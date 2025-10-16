ジェリクルが週刊東洋経済の「すごいベンチャー100」に選定

ジェリクル株式会社

テトラゲルを用いて医療に革新を起こす東京大学発のバイオベンチャー企業のジェリクル株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：増井 公祐、以下「ジェリクル」）は株式会社東洋経済新報社が発行する『週刊東洋経済』において「すごいベンチャー100」に選定されましたので、お知らせ致します。

すごいベンチャー100ではユニークなビジネスモデルや先進的な技術を持つベンチャー企業の中からネクストユニコーン候補として注目される100社を厳選するもので、医療分野における高い技術力や、早期から収益を生み出すビジネスモデルを評価され、この度ジェリクルが選定されました。

【すごいベンチャー100について】

週刊東洋経済が選定する「すごいベンチャー100」は、独自のビジネスモデルや先進技術を基盤に、将来のユニコーン企業への成長が最も期待されるベンチャー企業100社を厳選し、紹介する恒例の特集企画です。本企画では、資金調達実績、事業・技術の独自性、および市場における革新性を主要な選定基準としています。

・東洋経済オンライン「すごいベンチャー100 2025年最新版」：https://toyokeizai.net/articles/-/907344

・東洋経済オンライン「すごいベンチャー【47】ジェリクル／次世代ゲル素材で多様な医療製品を提供」：https://toyokeizai.net/articles/-/908020

【ジェリクル株式会社とは】

ジェリクルは「ゲルで医療に革新を」をビジョンに掲げるスタートアップです。独自のハイドロゲル技術であるテトラゲルは極めて生体適合性が高く、あらゆる物性をコントロールできるという今まで世の中に存在していなかった新しい物質です。これまで生体で実用化が難しかった医療技術の実現を行い、止血材、癒着防止材、神経再生材など数十個を超える医療製品の開発をプラットフォーム型ビジネスとして展開することで同時に行っています。

また近年は医療のみならず工業・農業領域においても精力的にプロジェクトを推進しています。20世紀までのハードマテリアルの時代を超え、21世紀をソフトマテリアルの時代にすべく、高機能ソフトマテリアルの開発と普及を目指しています。

ICCサミット KYOTO 2021 リアルテックカタパルト 優勝。大学発ベンチャー表彰2023 大学発ベンチャー表彰特別賞。世界的なトップアクセラレーター Berkeley SkyDeck 採択。JLABS採択。J-Startup選出。

【ジェリクル株式会社の会社概要】

会社名：ジェリクル株式会社 / Gellycle Co., Ltd.

所在地：東京都文京区本郷3丁目38番10号さかえビル2F

代表者：増井 公祐

設立：2018年8月1日

URL：https://gellycle.com/

事業内容：テトラハイドロゲルを利用した医療製品の研究開発

【技術についての詳細や技術活用を希望される企業様のお問い合わせ先】

ジェリクル株式会社 営業担当

e-mail：sales@gellycle.com