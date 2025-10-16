幕張メッセで開催中の「CEATEC 2025」に、東海テレビ発の新規事業創出プラットフォーム「Edge」が出展中

東海テレビ放送株式会社

東海テレビ放送株式会社（本社：名古屋市東区）は、10月17日（金）まで、幕張メッセで開催される「CEATEC 2025」に出展しています。



新規事業を「学び」「生み出し」「育て」「広げる」全て担うプラットフォーム東海テレビプレミアムビジネス講座「Edge」。

「CEATEC 2025」では、同サービス内で活用するクラウドサービスRevotを開発・提供する株式会社Arts Japan（本社：名古屋市昭和区）と共にサービスの詳細をご紹介します。

◆開催概要- 会期：2025年10月14日（火）～17日（金）10:00～17:00- 会場：幕張メッセ- 出展エリア/出展部門：ネクストジェネレーションパーク- ブース/小間番号：6H143- 入場：無料- 主催：一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）- 公式サイト：https://www.ceatec.com/◆来場者特典：守屋実氏のデジタル書籍を特別配布

当日会場では、名刺交換をさせていただいた方限定で、Edge講師・守屋実氏のデジタル書籍を特別に配布いたします。

◆会場の様子

昨年、11万人強が来場したCEATECには、今年もスーツ姿のビジネスマンから技術者、学生と、幅広い方々が見受けられます。

Edgeブースには、新規事業に取り組む方はもちろんの事、Edge講師・守屋実氏の講演を聞いたことがあり、興味を示してくれた方、またすでにEdgeを受講されている企業の方など、様々な方にお越しいただいています。

みなさん熱心にEdgeのサービス内容を聞いてくださり、新規事業に取り組む難しさを熱く語る方もちらほらと。

来場者特典の、守屋実氏デジタル書籍も、皆さんに好評です。

残りの会期、より多くの方のお越しをお待ちしております。

■東海テレビプレミアムビジネス講座「Edge」について

- 東海テレビが法人向けに新規事業創出の場を提供するプラットフォーム「Edge」- 150本を超える動画を中心に実践的なカリキュラム- その他、プラットフォーム内で形成される強固なコミュニティ- 共に新規事業創出をサポート◆講師陣の紹介

守屋実氏（株式会社守屋実事務所）

新規事業家。37年間で1万日以上、新規事業創出に携わる。

「意志」 「顧客視点」 「行動」の重要性を説き、「本業の汚染」 「経験なき理屈」「99%同じ間違い」などの陥りやすい罠を指摘することで、多くの新規事業担当者を成功へと導く。

ミスミ、エムアウト、ラクスル、ケアプロ、JR東日本、日本農業など、多岐にわたる業界で豊富な経験と実績を持つ。



粟生万琴氏（株式会社LEO代表取締役CEO）

連続起業家。会社員時代に新規事業開発を経験後、AIスタートアップのエクサウィザーズ創業COOとして活躍。

デンソー、豊田合成など、大手企業の新規事業開発にも携わる。

グローバルな視点と、現場で培った実践的なノウハウを活かし、参加企業をサポートします。

◆Edge参加企業（50音順）

◆現在、Edgeは「第3期受講企業」の募集をしています。[表: https://prtimes.jp/data/corp/12860/table/407_1_205323887afe60db538557be2a0a7ca8.jpg?v=202510170226 ]

■気になった方は

まずは資料請求を → https://school-edge.net/#contact

◆ Edgeを共に作り上げる仲間株式会社LEO：「つくることを通じ前進する」を理念に、新規事業支援を手がける。株式会社チリコンカン：テレビ・映像の力で、企業の魅力や挑戦をわくわくする形で発信。◆Edgeで次世代のビジネスリーダーへ

Edgeは、挑戦を恐れず、

新しい価値を創造しようとするビジネスパーソンのための学びの場。

「事業化に本気で挑む」すべての企業人の背中を押します。

[問い合わせ・資料請求]

東海テレビ「Edge」運営事務局

メールアドレス ：edge@tw.tokai-tv.co.jp

公式ウェブサイト：https://www.school-edge.net/

公式X ：https://x.com/Edge_tokaitv

公式Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61573423424803

