¿®·ÀÌó¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿¡¦Ï¢·È¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò·«¤êÊÖ¤·É½¼¨¤·¤Æ¤â¤ª¼êÂ³¤¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²èÌÌ¤Î°ìÉô¤Ë°ìÄê¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢ÊÄ¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÉ½¼¨¤¹¤ë½àÈ÷¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤êÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö3¡¡µìNHK¥×¥é¥¹¤«¤éNHK ONE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤Î°Ü¹Ô¼êÂ³¤¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢´û¤Ë¼õ¿®·ÀÌó¤Î³ÎÇ§¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Åö³º¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼õ¿®·ÀÌó¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿¡¦Ï¢·È¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£