女子中高生モデル×明治安田Ｊリーグ！？ 異色のタッグがXで話題沸騰！二コラ公式サイトでは投票企画も開催中！

創刊28年を迎えるティーン向け雑誌『nicola（ニコラ）』と、明治安田がタイトルパートナーを務める「Ｊリーグ」が、前代未聞のコラボレーションを実施。ニコラ専属モデル22名による、私服×ユニフォームのサポーターコーデを披露し、ティーン世代ならではの感性でスタイリングされたコーディネートは、X（旧Twitter）を中心に話題となっています。

■コラボ企画について

本企画は、ニコラ11月号掲載の特集「明治安田Ｊリーグがおもしろいってウワサ(ハート)」にて展開。全国各地のニコラ専属モデル22名が、Ｊリーグ60クラブのうち22クラブのユニフォームと、リアルな私服と組み合わせた“おしゃれサポーターコーデ”を披露しています。

左から工藤 唯愛（北海道出身）、星名 ハルハ（東京都出身）、崎浜 梨瑚（沖縄県出身）

モデルの出身地やゆかりのある地域のクラブを中心に、北海道から沖縄まで全国のクラブを網羅。ティーン世代に向けて、日常のファッションにも“好き”を取り入れた新しいスタイルを提案しています。

■「推しユニコーデ」投票企画も開催中！

現在、ニコラ公式サイト「ニコラネット」にて、読者・サポーターによる「推しユニコーデ」の投票企画を実施中。「おしゃれサポーターコーデNo.1」の称号を手にするのは誰！？テーマに合っている・応援したくなると思うコーデに、ぜひご投票ください

WEB記事はこちらから▼

https://nicola.jp/article/article-68715/

投票はこちらから▼

https://survey.zohopublic.com/zs/jhfc49

※投票は1人1回まで。締切は10月30日（木）23:00まで。

■YouTube連動企画も展開中

ニコラ公式YouTubeでは、専属モデルの青山 姫乃（ヒメノ）・白水 ひより・佐々木 花奈（ハナ）がＦＣ東京のホームスタジアム「味の素スタジアム」を訪問し、グルメや観戦体験をレポート。現役選手へのインタビューも実施し、サッカー初心者でも楽しめる内容かつサッカーやスポーツ観戦に興味を持つきっかけづくりにも最適な内容となっております。

【熱狂】スタジアムでのサッカー観戦が楽しすぎた！あの人気選手にもインタビュー！

動画はこちら！ :https://www.youtube.com/watch?v=KFF4k1k_SWM&t=3s

■ティーンNo.1雑誌『nicola』とは？

創刊28年（1997年創刊）の『nicola』は、「すべての女の子をかわいくする(ハート)」をコンセプトに、ファッション・美容・ライフスタイルなどを発信するティーン向け総合雑誌です。卒業生に新垣結衣、川口春奈、永野芽郁、池田エライザ、藤田ニコルなど、数々の人気女優・モデルを輩出してきた登竜門としての一面も。

最新号の『nicola』11月号表紙

