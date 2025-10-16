【新施設開所準備】板橋区四葉施設の建物引き渡しが完了

社会福祉法人奉優会

社会福祉法人奉優会では、2026年3月(予定)、東京都板橋区四葉に新たな福祉拠点を開所いたします。

地域に根差した包括的な支援を行い、高齢者やご家族、そして地域の皆様が安心してご利用いただける場を目指してまいります。

このたび、建物の引き渡しが無事に完了し、現在は開所に向けた最終準備の段階へと進んでおります。

今後は、備品の設置や職員研修、地域の皆様へのご案内など、開所に向けた諸準備を進めてまいります。

施設概要

名称：優っくりグループホーム板橋四葉(2ユニット18名)

優っくり看護小規模多機能介護板橋四葉(宿泊定員9名)

規模：敷地面積830.73平方メートル 、鉄筋コンクリート造地上3階建

開所：2026年3月予定

事業内容

認知症高齢者グループホーム

少人数で家庭的な雰囲気の中、認知症の方が安心して暮らせる住まいを提供します。専門スタッフによる24時間体制の支援を行います。

看護小規模多機能型居宅介護事業所

「通い」「訪問」「宿泊」「看護」を柔軟に組み合わせ、ご利用者とご家族の生活を支えます。医療ニーズにも対応できる地域密着型のサービスです。

地域交流スペース

地域住民の皆様に開かれたコミュニティスペースとして活用します。交流イベントや相談会などを実施し、世代を超えたつながりづくりを推進します。

地域への役割

本施設は、地域の皆様とともに歩みながら、日々の暮らしを支える存在となることを目指してまいります。

お問い合わせ先

社会福祉法人奉優会 経営企画本部 法人営業推進室(施設整備部門)

担当：齊藤・高橋

所在地：東京都世田谷区駒沢1-4-15 真井ビル

E-mail：kikaku@foryou.or.jp

TEL：03-5712-3770（ガイダンス後「４」を押してください）

社会福祉法人奉優会 広報担当：田村・鈴木

所在地：東京都世田谷区駒沢1-4-15 真井ビル

E-mail：kouhou@foryou.or.jp

TEL：03-5712-3770（ガイダンス後「5」を押してください）

HP：https://www.foryou.or.jp/

各種SNS

Instagram

奉優会 広報Instagramアカウント(https://www.instagram.com/houyukai_kouhou?igsh=MWtlaXhiM3UwNndnbg%3D%3D&utm_source=qr)

25周年特設Instagramアカウント(https://www.instagram.com/houyukai25th?igsh=MXVhOXhseGIwNjNwcw%3D%3D)

Facebook

奉優会 管理本部 Facebookアカウント(https://www.facebook.com/people/%E5%A5%89%E5%84%AA%E4%BC%9A-%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%9C%AC%E9%83%A8/100067138481415/)