JAL・JCBカード プラチナ Pro限定ご優待 One Harmony上位ステータス「エクスクルーシィヴ」へのご招待開始について

株式会社JALカード

株式会社ジャルカード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：西畑 智博、以下「JALカード」）は、JAL・JCBカード プラチナ Pro会員限定のご優待サービスとして、One Harmony *の上位ステータス「エクスクルーシィヴ」へのご招待を2025年10月16日（木）より開始いたします。

特別なステータスならではのさまざまな特典を存分にお楽しみください。

*オークラ ホテルズ ＆ リゾーツ、ニッコー・ホテルズ・インターナショナル、ホテルJALシティにてご利用いただける会員プログラムです。

One Harmony会員特典はこちら(https://oneharmony.com/jp/Membership)

ご優待の詳細は、会員専用サイト「MyJALCARD」にログインの上、プラチナ Pro会員限定ご優待の専用ページからご確認ください。

なお、JAL・JCBカード プラチナ Proがお手元に届いた後、2026年3月22日（日）までの「エクスクルーシィヴ」へのお申し込みに限り、プラチナ Pro本会員に加え、プラチナ Pro家族会員も対象となります。2026年3月22日（日）までに「エクスクルーシィヴ」にお申し込みされたプラチナ Pro家族会員は、同契約のプラチナ Pro家族会員カードをお持ちいただいている限り、本ご優待をご利用いただけます。*

2026年4月6日（月）（予定）以降はプラチナ Pro本会員のみが「エクスクルーシィヴ」にお申し込みいただけます。

*一度プラチナ Pro家族会員を退会され再度プラチナ Pro家族会員に入会された場合や、プラチナ Proから他の種別にお切り替え後、再度プラチナ Pro家族会員に入会された場合などは、契約が異なるため本ご優待の対象外となります。

※「エクスクルーシィヴ」へのお申し込みは、JAL・JCBカード プラチナ Proがお手元に届いてからお手続きいただけます。「JALカード」は、お申し込みからカード発行まで通常約1～3週間かかります。JAL・JCBカード プラチナ Proを新たにお申し込みの場合は、期間に余裕をもってお手続きください。

※One Harmony公式ウェブサイトのメンテナンスを予定しているため、2026年3月23日（月）から2026年4月5日（日）（予定）は「エクスクルーシィヴ」にはお申し込みいただけません。