¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ³«¶É20¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌÊÔÀ®´ë²èÂè£±ÃÆ¡§11·î16Æü(Æü) ÆÈÀêTV½éÊüÁ÷¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¿·Ï¿¿áÂØ3ºî¡õÁ´11ºî°ìµóÊüÁ÷¤Ç´°Á´À©ÇÆ¡ª
ÍÎ²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¡ÊAXN³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç±àÅ·¼ù¡Ë¤Ï¡¢11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É ¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û¡Ú4K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¡Û¡Ù¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É£Ø£² ¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û¡Ú4K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¡Û¡Ù¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É£Ø£³¡¡TOKYO DRIFT¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û¡Ú4K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¡Û¡Ù¤Î£³ºî¤ò¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·Ï¿¿áÂØÈÇ¤ÎÁ´¥¥ã¥¹¥È¤â½é¸ø³«¤·¡¢¿áÂØ¤òÌ³¤á¤¿¹â¶¶¹¼ù¡¢¾¾ÅÄ·ò°ìÏº¡¢Ï²ÀîÂçÊå¡¢ÌÚÂ¼Úå¤é¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Î¼ýÏ¿¸å¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËºÇ¿·ºî¤Þ¤ÇÌÖÍå¤·¤¿¥·¥êー¥ºÁ´11ºî¤ò°ìµóÊÔÀ®¤·Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¡¢¼ç±éÀ¼Í¥¿ØÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤Û¤«¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ³«¶É20¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡¢¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·Ï¿¿áÂØ´ë²èÂè11ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É£Ø£²¡Ù¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É£Ø£³¡¡TOKYO DRIFT¡Ù¤Î¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û¤òÀ©ºî¤·¡¢11·î16Æü(Æü)¤Ë¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û¤ò3ºîÏ¢Â³ÆÈÀêTV½éÊüÁ÷¡ª
¡¡
¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¥·¥êー¥ºÂè1ºî¤«¤é¤Î10ºîÉÊ¤È¡¢¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¿¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ü¡Ù¤ÎÁ´11ºîÉÊ¤ò»úËëÈÇ¡¦¿áÂØÈÇ¤Ç°ìµóÊüÁ÷¡ª
¡¡
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¿áÂØÈÇ¤¬¡¢¹â¶¶¹¼ù¡¢¾¾ÅÄ·ò°ìÏº¡¢Ï²ÀîÂçÊå¡¢ÌÚÂ¼Úå¤Ê¤É¡È¥ï¥¤¥¹¥Ô¿áÂØ¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¤Ç¿ë¤Ë¥³¥ó¥×¥êー¥È¡ª11·î16Æü(Æü)¤Û¤«ÆÈÀêÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¡È¿·Ï¿ÈÇ¥³¥ó¥×¥êー¥È¡É¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÊüÁ÷Æü¡§¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û11·î16Æü(Æü) 14:50～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¿áÂØ¡Û11·î16Æü(Æü)¡¢22Æü(ÅÚ) ～23Æü(Æü¡¦½Ë)¤Û¤«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú»úËë¡Û11·î25Æü(²Ð)～29Æü(ÅÚ)¤Û¤«
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É ¡Ú£´K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¡Û¡Ù ¢¨¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇÆÈÀêÊüÁ÷
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥ÉX2¡Ú4K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¡Û¡Ù ¢¨¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇÆÈÀêTV½éÊüÁ÷
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É£Ø£³¡¡TOKYO DRIFT ¡Ú£´K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¡Û¡Ù
¢¨¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇTV½éÆÈÀêÊüÁ÷
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¡MAX¡Ù
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¡MEGA MAX¡Ù
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¡EURO MISSION¡Ù
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¡SKY MISSION¡Ù
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¡ICE BREAK¡Ù
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¿¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ü¡Ù ¢¨¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¿¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¿¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Öー¥¹¥È¡Ù
¡ü¡ØÆÃÈÖ¡§¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¿¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Öー¥¹¥È¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ÈÉñÂæÎ¢¡Ù
¡ü¡ØÆÃÈÖ¡§¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡×¥·¥êー¥º¡¡µæ¶Ë¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«ー¤È¥ìー¥¹¡Ù
¡¡
¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿¿áÂØÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.thecinema.jp/special/shin-roku/(https://www.thecinema.jp/special/shin-roku/)
¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É°ìµóÊüÁ÷ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.thecinema.jp/special/wildspeed/(https://www.thecinema.jp/special/wildspeed/)
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û¥·¥êー¥º3ºî
11·î16Æü(Æü)ÆÈÀêTV½éÊüÁ÷¡ª¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤è¤ê¼ýÏ¿¸å¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª
11·î16Æü(Æü)¤Î¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¥·¥êー¥º¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û3ºîÆÈÀêÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î¹â¶¶¹¼ù¡¢¾¾ÅÄ·ò°ìÏº¡¢Ï²ÀîÂçÊå¡¢ÌÚÂ¼Úå¤é¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤è¤ê¼ýÏ¿¸å¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡¢½é¸ø³«¡ª
¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿¿áÂØÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.thecinema.jp/special/shin-roku/interview/(https://www.thecinema.jp/special/shin-roku/interview/)
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡ÛÆÈÀêTV½éÊüÁ÷µÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£¥¹¥«¥Ñー¡ª¤´²ÃÆþ¼ÔÍÍ¸ÂÄê¡¡30Ì¾ÍÍ
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î17Æü(¶â)～12·î1Æü(·î)23¡§59
±þÊçURL:https://www.thecinema.jp/present/1438(https://www.thecinema.jp/present/1438)
¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¤ÎOA¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤â¸åÆü³«ºÅÍ½Äê¡ª
Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ô¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É£Ø£² ¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û¡Ú4K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¡Û¡Ù¼ýÏ¿¸å¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¡Õ
¡ü¹â¶¶¹¼ù¡¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó (±é¡§¥Ýー¥ë¡¦¥¦¥©ー¥«ー)
Q1――¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«
¥íー¥Þ¥ó¡õ¥Æ¥º¤¬¿·Ï¿ÈÇ¤Ç¤¤¤è¤¤¤èÅÐ¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤ó¤À¤ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°²ó¤ÎÂè1ºîÌÜ¤Ç"¼ã¤¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡É¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¹½¤¨¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¥Ø¥ó¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤®¤Þ¤·¤¿¡ÊÅÁ¤ï¤ë¤«¤Ê¤¡¤³¤Î´¶³Ð¡Ä¡Ë¡£
¼«Ê¬¤Î±éµ»¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ä¤ÄºîÉÊ¼«ÂÎ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¿á¤ÂØ¤¨¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
Q2――¿·Ï¿ÈÇ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸
¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥íー¥Þ¥ó¤È¥Æ¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª°ÊÁ°¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤¢¤Îº¢¤Î¡É¼ã¤µ"¤ò²û¤«¤·¤ó¤ÇÄº¤¤Ä¤Ä¤¢¤Î»þÂå¤Î¥Ñ¥ïー¤ò´¶¤¸¤ÆÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÅÓÃæ¤«¤é°¿¤¤¤ÏºÇ¶á¥ï¥¤¥¹¥Ô¤òÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿¥¢¥Ê¥¿¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥ÉX2¡Ù¤ÎÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¯¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê¥¹¥È¥êー¥È¥ìー¥µー¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤ò¡¢°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤´»ëÄ°²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¾¾ÅÄ·ò°ìÏº¡¿¥íー¥Þ¥ó(±é¡§¥¿¥¤¥êー¥¹¡¦¥®¥Ö¥½¥ó)
Q1 ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥íー¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥»¥ê¥ÕÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Æ¤«¤Ê¤êÃý¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¼ã¤¤º¢¤Î¥íー¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤â¾¯¤·¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¥Ô¥ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥íー¥Þ¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¸Ç¤¤´¶¤¸¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½ù¡¹¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î¥íー¥Þ¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤¬¥íー¥Þ¥ó¤Î½éÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â¿·Á¯¤Ç¡¢±é¤¸¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Îº¢¤Î¥íー¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤ÆÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Q2 °ÊÁ°¤Î¿áÂØÈÇ¤ÇºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¡¢ÉáÃÊ»úËë¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢º£²ó¤Î¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ÇºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¡MEGA MAX¡Ù¤«¤é¥íー¥Þ¥óÌò¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÈà¤Î½éÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤Î¿áÂØ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¥·¥êー¥º¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥íー¥Þ¥ó¤Î°ìÌÌ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÅÏÊÕ¾÷¡¿¥Æ¥º¡Ê±é¡§¥¯¥ê¥¹¡¦¡È¥ê¥å¥À¥¯¥ê¥¹¡É¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¹¡Ë
Q1 º£²ó¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¥Æ¥º¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¦¥¼¥í¡×¤Î¤è¤¦¤Ê½é´ü¤Î»Ñ¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ò¤Þ¤È¤á¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¥Æ¥º¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¡Ö¥¤¥±¥¤¥±¤ÇÀí¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ó¿Í¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Èó¾ï¤Ë¿·Á¯¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥íー¥Þ¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ò²ð¤·¤Æ´Ø·¸¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥º¤Î¼Ö¹¥¤¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q2 ³§¤µ¤ó¿·ºî¤âÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤è¤¤¤è¥·¥êー¥º4ºîÌÜ°Ê¹ß¤Î¿áÂØ¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬¥³¥ó¥×¥êー¥È¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü°ËÀ¥çýè½Ìé¡¿¥¹ー¥ー(±é¡§¥Ç¥ô¥©¥óÀÄÌÚ)
]Q1 ¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥ÉX2¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥¹ー¥ー¤Î¿áÂØ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ìò¤Î¶õµ¤´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥àー¥º¤Ç¡¢½ª»Ï³Ú¤·¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËËþ¤Á¤¿¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡ª
Q2 ·ã¤·¤¤¥«ー¥Á¥§¥¤¥¹¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ç¥ì¥È¥í¤Ê¼Ö¼ï¤äY2K¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢º£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥êー¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¡¢½é¤á¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¡¢¤¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¤Ç¤â¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ô¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É£Ø£³¡¡TOKYO DRIFT¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û¡Ú4K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¡Û¡Ù
¼ýÏ¿¸å¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¡üÏ²ÀîÂçÊå¡¿¥·¥çー¥ó(±é¡§¥ëー¥«¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯)
Q1――¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«
¥·¥çー¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢Åìµþ¤ÇÀ¸³è¤·¤Ê¤¬¤é¹â¹»À¸¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë³°¹ñ¤ÎÊý¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ÏÆÈÆÃ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¤Àµ¤¬ºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤«¤é·ë¹½Æþ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥çー¥ó¤Î¹Ó¡¹¤·¤¤Ì¤´°À®¤ÊÉôÊ¬¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÏ¿¼«ÂÎ¤Ï¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼ýÏ¿ºî¶È¤â¥¹¥Ôー¥É´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Q2――¿·Ï¿ÈÇ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï»þ·ÏÎó¤¬Ä¹¤¤ºîÉÊ¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¸«¤ëÊý¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Êý¤â¤â¤¦°ìÅÙ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¤è¤ê¥·¥êー¥º¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬Áý¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÌÚÂ¼Úå¡¿¥È¥¥¥¤¥ó¥ー¡Ê±é¡§¥Ð¥¦¡¦¥ï¥¦¡Ë
Q1¡¡¸ø³«Åö»þ´Ñ¤Æ¤¤¤¿±Ç²è¤Ë·È¤ï¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
²û¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¤·¤Ê¤¬¤éËÍ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Q2¡¡¿·À¼Í¥¤ÇÁÉ¤Ã¤¿¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥ÉX3 TOKYO DRIFT¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û¡Ù¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡üÀîÅçÆÀ°¦¡¿¥Ï¥ó¡Ê±é¡§¥µ¥ó¡¦¥«¥ó¡Ë
Q1 ¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤¼º£¼«Ê¬¤ÏÅìµþ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÇ¡²¿¤Ë²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤éÆ³¤½Ð¤¹¤«¡¢¤È¤¤¤¦½ê¤Ç¤¹¡£±é½Ð¤Î±§½Ð¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢ºÙ¤«¤Ê±éµ»»ØÆ³¤ÏÆÃ¤ËÄº¤«¤ºÇ¤¤»¤ÆÄº¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ï¥óÌò¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤ò¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬¡¢º£ºî¤Ï½éÅÐ¾ì²ó¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â²¿¤«¤Î·Á¤Ç¥Ï¥ó¤ò±é¤¸¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤ë¤Ê¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q2 ¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÇËü¤¬°ì²áµîºî¤ò¤Þ¤À¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤ä¡¢¤É¤Ã¤³¤¤Á´ºî¥³¥ó¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¤³¤Î¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤Ë»þ´Ö¼´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¥·¥êー¥º¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Îå«¤ò¤·¤«¤È¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª
¡ü¾åºä¤¹¤ß¤ì¡¿¥Ëー¥é¡Ê±é¡§¥Ê¥¿¥êー¡¦¥±¥êー¡Ë
Q1 ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ëー¥é¤Ï¡¢¤É¤Î¥·ー¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤¤¤¤½÷¡×¤Ê¥ªー¥é¤¬°î¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤·¤¿¡ªÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¼ýÏ¿¤Ë¤Î¤¾¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥ä¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¥ìー¥¹¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê±þ±ç¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÀ¼¤¬½Ð¤»¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
Q2 ¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡ªÊ¿À®¤é¤·¤µ¤È¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤µËþÅÀ¤ÎÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥«ー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¿·Ï¿ÈÇ¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Ã¡ª
¡üÀÐÀî³¦¿Í¡¿D.K.¡Ê¥¿¥«¥·¡Ë¡Ê±é¡§¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Æ¥£ー¡Ë
Q1¡¡¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¡ØÅìµþ¥É¥ê¥Õ¥È¡Ù¤ÇD.K.¥¿¥«¥·Ìò¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ÀÐÀî³¦¿Í¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¼Ö¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥ê¥Õ¥È¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¥É¥é¥ÞÀ¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÏ²Àî¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ¤È¥Ð¥È¥ë¤ä¥ìー¥¹¤ò¤¹¤ëÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q2¡¡¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥ÉX3 TOKYO DRIFT¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¿·Ï¿¿á¤ÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÇ®¤¤¥É¥é¥Þ¤òÀ§ÈóÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡üÆïÂçÅµ¡¿¥É¥ß¥Ë¥¯¡Ê±é¡§¥ô¥£¥ó¡¦¥Ç¥£ー¥¼¥ë¡Ë
Q1¡¡1ºîÌÜ¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û¡Ù¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢2ºîÌÜ¤ä3ºîÌÜ¤â¿·Ï¿¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
4ºîÌÜ°Ê¹ß¤Î¿á¤ÂØ¤¨¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1ºîÌÜ¤«¤é¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÇ°´ê¤¬³ð¤¤¼Â¸½¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Q2¡¡¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥ÉX2¡Ù¤Î¥½¥Õ¥ÈÈÇ¤Ç¤Ï¥íー¥Þ¥ó¡Ê±é¡§¥¿¥¤¥êー¥¹¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¡Ë¤ò¿á¤ÂØ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¤Ç¥ï¥¤¥¹¥Ô¿áÂØ¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬Â·¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥êー¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¤è¤êÌÌÇò¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï»þ·ÏÎó¤È¸ø³«½ç¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¤Ç°ìµóÊüÁ÷¤ò´Ñ¤ë»þ¤Ë¤Ï»þ·ÏÎó½ç¡Ê¥·¥êー¥º1¢ª2¢ª4¢ª5¢ª6¢ª3¢ª7¢ª8¢ª9¢ª10¡Ë¤Ç´Ñ¤Æ¤ß¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÉôÂ·¤Ã¤¿¥·¥êー¥º¤ò¡¢¤¼¤ÒÄÌ¤·¤Æ¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ô¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û¡ÙÀ©ºî¥³¥á¥ó¥È¡Õ
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿¿áÂØÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ
¡¡¡¡https://www.thecinema.jp/special/wildspeed/
¡ãÊüÁ÷ºîÉÊ¾ðÊó¡ä
¡Ô¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿¿áÂØ¡ÕÂè11ÃÆ
¡ü¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É£Ø£² ¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û¡Ú4K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¡Û¡Ù
¢¨ÆÈÀêTV½éÊüÁ÷¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û 11·î16Æü(Æü)16:55～
¡Ú»úËë¡Û 11·î25Æü(²Ð)16:55～¤Û¤«
¥¹¥È¥êー¥È¥«ー¥ìー¥µー¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ·Ù´±¤¬¡¢
¥Õ¥í¥ê¥À¤ÎËãÌôÁÈ¿¥²õÌÇ¤Î¤¿¤áºÆ¤ÓÀøÆþÁÜºº¤ËÄ©¤à¥·¥êー¥ºÂè£²ÃÆ
¡ã´ÆÆÄ¡ä¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥È¥ó
¡ã¿áÂØ¡¦½Ð±é¡ä¹â¶¶¹¼ù(¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¿±é:¥Ýー¥ë¡¦¥¦¥©ー¥«ー)¡¢¾¾ÅÄ·ò°ìÏº(¥íー¥Þ¥ó¡¿±é:¥¿¥¤¥êー¥¹¡¦¥®¥Ö¥½¥ó)¡¢ÆüÌîÍ³Íø²Ã(¥â¥Ë¥«¡¿±é:¥¨¥ô¥¡¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹)¡¢»Ò°ÂÉð¿Í(¥Ù¥íー¥ó¡¿±é:¥³ー¥ë¡¦¥Ï¥¦¥¶ー)¡¢ÅÏÊÕ¾÷(¥Æ¥º¡¦¥Ñー¥«ー¡¿±é:¥¯¥ê¥¹¡¦¡È¥ê¥å¥À¥¯¥ê¥¹¡É¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¹)¡¢°ËÀ¥çýè½Ìé(¥¹ー¥ー¡¿±é:¥Ç¥ô¥©¥óÀÄÌÚ)¡¢ÄÔ¿ÆÈ¬(¥Ó¥ë¥¥ó¥¹ÁÜºº´±¡¿±é:¥È¥à¡¦¥Ð¥êー)¡¢ÀÄ»³¾÷(¥Þー¥«¥à¡¿±é:¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥ì¥Þー)¡¢µÌÎ¶´Ý(¥¸¥ßー¡¿±é:¥¸¥ó¡¦¥ªー¥¤¥§¥ó)¡¢ÉðÅÄÂÀ°ì(¥¹¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¿±é:¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¤ー¥êー)¡¢ºäËÜÍªÎ¤(¥¹¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÎÈà½÷)¡¢ºØÆ£´²¿Î(¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¥ê¥¢¥¹)¡¢¾®ÎÓÃ£Ìé(¥Û¥¤¥Ã¥È¥ïー¥¹)¡¢ÎÓÂçÃÏ(¥¨¥ó¥ê¥±)¡¢µÜºêÍ·(¥À¥ó)¡¢¾¾ÀîÍµµ±(¥í¥Ù¥ë¥È)¡¢ÃæÌ³µ®¹¬(¥³ー¥Ôー)¡¢Ã°±©Àµ¿Í(¥Àー¥Ç¥ó)¡¢ÀÐÀîÍõ(ÀÇ´Øµ»»Õ)¡¢»³¸ýÎá¸ç(ÀÖ¤¤¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê)¡¢µÜÀ¥¾°Ìé(¥¸¥ßー¤ÎÃç´Ö)¡¢°ÍÅÄºÚÄÅ(¥¯¥é¥Ö¤Î½÷À)¡¢ÅÏÃ«ÈþÈÁ(¥Ö¥í¥ó¥É½÷)¡¢¥Ïー¥È¥ë¼Âº»(½÷À·º»ö)¡¢¾®ÎÓ¤µ¤È¤ß(½÷À¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È)¡¢ÀÞ°æ¤¢¤æ¤ß(½÷À¥É¥é¥¤¥Ðー)¡¢²ÏÂ¼Íü·Ã(½÷À£±)
¡Ô¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿¿áÂØ¡ÕÂè11ÃÆ
¡ü¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É£Ø£³¡¡TOKYO DRIFT¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û
¡Ú4K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¡Û¡Ù
¢¨ÆÈÀêTV½éÊüÁ÷¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û 11·î16Æü(Æü)19:00～
¡Ú»úËë¡Û11·î25Æü(²Ð)19:00～¤Û¤«
ÉñÂæ¤òÆüËÜ¤Ø¤È°Ü¤·¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¥ìー¥¹¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Àï¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥êー¥ºÂè3ÃÆ¡£
¿Íµ¤¥¥ã¥é¤Î¥Ï¥ó¤¬½éÅÐ¾ì
¡ã´ÆÆÄ¡ä¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ê¥ó
¡ã¿áÂØ¡¦½Ð±é¡äÏ²ÀîÂçÊå(¥·¥çー¥ó¡¿±é:¥ëー¥«¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯)¡¢ÌÚÂ¼Úå(¥È¥¥¥¤¥ó¥ー¡¿±é:¥Ð¥¦¡¦¥ï¥¦)¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì(¥Ëー¥é¡¿±é:¥Ê¥¿¥êー¡¦¥±¥êー)¡¢ÀîÅç ÆÀ°¦(¥Ï¥ó¡¿±é:¥µ¥ó¡¦¥«¥ó)¡¢ÀÐÀî³¦¿Í(£Ä.£Ë.¡Ê¥¿¥«¥·¡Ë¡¿±é:¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Æ¥£ー)¡¢È«ÃæÍ´(¥â¥ê¥â¥È¡¿±é:¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ê¥à)¡¢»°ÌÚâÃ°ìÏº(¥Ü¥º¥¦¥§¥ë¡¿±é:¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó)¡¢²¼Ìî¹É(¥¢ー¥ë¡¿±é:¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥È¥Ó¥ó)¡¢°æ¾åÏÂÉ§(¥«¥Þ¥¿¡¿±é:ÀéÍÕ¿¿°ì)¡¢ÆïÂçÅµ(¥É¥ß¥Ë¥¯¡¿±é:¥ô¥£¥ó¡¦¥Ç¥£ー¥¼¥ë)¡¢Æ«»³·Ã¼ÂÎ¤(¥·¥ó¥Ç¥£)¡¢´äÃæËÓ¼ù(¥¯¥ì¥¤)¡¢»³²¼¥¿¥¤¥(¥Ó¥Ã¥°¥¬¥¤)¡¢È¿Ä®ÍÎ¤(¥·¥çー¥ó¤ÎÊì)¡¢É´ÉÚ ²ê°á(¥¯¥ì¥¤¤Î½÷Í§Ã£)¡¢Ã«Æâ·ò(¥±ー¥¹¥ïー¥«ー)¡¢ÉþÉôÉÒÀ¸(£Ä£Ë¤ÎÃç´Ö£±)¡¢ÌîÅçÆ©Ìé(¥À¥Ëー)
¡Ô¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿¿áÂØ¡ÕÂè8ÃÆ
¡ü¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É ¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û¡Ú4K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¡Û¡Ù
¢¨ÆÈÀêÊüÁ÷¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û11·î16Æü(Æü)14:50～
¡Ú»úËë¡Û11·î25Æü(²Ð)14:50～¤Û¤«
¥¹¥È¥êー¥È¥«ー¥ìー¥¹¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤ÈÀøÆþÁÜºº´±¤ÎÍ§¾ð¤ÈÂÐ·è¤òÉÁ¤¯
Âç¥Ò¥Ã¥È¥«ー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥ºÂè£±ÃÆ
¡ã´ÆÆÄ¡ä¥í¥Ö¡¦¥³ー¥¨¥ó
¡ã½Ð±é¡ä¥ô¥£¥ó¡¦¥Ç¥£ー¥¼¥ë¡ÊÆïÂçÅµ¡Ë¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥¦¥©ー¥«ー¡Ê¹â¶¶¹¼ù¡Ë¡¢
¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò¡Ë¡¢¥¸¥çー¥À¥Ê¡¦¥Ö¥ê¥åー¥¹¥¿ー¡Ê±àºêÌ¤·Ã¡Ë¤Û¤«
¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¤È¤Ï¡¡²¦Æ»¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥á¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤«¤é¡Ö²¿ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ù¥¹¥È¥»¥éーºîÉÊ¡¢µ®½Å¤ÊÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷»þ¤ÎTV¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏDVD¤¬Ì¤È¯Çä¤â¤·¤¯¤ÏÄ¶¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¢ºîÉÊ¤ä¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿ー·ÏºîÉÊ¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö²¦Æ»¡Ü·ã¥ì¥¢¡×¤Î½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÍÎ²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ÚHP¡Û https¡§//www.thecinema.jp/ ¡ÚX(µìTwitter)¡Û https://x.com/thecinema_ch¡¡¡ÚFacebook¡Û https¡§//www.facebook.com/the.cinema.jp
