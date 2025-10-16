人気の「キャンピングキャリーファイン」が使いやすくなってリニューアル！

株式会社リッチェル

株式会社リッチェル（本社：富山県富山市、代表取締役社長：江本 千之）のペット用品部門は、ペットの移動用キャリーおよびハウスになる「キャンピングキャリーファインR」を2025年10月中旬よりリッチェル公式ウェブショップ（www.richell-shop.jp）で販売を開始しました。また、順次全国のペット専門店などで販売を開始いたします。


キャンピングキャリーファインRは従来の便利な機能をそのままに、さらに使いやすくリニューアルしました。正面ドアをワンタッチで取り外せるので、すぐにハウスとして使うことができます。普段からハウスとして慣れておくことで、帰省や旅行の時はもちろん、災害時の移動にも便利です。








商品特長

ワンタッチでドアの取り外しができます。

左右どちらからでも開閉することができます。

シートベルト固定機能付きで、簡単に取り付けられます。



両手で安定して持てるワイドハンドルです。

ペットが落ち着いて過ごせるスモークドアです。

お家ではハウスとして使用できます。


商品詳細

■シングルドアタイプ




キャンピングキャリーファインR S


オープン価格
サイズ：32.5×47.5×29.5H(cm)
材質：ポリプロピレン、ABS樹脂、
ポリカーボネート、他







キャンピングキャリーファインR M


オープン価格
サイズ：40.5×55.5×37.5H(cm)
材質：ポリプロピレン、ABS樹脂、
ポリカーボネート、他












■ダブルドアタイプ




キャンピングキャリーファインR ダブルドア S


オープン価格
サイズ：32.5×47.5×29.5H(cm)
材質：ポリプロピレン、ABS樹脂、
ポリカーボネート、他







キャンピングキャリーファインR ダブルドア M


オープン価格
サイズ：40.5×55.5×37.5H(cm)
材質：ポリプロピレン、ABS樹脂、
ポリカーボネート、他











天面のドアからペットをラクに　　　出し入れできます。






商品の詳細は下記URLよりご確認ください。


https://www.richell-shop.jp/p/search?keyword=キャンピングキャリーファイン R(https://www.richell-shop.jp/p/search?goodsno=156260+156264+156270+156274+001090+001094+001098&sort=price_high&utm_source=press&utm_medium=banner&utm_campaign=fineR_20251015&utm_id=shop)




【企業概要】
企業名　： 株式会社リッチェル
代表者　： 代表取締役社長　江本 千之
所在地　： 〒939-0592　富山県富山市水橋桜木136
コーポレートサイト： https://www.richell.co.jp/


暮らしに役立つ情報サイト リッチェルLife＋： https://www.richell.co.jp/lifeplus/



【消費者の方向けお問合せ先】


お客様相談室TEL：(076)478-2957


受付時間　　　 ：9:00～17:00(土・日・祝日・当社休日を除く)