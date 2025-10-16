NANKAI NEXT Ventures（南海電鉄CVC）、株式会社The Chain Museumに出資実行
NANKAI NEXT Ventures株式会社（南海電気鉄道株式会社のコーポレートベンチャーキャピタル、以下「当社」）は、株式会社The Chain Museum（東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道、以下「The Chain Museum」、読み：ザ・チェーンミュージアム）への出資を実行しましたので、お知らせします。
当社は、The Chain Museumの事業拡大とさらなる成長に向け伴走するとともに、今後も有望なスタートアップへの投資を積極的に行ってまいります。
新規出資のお知らせ
The Chain Museumは、「気付きのトリガーを、芸術にも生活にも。」というミッションを掲げ、これまで、気付きのトリガーを世界中に伝播させるために、アーティストと鑑賞者の新しい関係性が生まれる場をつくる「ArtSticker事業」、アートとのより多様な関わり方を提案するために、自らが運営する「Gallery事業」、そして、生活の中にアートを散りばめるために、ホテルや商業施設、オフィスなどの空間プロデュースを行う「Coordination事業」を展開しています。
本件の詳細は、The Chain Museumのプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000303.000038948.html)をご覧ください。
＜株式会社The Chain Museumの概要＞
会社名： 株式会社The Chain Museum
所在地： 東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階
代表者： 代表取締役 遠山 正道
URL： https://www.t-c-m.art/
＜NANKAI NEXT Ventures株式会社の概要＞
会社名： NANKAI NEXT Ventures株式会社
所在地： 大阪市中央区難波5-1-60 WeWorkなんばスカイオ内
代表者： 代表取締役社長 古山 邦彦
事業内容： ・革新的なテクノロジーやソリューションにより高い成長性と収益性の
ポテンシャルを有する事業モデルの探索
・上記事業モデルを実現する有望なスタートアップへの出資
投資ステージ：全ステージ（アーリーステージに注力）
公式note： https://note.com/nankai_cvc
＜本件に関する問い合わせ＞
NANKAI NEXT Ventures株式会社 contact_nnv@nankai.co.jp