【自動車業界の方必携！】IATF 16949を理解したい人の為の入門書『改訂版　やさしいIATF 16949入門』ご予約受付中！

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、2025年10月31日（金）に「改訂版 やさしいIATF 16949入門」を発行いたします。

―IATF16949とは―

自動車産業に特化した品質マネジメントシステム（QMS）に関する国際規格で、ISO 9001を基に「国際自動車産業特別委員会（IATF）」が自動車専用の要求事項を追加した品質マネジメントシステムです。IATF 16949は、世界中の自動車メーカーが自動車部品のグローバルな調達基準として採用しています。

―IATF 16949認証制度とは―

IATF 16949に沿った品質マネジメントシステムが組織において適切に構築され運用されていることを、IATFより承認を得た第三者審査機関が審査し、登録する制度のことです。そして、IATFメンバーである世界トップクラスの自動車メーカーは、IATF 16949認証制度で登録された部品・材料メーカー（サプライヤー）から部材を調達することを必須としています。そのため、認証を取得することで、組織はグローバルな信頼性を高めることができます。

改訂版 やさしいIATF 16949入門

税込価格：2,530円 A5判・144ページ

大森 直敏 著

発売日以降、ご予約順に発送いたします。

【書籍概要】

電気自動車（EV）や自動運転といった技術革新により、自動車産業への新規参入が拡大する一方、品質保証への要求は一層高まっています。その中核をなすのがIATF 16949ですが、「審査が厳しい」「要求事項が多すぎる」といった声も多く聞かれます。

本書は、このような課題に応えるため、自動車メーカーと認証機関の双方で長年にわたり品質保証の第一線に立ってきた筆者が、その豊富な経験と知見を基に執筆しました。専門用語を極力避け、図表や事例をふんだんに用いることで、複雑な要求事項も視覚的・直感的に理解できるよう工夫されています。

※規格類は価格が変更される場合がございます。ご了承ください。

●日本規格協会（JSA）グループについて

1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。

我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格（ISO・IEC規格）、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定（QC検定）といった多様な事業に取り組んでおります。