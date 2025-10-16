人気の「キャンピングキャリーファイン」が使いやすくなってリニューアル！

株式会社リッチェル

株式会社リッチェル（本社：富山県富山市、代表取締役社長：江本 千之）のペット用品部門は、ペットの移動用キャリーおよびハウスになる「キャンピングキャリーファインR」を2025年10月中旬よりリッチェル公式ウェブショップ（www.richell-shop.jp）で販売を開始しました。また、順次全国のペット専門店などで販売を開始いたします。

キャンピングキャリーファインRは従来の便利な機能をそのままに、さらに使いやすくリニューアルしました。正面ドアをワンタッチで取り外せるので、すぐにハウスとして使うことができます。普段からハウスとして慣れておくことで、帰省や旅行の時はもちろん、災害時の移動にも便利です。

商品特長ワンタッチでドアの取り外しができます。左右どちらからでも開閉することができます。シートベルト固定機能付きで、簡単に取り付けられます。

両手で安定して持てるワイドハンドルです。ペットが落ち着いて過ごせるスモークドアです。お家ではハウスとして使用できます。

商品詳細

■シングルドアタイプ

キャンピングキャリーファインR S

オープン価格

サイズ：32.5×47.5×29.5H(cm)

材質：ポリプロピレン、ABS樹脂、

ポリカーボネート、他

キャンピングキャリーファインR M

オープン価格

サイズ：40.5×55.5×37.5H(cm)

材質：ポリプロピレン、ABS樹脂、

ポリカーボネート、他

■ダブルドアタイプ

キャンピングキャリーファインR ダブルドア S

オープン価格

サイズ：32.5×47.5×29.5H(cm)

材質：ポリプロピレン、ABS樹脂、

ポリカーボネート、他

キャンピングキャリーファインR ダブルドア M

オープン価格

サイズ：40.5×55.5×37.5H(cm)

材質：ポリプロピレン、ABS樹脂、

ポリカーボネート、他

天面のドアからペットをラクに 出し入れできます。

商品の詳細は下記URLよりご確認ください。

https://www.richell-shop.jp/p/search?keyword=キャンピングキャリーファイン R(https://www.richell-shop.jp/p/search?goodsno=156260+156264+156270+156274+001090+001094+001098&sort=price_high&utm_source=press&utm_medium=banner&utm_campaign=fineR_20251015&utm_id=shop)

【企業概要】

企業名 ： 株式会社リッチェル

代表者 ： 代表取締役社長 江本 千之

所在地 ： 〒939-0592 富山県富山市水橋桜木136

コーポレートサイト： https://www.richell.co.jp/

暮らしに役立つ情報サイト リッチェルLife＋： https://www.richell.co.jp/lifeplus/

【消費者の方向けお問合せ先】

お客様相談室TEL：(076)478-2957

受付時間 ：9:00～17:00(土・日・祝日・当社休日を除く)