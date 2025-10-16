タイヤ取付作業委託サービス「maintebridge」カーポートマルゼン社との業務提携を開始

三菱商事エネルギー株式会社

三菱商事エネルギー株式会社（東京都千代田区大手町、代表取締役社長：松下 剛、以下 当社）は、タイヤ取付作業委託サービス「maintebridge(メンテブリッジ)」加盟店様への送客拡大を目的として、株式会社カーポートマルゼン（大阪府堺市堺区高須町、米岡功二、以下カーポートマルゼン社）と業務提携を開始します。

■リリースの背景

当社が提供する「maintebridge」は、サービス開始以降、機能改修を重ね、現在では約4,400店舗に加盟いただくサービスへと成長いたしました。

近年、タイヤのEC販売比率が高まる一方で、ユーザーからは「タイヤ購入後、どこで取付して良いかわからない」といった課題が指摘されています。「maintebridge」はユーザーに取付候補店を提供することでこうした課題を解消し、利便性向上に寄与しています。

これまでもタイヤEC販売企業との連携を通じて送客を強化してまいりましたが、EC市場におけるより広範なユーザーへのリーチを獲得すべく、このたび新たにカーポートマルゼン社との連携を開始します。これにより、maintebridge加盟店様への送客が拡大し、収益増加に貢献します。

■連携の詳細

本連携により、カーポートマルゼン社オンラインショップでタイヤを購入された方は、maintebridge加盟店様の中からご自身で取付店を検索し、即時に作業予約を行うことが可能となります。また、maintebridge加盟店様においては、従来通り当社が提供する予約管理台帳「PITLOCK」を通じて、空き時間での予約受け入れを実現し、効率的な収益向上に繋げていただくことができます。

■今後の展望

当社は本連携を契機に今後もパートナー企業との連携を一層強化し、maintebridge加盟店様への送客拡大とユーザーの利便性向上をさらに推進してまいります。また、今後さらなる拡大が見込まれるECタイヤ取付市場において、シームレスな予約環境を実現すべく、ECサイトと加盟店様をつなぐプラットフォームとしての役割を果たしてまいります。

■タイヤ取付作業委託サービス「maintebridge（メンテブリッジ）」について

ECサイトで購入されたタイヤの取付作業を加盟店舗様に送客するサービスです。ユーザーは、ECでのタイヤ購入後、取付店舗を簡単に選択・予約でき、取付までの手続きをスムーズに完結いたします。加盟店は店舗の空き時間を活用して送客を受けることができ、「新たな客層の集客」や「他商品のクロスセル」への効果も期待できます。

メンテブリッジ｜タイヤ交換予約の新規集客と予約一元管理システム

■「カーポートマルゼン社」について

株式会社カーポートマルゼンは、経営理念として「人の喜ぶところに、繁栄あり」を掲げ、カーライフを通じて、お客様の人生に喜びを提供することを約束します。また自動車文化が成熟し、ユーザーのニーズが多様化している今、質の高い商品とサービスを提供するための努力を惜しまず信頼され、選ばれる企業であり続けることを目指します。

【公式】カーポートマルゼン タイヤ＆ホイール大型専門店

三菱商事エネルギー株式会社

本社所在地： 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 大手センタービル12階

設立： 2015年10月1日

ホームページ： https://www.mc-ene.com/

業務内容： 各種石油製品の国内販売及び輸出入取引、サービスステーションの建設・運営、

車関連商材の取扱・販売、カーケアサービスDX事業、新エネルギー供給事業

【maintebridgeに関するお問い合わせ】

・加盟店専用窓口：0120-745-022（10:00～18:00 年末年始を除く）

・加盟店以外の方は、こちら（https://mainte.tire.br1dge.net/about）よりお問い合わせください。