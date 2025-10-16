正田醤油 館林東工場 新事務所棟が完成

正田醤油株式会社

正田醤油株式会社（本社：群馬県館林市、代表取締役社長：正田隆）は、館林東工場における管理機能の強化と工場見学の充実を目的として、新たな事務所棟を完成させ、2025年10月10日に竣工式を執り行いました。

館林東工場 新事務所棟

新事務所棟は、昔ながらの醤油蔵をイメージした外観を採用し、伝統と格式を感じさせるデザインとなっています。内部には、事務所や会議室などの執務スペースに加え、ホールや展示スペースを設け、見学やイベントにも柔軟に対応できる施設としました。

また、お客様と従業員が安心してご利用いただけるよう、動線を分離し、見学者が直接見学通路にアクセスできる設計を採用。さらに、バリアフリーにも配慮し、多目的トイレやスロープ、エレベーターを設置しています。

環境面では、省エネ性能の高い空調設備やLED照明に加え、高断熱性能の建材を採用し、冷暖房効率を高めることで、快適性と環境負荷低減を両立しました。

当社は今後も、従業員が働きやすく、お客様に安心してご来場いただける工場づくりに努めてまいります。

正田醤油 館林東工場

正田醤油 館林東工場（通称：文右衛門蔵）は、群馬県館林市に位置する、敷地面積約75,000平方メートル の醤油・加工調味料製造拠点です。最新の醸造技術と生産管理システムを導入し、国際的な食品安全認証規格「FSSC22000」を取得。HACCP方式に基づく生産体制のもと、安全性と品質を両立した製品づくりを実現しています。また、水と緑に恵まれた館林の自然環境と調和した工場運営を目指し、広大な緑地の整備、クリーンエネルギーの活用、強力な排水処理システムの導入など、環境への配慮にも積極的に取り組んでいます。

住所：〒374-0001群馬県館林市大島町東部工業団地6013

TEL：0276-77-1111

FAX：0276-77-1112

施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/158344/table/11_1_6b5b48fe175e66e23d69b9e624b5fa54.jpg?v=202510170857 ]