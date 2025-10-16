博多弁で答えるチャットボットをSnowflake Intelligenceで作ろう（ハンズオン）
2025年10月17日（金）、株式会社truestar（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤 俊久仁、以下、truestar）は、Snowflakeの生成AI機能「Snowflake Intelligence」を活用し、博多弁で答えるチャットボットをゼロから作るハンズオンイベント「博多弁で答えるチャットボットをSnowflake Intelligenceで作ろう」を開催いたします。
再配信する形式で、Snowflakeの最新AI機能「Snowflake Intelligence」を活用しながら、
博多弁で会話するチャットボットを実際に構築できます。
また利用するデータは、現在Snowflake Marketplaceで限定公開中の福岡県福岡市中央区の全国飲食店データ（https://snowflake.re-view.jp/）のサンプルデータを利用しています。
＜全国飲食店データベース＞
全国飲食店データ（https://snowflake.re-view.jp/）
全国の飲食店を網羅したmacciデータベースを株式会社truestarと協働し「Snowflake Marketplace」にて販売を開始しました。Reviewとtruestarでは毎週自動でのデータベース連携を行い、Snowflake Marketplace経由で購入されたお客様に対して、毎週木曜日に更新される最新のデータベースが常時共有されます。
■概要
Snowflake Intelligenceを使い、福岡市中央区の飲食店データを題材に、
「データの取得」→「自然言語での質問」→「データを利用した回答」までの
一連の流れを体験します。
AIやSnowflakeを初めて扱う方でも、環境構築からCortex Analyst／Cortex Agent設定、
AI応答のチューニングまで、講師が丁寧にサポートいたします。
■ イベント概要
イベント名：博多弁で答えるチャットボットをSnowflake Intelligenceで作ろう（ハンズオン）
日時：2025年10月17日（金） 16:00～18:00
開催形式：オンライン（参加無料／事前登録制）※PC・Snowflake環境への接続が可能なネットワークをご用意ください
主催：株式会社truestar
お申し込み：https://techplay.jp/event/987523
（リピート開催：2025年10月24日（金） 15:00～17:00）
https://techplay.jp/event/987604
■ 登壇者プロフィール
福田 三佳（株式会社truestar）
Aliance Sales Manager
■ 参加対象- BI／データ分析／マーケティング担当者
- データとAIを連携した活用を体験したい方
- 初心者でも安心して学べるハンズオンを探している方
- 飲食店関連のオープンデータを探している方
■ 本ウェビナーで学べること- Snowflake Marketplaceからのデータ取得方法
- Cortex Analystによる自然言語質問とSQL生成の仕組み
- Cortex AgentによるAIチャット構築
- YAMLを使ったセマンティックモデル設計
- Snowflake Intelligenceを使った生成AI活用体験
■会社概要
会社名：株式会社truestar
代表者：代表取締役 藤 俊久仁
設立：2015年5月
所在地：東京都渋谷区東3丁目9-19 VORT恵比寿maxim 8F
公式サイト：https://truestar.co.jp/
株式会社truestarは、「データと技術で意思決定を加速する」をミッションに掲げ、
企業のデータドリブンな意思決定を支援するプロフェッショナル集団です。
データアナリティクスの専門企業として10年以上の実績を有し、
製造業、物流、小売、広告、飲食など多様な業界において、
データエンジニアリング・可視化・データサイエンス・トレーニングなどのソリューションを提供しています。
また、Snowflake・Tableau・Dataikuなどのモダンデータテクノロジーに強みを持ち、
大手企業を中心に約80社への導入実績を誇ります。
さらに、自社開発のオープンデータサービス「Prepper Open Data Bank（PODB）」など、
データプロダクトの開発やユーザーコミュニティ活動にも注力しています。
■お問い合わせ先
各種ソリューションに関するお問い合わせ（営業直通）：sales@truestar.co.jp
本リリースに関するお問い合わせ（マーケティング直通）：marketing@truestar.co.jp